Можно ли сегодня купить летние шины именитых брендов, каких и почем

Увы и ах, но российский рынок автомобильных шин сильно деградировал. К сожалению, даже «левыми» путями торговцы неохотно везут в страну «резину» именитых заграничных брендов. Почему? А главное, что еще осталось в официальной продаже из любимой русским человеком колес, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Цены на шины с наступлением теплого сезона вновь неминуемо рванут вверх, о чем поголовно кричат и эксперты отрасли, и сами продавцы. Да что там говорить: покрышки известных и прекрасно зарекомендовавших себя импортных марок и без того подорожали так сильно, что народ массово переключился на «бэушку» и новые китайские аналоги.

Но если последние по своим характеристикам в большинстве своем оставляют желать лучшего, то вот подержанная «резина» знаменитых западных производителей свое гарантированно еще отходит. Именно поэтому продавцы стали активно завозить в Россию бывшие в эксплуатации шины из Европы, Японии и ОАЭ. Берут их охотно, а навар – более, чем.

Судите сами: к примеру, «резина» популярного типоразмера 225/65 R17, которая подходит как для множества кроссоверов, так и седанов, до начала всем известных событий стоила от 28 до 33 тысяч рублей за комплект (в зависимости от марки), то сейчас только за один «каток» просят от 15 до 25 тысяч! Скажем, одна французская шина Michelin Pilot Sport обойдется минимум в 23 500 «деревянных», а немецкая Continental PremiumContact, к слову, выпущенная в Калуге – даже больше 25 000!

Фото портала АвтоВзгляд.

Умножаем эти цифры на четыре и получаем комплект за сотню «штук» вроде бы даже укрепившихся российских рублей. И это если повезет, ведь сначала необходимые колеса нужно найти. Вот и выручает «вторсырье» от перекупщиков, которое обойдется ровно во столько же, сколько раньше российские автовладельцы платили за абсолютно новый продукт. Докатились…

Прискорбно, но факт: ассортимент новой «резины» крайне ограничен. Вы не отыщете в продаже ни Bridgestone, ни Toyo, ни Dunlop. Почти не осталось у продавцов продукции Nokian и Kumho. Выручить смогут разве что Hankook, Pirelli и Yokohama.

Но если наиболее популярные размеры шин от проверенных годами известных брендов еще как-то можно выудить в рознице, то вот модели больших диаметров – действительно проблема. Особенно, если речь идет о «спарке» – разношироких колесах, столь часто используемых на автомобилях премиальных марок.

Фото портала АвтоВзгляд.

Цены каких-нибудь 245/45 R19 для передней оси и 275/40 R19 – для задней уже даже не кусаются, а откровенно грызут! Такой комплект «ограбит» покупателя на 120-150 тысяч кровно заработанных. Опять же: при условии, что клиент найдет покрышки разной размерности одного и того же бренда. Из тех, что еще мелькают в интернет-магазинах, пока можно заказать «Конти», «Йоку» и «Мишку» с «Пирелли».

Вот только отнюдь не так, что взял приехал и «переобулся»: ждать вожделенные «катки» придется несколько дней, пока их не доставят до пункта выдачи. Вероятно, привезут из соседних Белоруссии или Казахстана. Что ж, пусть. Главное, чтобы не обманули…