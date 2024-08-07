Стало известно, какие шины будет выпускать бывший завод Bridgestone в Ульяновске

Холдинг S8 Capital, который приобрел бывший завод Bridgestone в Ульяновске в конце 2023 года, намерен перезапустить площадку в третьем квартале 2024-го. На предприятии будут выпускать покрышки двух уже известных брендов, а также, «может быть», одного нового.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в первую очередь на бывшем заводе Bridgestone в Ульяновске наладят производство шин Gislaved и Torero (новая марка, сменившая Matador, который входил в линейку Continental). Кроме того, рассматривается возможность запуска еще одного нового бренда, но какого именно, представители компании не сообщают.

Не исключено, что подразумевается премиальная линейка, анонсированная этой весной. Напомним, тогда производитель сообщил, что готовит к премьере совершенно новый бренд, который будет позиционироваться выше, чем Gislaved. Его должны презентовать ближе к концу 2025 года. Название пока не раскрывается, но в компании уже приступили к работе. Эта марка предложит покрышки владельцам дорогих автомобилей с шинами от R16.

Кстати, о типоразмерах. Представители Gislaved рассказали, что запуск продукции больших размеров — один из их приоритетов. Раньше такие покрышки (когда Continental работал в России) привозили из-за рубежа. Теперь их нет — нынешние заводы холдинга производят шины до R17, хотя потребность у потребителей есть. А учитывая, что этот вопрос намерены решить с помощью Ульяновской площадки, можно предположить, что новая премиальная линейка «пропишется» именно там.