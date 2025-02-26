Что такое шумоизоляция колесных арок, насколько она полезна и стоит ли тратить на нее время и деньги? Но главное — бывает ли от нее вред? Автоэксперт помог порталу «АвтоВзгляд» разобраться в достоинствах и недостатках этой процедуры.

Дополнительная шумоизоляция арок — довольно популярная в нашей стране услуга. И она становится все более востребованной в связи с постепенным распространением в России автомобилей китайского производства: многие «чайнакары» снискали дурную славу именно из-за проникающего в салон гула шин. Но стоит ли пытаться «лечить» эту «родовую травму» путем своеобразного тюнинга арок?

— Суть процедуры — это их оклеивание специальными материалами, способными заглушить звуки, издаваемые шинами и подвеской на дороге, — отмечает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. — Представьте: вы катите по трассе, а вместо грохота гравия по днищу и воя покрышек — тишина, покой и, может, даже пение птичек, если включить нужный трек. Звучит заманчиво, но, как и в любой истории с автомобилями, есть свои «но».

В чем же подвох? Надо учитывать: машина после подобной операции точно «потолстеет». Ведь материалы для «шумки» добавляют вес. Не то, чтобы легковушка превратится в грузовик, но на расходе топлива это может немного сказаться. Если вы из тех, кто считает каждый литр, подумайте. Особенно в том случае, если ездить приходится много, — советует собеседник портала «АвтоВзгляд».

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Впрочем, кошелек автовладельца, решившего побороть гул, похудеет еще до роста расходов на горючее. На хорошую шумоизоляцию придется потратиться. А если обращаться к хорошим мастерам, то и за работу предстоит выложить ощутимую сумму. Например, г-н Стрельников однажды тоже решился на этот «тюнинг», но попробовал сэкономить и выполнил всю процедуру сам. Именно этот опыт открыл для него еще один риск, сопутствующий шумоизоляции арок — вероятные «косяки» при монтаже.

— Тут начинается моя эпопея, — рассказывает Стрельников. — Я однажды обклеил арки, а через неделю после дождя обнаружил, что вода не уходит, а собирается в маленькие бассейны. Так что неправильная установка может превратить машину в болото — и привет, ржавчина!..

Но, пожалуй, самый коварный риск при езде на машине с дополнительной обработкой арок — это «глухота к проблемам». Шумоизоляция устраняет не только гул, создаваемый катящимися шинами, но и звуки, способные подсказать, что у машины возникла серьезная неисправность. Например, если вовремя не расслышать шорох или хруст ступичного подшипника колеса, то можно вместо мелкого ремонта заполучить крупный. А то и вообще попасть в серьезное ДТП.

Таким образом, решаясь на шумоизоляцию арок, нужно взвешивать все издержки и риски. Нужно быть уверенным в том, что все затраты хорошо просчитаны, а вероятные дополнительные потери сведены к минимуму. Но главное — быть гарантированным от неприятных неожиданностей.