Эй, тореро: тест-драйв новой отечественной летней шины Torero MP47

Череда переименований и прочих юридических процедур накрыло отечественный шинный рынок высокой волной, так что перед началом сезона весеннего шиномонтажа предстоит узнать сразу несколько новых имен, за которыми скрываются хорошо знакомые покрышки. Одно из них — Torero. Кому придется по душе новая российская шина и почему на нее стоит обратить внимание, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Огромное число отечественных автомобилистов уже который год «доезжают» шины: дефицит, возникший с резиной в 2022-ом и прямо связанный с ним стремительный рост цен напугал многих. Однако уже в 2024-ом ценообразование в этом сегменте вернулось в норму. Во многом нормализация предложения произошла из-за полноценного запуска российских заводов, которые перешли в отечественный контур и определились с продуктом.

Как только рынок наполнился, произошло сразу два важных события: ассортимент и наличие в тандеме «прибили» прайсы, а покупатель уже не должен был выбирать (читай — рисковать) в лотерее с названием «китайская покрышка». Как чудным образом оказалось, смотреть отзывы и учить наименования «поднебесной» шинной индустрии бесполезно: одна партия может быть блестящей, а вторая, с тем же лейблом, не выдерживать никакой критики. И геометрия, и состав, и характеристики выпадали раз за разом случайным образом. Вот такой коленкор.

В итоге, китайцы справились с задачей «спасательного круга», а дальше уже вышли из анабиоза производители российские, которые за год-полтора решили задачу и предложили отечественному водителю вполне разумную и по цене, и по соотношению этой самой цены к качеству, линейку продуктов, в которой каждый сможет подобрать для себя достойный вариант.

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Тут уже и отзывы изучить можно, и решение принять, основываясь на логике, а не на теории случайных чисел и домыслах. Весна-2025 пришла, и сейчас самое время наконец-то утилизировать тот «лысьен», что занимает угол в гараже, подарив своему автомобилю новую летнюю «обувь», а себе — комфорт и безопасность на дороге.

Одним из привлекательных предложений среднего ценового сегмента грядущего теплого сезона будет отечественная шина Torero MP 47, в которой угадывается некогда популярный Matador MP 47 Hectorra. Производится покрышка на калужском заводе Gisaled, бывший Continental, отныне входящем в холдинг Cordiant.

Иными словами, перед нами самый настоящий «бюджетник», вторая линейка Gislaved, которая по замыслу должна закрывать самое начало среднего ценового сегмента. Так что ключевым конкурентным преимуществом покрышки Torero MP 47 в первую очередь является стоимость — от 5400 рублей за любимый и народный 205/55 R16.

Да, это немецкие технологии Continental и производство на том самом конвейере, но поведение «старшей» и премиальной шины Gislaved от новинки ждать не стоит: она шумна хотя бы в силу ассиметричного рисунка, но обладает четырьмя широкими продольными канавками и поперечными прорезями, что позволяет неплохо справляться с лужами и удерживать машину на мокрой дороге.

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MP 47 — достаточно жесткая, но неплохо показывает себя и в маневре, и при резком торможении, цепляясь за проезжую часть и не пасуя даже на разбитом асфальте. Иными словами, покрышка вышла сбалансированная и честная, вполне убедительно демонстрирующая свои лучшие стороны при, повторим, демократичной и доступной цене.

Испытывать новые шины Torero MP 47 довелось на не всегда ладных загородных тропках, петляющих без всякой логики и погрязших в ремонте, где схватить порез или грыжу труда не составляло. И загоревшийся датчик давления в один из таких моментов намекал, что событие произошло, шалость удалась.

Но осмотр со снятием покрышки повреждений не выявил, а датчик давления «выстрелил холостым», после чего погас. Давление мерили, грыжи искали — не нашли. Сколько не долбили «Тореро» о ступеньки и острые грани свежесрезанного асфальта, сколько по камням не гоняли, а выжать хоть каплю снисхождения не удалось — шины испытание выдержала. Причем, четыре шины из четырех.

Погода в момент тест-драйва была прохладной, асфальт отдавал глубокой осенью со всеми вытекающими, так что стойкость изделия к зною и «банным» температурам покрытия остается на данный момент неизвестной. Предполагаю, что выдержит: немецкие технологии Continental, в смысле Matador, доставшиеся Torero по наследству, не подводили, а многие российские водители предшественника вспоминают добрым словом. Кстати, заслужено: в своем сегменте шина была неплохая. И MP 47 скорее всего это мнение подкрепит — яблочко упало от яблони не слишком далеко.

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Хотелось бы большей тишины, конечно, потому что колесный шум пробивался даже сквозь достойную шумоизоляцию самого главного японского седана всех времен. Хотелось бы лучшего контакта с асфальтом, потому что сорвать машину и в занос, и в скольжение удалось, пусть и пришлось постараться.

Есть ли лучшие покрышки данного типоразмера в России? Безусловно! Но за свою цену эта шина вырывается в крепкие претенденты на лидерство и уже в самом скором времени займет почетное место на всех такси класса «комфорт», а то и «комфорт+». Помимо цены, она выглядит весьма «ходибельной», то есть долго прослужит и переживет много километров российских дорог до той поры, пока не придет черед менять комплект. А в этом сегменте это, пожалуй, важное качество. Если не важнейшее.