За окном — весна, и уже пора задуматься о скорой замене автомобильных шин. Многим предстоит поставить новую летнюю резину, которую, возможно, еще надо купить. А значит — сделать правильный выбор. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», можно ли доверять российской продукции.

Современные шины — сложный технологический продукт, однако сегодня в нашей стране он почти полностью производится из отечественных материалов. Короче, здесь у нас импортозамещение в чистом виде (если верить многочисленным утверждениям). Но хорошо это с точки зрения эксплуатационных характеристик или не очень? Стоит ли устанавливать на автомобиль «наше, родное» или лучше, как и прежде, остановить выбор на импортных моделях?

Действительно, в России давно устоялся стереотип, что товары «Made in Russia» менее качественные в сравнении с западными аналогами, соглашается генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. И в автомобильной сфере это особо заметно. Многие водители традиционно отдают предпочтение импортным брендам с полной уверенностью, что те обеспечивают лучшую надежность, комфорт и безопасность.

Фото: globallookpress.com

Однако с недавних пор ситуация начала меняться, чему в значительной мере способствовал уход мировых брендов. Отечественные производители шин активно развивают технологии, внедряют современные материалы и стремятся соответствовать международным нормам, утверждает эксперт. Такие продукты, как «Кама», Viatti и «Кордиант», разрабатываются в сотрудничестве с зарубежными компаниями, с учетом высоких стандартов. Также среди наиболее востребованных российских брендов — шины Contyre.

Но начать Коротков считает нужным с того, что отечественные шины стоят в два-три раза дешевле зарубежных. Надо признать: это значительное преимущество, особенно в условиях удорожания импортных товаров. Российская резина — лучшая в категории «цена-качество», утверждает гендиректор Likvi.com. Затраченные деньги она отрабатывает в полной мере.

При этом наши шины не уступают ведущим зарубежным брендам и по многим другим параметрам, заверяет эксперт. К таковым относятся и адаптация под российские условия (производство с учетом специфики климата, что дает хорошую проходимость и сцепление с дорогой), и полное соответствие современным технологиям. И, разумеется, логистическая доступность.

Фото: globallookpress.com

Среди летних отечественных шин, заслуживающих наибольшего внимания, по мнению Короткова, выделяются несколько вариантов. Это «Кама Breeze», «Кама Grant», Cordiant Comfort 2, Cordiant Comfort 2 SUV, Cordiant Road Runner, Contyre Megapolis 3, Viatti Strada 2 и Viatti Strada Asimmetrico. Почти все отлично зарекомендовали себя и в городе, и за его пределами.

В большинстве своем эти покрышки имеют низкое сопротивление качению, симметричный рисунок протектора и большое пятно контакта, защиту от аквапланирования, показывают отличное сцепление с сухой дорогой и устойчивы к высоким температурам и скоростям. Многие обладают свойством самоочищения и имеют укороченный тормозной путь, сниженный риск заносов. Некоторые могут похвастать хорошим шумопоглощением и продолжительной износостойкостью. Ну, а чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант, надо, само собой, тщательнее изучить конкретные характеристики.

Резюмируя, гендиректор Likvi.com указывает, что сегодня отечественные шины занимают уверенные позиции на рынке, не сильно уступая западным брендам и продолжая постоянно совершенствоваться. Недостатками наделены как те, так и эти. Но очевидно, что качество российских вариантов за предыдущие годы заметно выросло, и эксперт рекомендует просто внимательнее выбирать имеющиеся предложения.