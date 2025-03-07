Современные шины — сложный технологический продукт, однако сегодня в нашей стране он почти полностью производится из отечественных материалов. Короче, здесь у нас импортозамещение в чистом виде (если верить многочисленным утверждениям). Но хорошо это с точки зрения эксплуатационных характеристик или не очень? Стоит ли устанавливать на автомобиль «наше, родное» или лучше, как и прежде, остановить выбор на импортных моделях?
Действительно, в России давно устоялся стереотип, что товары «Made in Russia» менее качественные в сравнении с западными аналогами, соглашается генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. И в автомобильной сфере это особо заметно. Многие водители традиционно отдают предпочтение импортным брендам с полной уверенностью, что те обеспечивают лучшую надежность, комфорт и безопасность.
Однако с недавних пор ситуация начала меняться, чему в значительной мере способствовал уход мировых брендов. Отечественные производители шин активно развивают технологии, внедряют современные материалы и стремятся соответствовать международным нормам, утверждает эксперт. Такие продукты, как «Кама», Viatti и «Кордиант», разрабатываются в сотрудничестве с зарубежными компаниями, с учетом высоких стандартов. Также среди наиболее востребованных российских брендов — шины Contyre.
Но начать Коротков считает нужным с того, что отечественные шины стоят в два-три раза дешевле зарубежных. Надо признать: это значительное преимущество, особенно в условиях удорожания импортных товаров. Российская резина — лучшая в категории «цена-качество», утверждает гендиректор Likvi.com. Затраченные деньги она отрабатывает в полной мере.
При этом наши шины не уступают ведущим зарубежным брендам и по многим другим параметрам, заверяет эксперт. К таковым относятся и адаптация под российские условия (производство с учетом специфики климата, что дает хорошую проходимость и сцепление с дорогой), и полное соответствие современным технологиям. И, разумеется, логистическая доступность.
Среди летних отечественных шин, заслуживающих наибольшего внимания, по мнению Короткова, выделяются несколько вариантов. Это «Кама Breeze», «Кама Grant», Cordiant Comfort 2, Cordiant Comfort 2 SUV, Cordiant Road Runner, Contyre Megapolis 3, Viatti Strada 2 и Viatti Strada Asimmetrico. Почти все отлично зарекомендовали себя и в городе, и за его пределами.
В большинстве своем эти покрышки имеют низкое сопротивление качению, симметричный рисунок протектора и большое пятно контакта, защиту от аквапланирования, показывают отличное сцепление с сухой дорогой и устойчивы к высоким температурам и скоростям. Многие обладают свойством самоочищения и имеют укороченный тормозной путь, сниженный риск заносов. Некоторые могут похвастать хорошим шумопоглощением и продолжительной износостойкостью. Ну, а чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант, надо, само собой, тщательнее изучить конкретные характеристики.
Резюмируя, гендиректор Likvi.com указывает, что сегодня отечественные шины занимают уверенные позиции на рынке, не сильно уступая западным брендам и продолжая постоянно совершенствоваться. Недостатками наделены как те, так и эти. Но очевидно, что качество российских вариантов за предыдущие годы заметно выросло, и эксперт рекомендует просто внимательнее выбирать имеющиеся предложения.