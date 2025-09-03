«Климатическая» покрышка Sno-Max 7000: Cordiant по-новому взглянул на шипованную резину

Если зима-2024 в центральном регионе России больше походила на европейскую — без крепких морозов и сугробов, то в этом сезоне синоптики обещают и сибирские холода, и снега с избытком. Поэтому автомобилистам, чья зимняя «обувка» уже, что называется, «на подходе», самое время присмотреться к новому комплекту шин. Например, к новинке от холдинга «Кордиант»: «шиповкам» нового поколения Cordiant Sno-Max7000, презентация которых на днях прошла в Москве.

Собственно говоря, любой производитель шин, рассказывая о своих новинках, частенько использует a-laолимпийские лозунги: дескать, именно вот эта наша покрышка «круглее, тише, быстрее, долговечнее, инновационнее». Поэтому на подобного рода презентациях всегда с большим скептицизмом относишься к тому, что показывают.

Однако даже при первом взгляде на Cordiant Sno-Max 7000 понимаешь, что перед тобой не совсем обычная в традиционном понимании зимняя «обувь». Этакая помесь грязевой резины с крупными шашками, мощными грунтозацепами и зимней покрышки с разнонаправленными ламелями и шипами.

Оно и понятно, ведь российские зимы, как с учетом необъятности страны и климатических зон, так и меняющегося климата — это настоящий «рандомайзер». Например, крепкий мороз на фоне полнейшего отсутствия снега. Или, напротив, обилие снега в плюсовую погоду, когда белая пелена укрывает жирную грязь, и уже не понятно, с чем ты борешься, пытаясь добраться до дачного участка: со снегом или с болотной жижей. А в какой-то день вдруг все возвращается на круги своя — и на улице традиционная зимняя классика...

Именно поэтому свою новинку сезона-2025 отечественный производитель решил сделать максимально адаптированной к любым вызовам погоды. И это касается не только рисунка протектора и шипов, но и состава резиновых смесей в разных частях покрышки.

К примеру, модернизация химсостава боковины колеса позволила увеличить так называемую усталостную ходимость шины. Лабораторные испытания показали, что благодаря новой формуле смеси при эксплуатации на сниженном до 1 атмосферы давлении Sno-Max 7000 ходит на 60% дольше, чем покрышки предыдущих поколений.

Как бы странно это не звучало, но ахиллесовой пятой любой шипованной резины является сам шип, который по мере эксплуатации разбивает посадочное место в протекторе. А со временем и вовсе начинает вдавливаться в корд, из-за чего резина престает держать давление, стравливая воздух через микротрещины в местах ошиповки.

Дабы обеспечить надежность посадки шипа и предотвратить его вдавливание вглубь, инженеры Cordiantразработали более жесткую резиновую смесь подканавочного слоя, выступающего опорой для основания шипа и надежно фиксирующего его в блоке протектора.

Кстати, коли завели речь о шипах, то на Sno-Max 7000 применена особая схема ошиповки в 16 рядов, дающая максимальный контакт с поверхностью как при прямолинейном движении, так и при различных маневрах.

Агрессивный даже по зимним меркам рисунок протектора — результат многолетних исследований и испытаний. За счет сплошного продольного центрального ребра, обладающего высокой стойкостью к деформации, обеспечивается предсказуемая управляемость и способность шины удерживать траекторию при маневрировании или даже заносе, что зимой случается нередко.

Интегрированные в протектор наклонные клиновидные прорези, расположенные в шахматном порядке, призваны эффективно отводить избыточную влагу, грязь и снег из пятна контакта. Важно, чтобы зимняя покрышка могла, ко всему прочему, уверенно преодолевать снежную колею.

Так вот Sno-Max 7000 позволит даже моноприводному автомобилю уверенно «перепрыгивать» через снежные брустверы, а все благодаря изогнутой форме плечевых граней с высоким продольным сцеплением, что препятствуе пробуксовке плечевых блоков.

И остается добавить, что Cordiant Sno-Max 7000 производится на шинном заводе холдинга «Кордиант» в Ульяновске, который в 2024 году был выкуплен у Bridgestone. В этом сезоне продукт будет доступен в 21 типоразмере от 13 до 17 дюймов, но уже к следующему сезону производитель обещает существенно расширить линейку.