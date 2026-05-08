В России слегка подешевели летние шины для легковушек

В апреле средняя стоимость новых летних покрышек для легковых автомобилей на отечественном рынке упала на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Подразумеваются шины непремиального сегмента.

Об этом в своем официальном канале в мессенджере Max сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам аналитиков, за указанный период зимние шины немного подросли в цене в России: в среднем за них стали просить на 1,4% больше, чем прежде. В то же время цифры в прайс-листе на всесезонку увеличились на 3,8% по итогам середины весны 2026 года.

Изучив динамику средней стоимости с марта по апрель, эксперты обратили внимание, что за месяц ценник всесезонных шин, за исключением «премиалки», стал демократичнее на 0,7%. То есть за покрышку у российских автомобилистов стали просить по 13,2 тыс. рублей. В свою очередь, шины для зимнего сезона подешевели на 0,8%, в что вылилось в 9,7 тыс. «целковых» за штуку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в первом квартале текущего года в нашей стране начали выпускать меньше легковых шин. Их производство просело почти на четверть.