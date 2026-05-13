Премиальные легковые шины завоевали четверть рынка России

Согласно итогам прошлого года, премиальные бренды легковых шин заняли в России 24% в общей структуре розничных продаж. Цифры растут на протяжении последних трех лет.

Как сообщает холдинг «Кордиант», в традиционной рознице, то есть в обычных магазинах и на специализированных онлайн-площадках, премиальные марки покрышек сумели нарастить свою долю до 27%. В то же время она составила 20% на маркетплейсах.

Отказ заграничных производителей автомобильной резины торговать в РФ позволил освободиться целому сегменту. Еще пять лет назад доля премиума на розничном рынке легковых покрышек доходила до 28%. В то же время на зарубежные марки, которые впоследствии покинули нашу страну, приходилось 25%. В совокупности крупным игрокам тогда досталось 34% в сегментах «А» и «В» — премиальном и среднем.

Напомним, в России выпуск шин для легковушек в первом квартале 2026 года просел за год на 23,26%, что вылилось в 6,66 млн покрышек. Негативный тренд объясняют наплывом китайской продукции.

