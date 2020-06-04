Почему не стоит заряжать мобильный телефон от автомобильного прикуривателя

Покупая новый автомобиль или выбирая подержанную машину на вторичном рынке, все больше водителей интересуются не техническими характеристиками, а наличием и количеством USB-портов. Прожить без кондиционера или противозаносной системы — можно, а вот без подзарядки для любимого гаджета — уже никак.

Парк машин в России очень старый: средний возраст — более 12 лет, а USB порты появились относительно недавно. Что делать тем, кто постоянно использует навигацию, почту, месенджеры и все остальное, что подъедает батарею и требует немедленного подключения гаджета к Сети? Ответ лежит на поверхности: использовать автомобильную розетку — прикуриватель — для подзарядки. Жаль, что никто не задумывается о том, что этот метод сокращает жизнь телефона в геометрической прогрессии.

Причина, как всегда, лежит на поверхности и кроется в силе тока: стандартный смартфон, тот же iPhone, черным по белому пишет на своих зарядках — 1А. Именно такая сила тока требуется прибору, чтобы безболезненно зарядиться. Напряжение в таком случае не превышает 5 Вольт. А теперь давайте обратим внимание на напряжение в стандартной автомобильной розетке — там 12 Вольт, и автопроизводители это не скрывают. На многих «прикуривателях» даже есть соответствующая надпись — 12V.