Почему не стоит заряжать мобильный телефон от автомобильного прикуривателя

Покупая новый автомобиль или выбирая подержанную машину на вторичном рынке, все больше водителей интересуются не техническими характеристиками, а наличием и количеством USB-портов. Прожить без кондиционера или противозаносной системы — можно, а вот без подзарядки для любимого гаджета — уже никак.
Парк машин в России очень старый: средний возраст — более 12 лет, а USB порты появились относительно недавно. Что делать тем, кто постоянно использует навигацию, почту, месенджеры и все остальное, что подъедает батарею и требует немедленного подключения гаджета к Сети? Ответ лежит на поверхности: использовать автомобильную розетку — прикуриватель — для подзарядки. Жаль, что никто не задумывается о том, что этот метод сокращает жизнь телефона в геометрической прогрессии.
Причина, как всегда, лежит на поверхности и кроется в силе тока: стандартный смартфон, тот же iPhone, черным по белому пишет на своих зарядках — 1А. Именно такая сила тока требуется прибору, чтобы безболезненно зарядиться. Напряжение в таком случае не превышает 5 Вольт. А теперь давайте обратим внимание на напряжение в стандартной автомобильной розетке — там 12 Вольт, и автопроизводители это не скрывают. На многих «прикуривателях» даже есть соответствующая надпись — 12V.
Естественно, переходник для автомобильной розетки на USB обычно покупается на «толкучке» или на китайской барахолке и никакого адаптера, снижающего силу тока и напряжение, там нет. Телефон начинает получать вдвое больше, сильно греется, а батарея гаджета довольно быстро начинает терять емкость и раздуваться. Как результат — посещение мастерской или мусорное ведро уже через год эксплуатации.
Есть на рынке и специальные адаптеры, на которых USB разделены на одноамперные — для заряда телефона — и двуамперные для более энергопотребпотребляющих гаджетов. Но практика с мультиметром показывает, что это не более чем маркетинг и буквы. Никакой разницы с обычным, самым дешевым «девайсом», нет. Как же сохранить долголетие телефона и подзарядить его в пути?
Во-первых, никто не отменял переносных зарядных станций — powerbank — которые гарантируют любому смартфону целый день в самом жестком режиме эксплуатации. Во-вторых, все та же китайская барахолка богата простыми решениями, позволяющими установить в любой автомобиль USB-порт нужного вольтажа. Выглядит устройство аккуратно, стоит копейки, а инсталляция может проистекать в гараже за счет своих сил.
Все вышеописанные решения в разы дешевле замены батареи телефона, и уж конечно многократно уступают в цене покупке нового аппарата. В условиях, когда лишних денег нет и в ближайшем будущем не предвидится, необходимо предельно бережно относиться не только к автомобилю в целом, но и к его элементом, одним из которых сегодня стал смартфон.