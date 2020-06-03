Как восстановить старую присоску, чтобы антирадар и регистратор больше никогда не упали

Решение вопроса, как ни странно, нашлось у мастеров PDR — удаление вмятин без покраски. В этом нехитром деле присоска играет немаловажную роль и должна выполнять свои обязанности на все 146%. Как этого достигнуть? Безусловно, первым делом необходимо тщательно обезжирить поверхность, на которую будем лепить. В нашем случае — лобовое стекло. Изюминка же кроется в подготовке самого кронштейна: резиновую составляющую нужно опустить в теплую жидкость, богато сдобренную самым обыкновенным сахарным песком. Можно прямо в чашку с чаем мокнуть. Главное, чтобы от сладости прям зубы сводило.

Затем, предварительно очистив внешнюю поверхность — иначе пыль будет налипать, да и хвататься неудобно — нужно налепить присоску на заранее загаданное место, затянуть и немного подождать. Крепить сам девайс на обновленный «пьедестал» можно уже через десять минут, а на следующее утро даже сильно изношенную присоску будет уже не отодрать. Более того, чтобы «деинсталлировать» устройство, придется попотеть.

Таким нехитрым и фактически бесплатным образом можно на долгие годы решить вопрос с падением навигаторов, кронштейнов для мобильных телефонов и прочих гаджетов, которые страдали из-за некачественной или изношенной резиновой «пятки».