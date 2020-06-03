Как восстановить старую присоску, чтобы антирадар и регистратор больше никогда не упали

С громким шлепком, а порой и откровенным хрустом, круша и царапая центральную консоль, с лобового стекла вновь низвергнулся навигатор, мобильник или регистратор. Да, присоска давно уже просится на помойку. Так размышляют большинство российских водителей, на ходу подбирая с пассажирского коврика «павшего». Регистратор может за свою жизнь не снять ни одного важного кадра, но при этом стать причиной множества мелких аварий и неприятностей именно за счет многочисленных падений и последующих переустановок на почетное место.
Есть множество методов восстановления присоски: помыть в теплой мыльной воде, почистить растворителем или керосином, обработать наждачной бумагой или другим мелким абразивом, сняв верхний слой задубевшей резины. Все они рабочие, но, увы, «до поры, до времени». Пройдет еще несколько месяцев на палящем солнце или звенящем морозе, и видеорегистратор или радар-детектор вновь начнут самостоятельно катапультироваться.
Решение вопроса, как ни странно, нашлось у мастеров PDR — удаление вмятин без покраски. В этом нехитром деле присоска играет немаловажную роль и должна выполнять свои обязанности на все 146%. Как этого достигнуть? Безусловно, первым делом необходимо тщательно обезжирить поверхность, на которую будем лепить. В нашем случае — лобовое стекло. Изюминка же кроется в подготовке самого кронштейна: резиновую составляющую нужно опустить в теплую жидкость, богато сдобренную самым обыкновенным сахарным песком. Можно прямо в чашку с чаем мокнуть. Главное, чтобы от сладости прям зубы сводило.
Затем, предварительно очистив внешнюю поверхность — иначе пыль будет налипать, да и хвататься неудобно — нужно налепить присоску на заранее загаданное место, затянуть и немного подождать. Крепить сам девайс на обновленный «пьедестал» можно уже через десять минут, а на следующее утро даже сильно изношенную присоску будет уже не отодрать. Более того, чтобы «деинсталлировать» устройство, придется попотеть.
Таким нехитрым и фактически бесплатным образом можно на долгие годы решить вопрос с падением навигаторов, кронштейнов для мобильных телефонов и прочих гаджетов, которые страдали из-за некачественной или изношенной резиновой «пятки».