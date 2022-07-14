Частный импорт: учимся покупать запчасти по новым правилам

Вводя запреты и ограничения, европейские и американские производители забыли о многих тысячах «наших», что уже проживают в Европе и США, а также о профессиональном хобби россиян — искать обходные пути к любому закону. Известно же, ничто так не улучшает семейные и дружеские связи, как возможность немного заработать.
Дефицит, говорили наши недруги, вас доконает: будете на медведях ездить и урановыми стержнями себе путь освещать. И начали кошмарить, перекрыв все источники поступления в РФ новых автомобилей и автозапчастей, расходных материалов и ГСМ. Скоро встанут по гаражам и сгниют ваши машины, ухмылялись недоброжелатели, а новых не получите. Ну-ну. Прошло всего четыре месяца, а именитые импортные издания с горечью публикуют статистику: изворотливые россияне уже научились обходить 60% санкций и самозабвенно разбираются с оставшимися. Вот простой пример из жизни автомобильных запчастей.
Мир намного меньше, чем кажется, а в любой его точке работает правило «пяти рукопожатий»: у свата брата друга на германщине или оклахомщине обязательно найдется родственник, который ничего не имеет против лишней копейки. Да и делать-то особо ничего не надо: найди да отправь. Стежка превращается в тропинку, а та — в дорогу. Вполне возможно, что даже в асфальтовую на несколько полос. Вершина айсберга — скромное объявление на доске объявлений, в котором черным по белому указано: привезем нужные запчасти из выбранной страны.
Как это работает? Да очень просто: согласно новому указу Центробанка, можно переводить родственникам за границу до 150 000 долларов или девяти миллионов рублей. Для налаживания постоянного трафика автомобилей — немного. А вот для запчастей — самое оно. Страждущий оплачивает в России нужную деталь, продавец переводит деньги родне, которая «на местах» занимается поиском и покупкой, а позже — отправкой. Груз по бумагам идет через Китай или Турцию — привет БРИКС со товарищи — в Россию. А собственно корабль идет напрямую в порт Новороссийск или Владивосток, откуда железной дорогой отправляется в нужную точку на карте.
В России не все и не везде хорошо, но логистика построена на высочайшем уровне, посылки доходят быстро, поэтому нужная деталька прибудет к покупателю намного быстрее, чем заказанная через официального дилера или в обычном интернет-магазине. Тут же стоит вспомнить, что продавцы теперь «легализуются» через госуслуги, а комментарии и отзывы никто отменить не в силах. Работающий бизнес — это на 80% добрые отзывы и рекомендации, так что обманывать — себе дороже.
Методика сложнее, дольше и дороже привычных, но в обозримом будущем, до тех пор пока параллельный импорт не будет выстроен на государственном уровне, она останется единственным возможным вариантом получить искомый дефицит сейчас, а не потом. Будем подстраиваться, что делать, уж нам ли привыкать к различным сложностям и кризисам.