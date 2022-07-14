Частный импорт: учимся покупать запчасти по новым правилам

Вводя запреты и ограничения, европейские и американские производители забыли о многих тысячах «наших», что уже проживают в Европе и США, а также о профессиональном хобби россиян — искать обходные пути к любому закону. Известно же, ничто так не улучшает семейные и дружеские связи, как возможность немного заработать.

Дефицит, говорили наши недруги, вас доконает: будете на медведях ездить и урановыми стержнями себе путь освещать. И начали кошмарить, перекрыв все источники поступления в РФ новых автомобилей и автозапчастей, расходных материалов и ГСМ. Скоро встанут по гаражам и сгниют ваши машины, ухмылялись недоброжелатели, а новых не получите. Ну-ну. Прошло всего четыре месяца, а именитые импортные издания с горечью публикуют статистику: изворотливые россияне уже научились обходить 60% санкций и самозабвенно разбираются с оставшимися. Вот простой пример из жизни автомобильных запчастей.

Мир намного меньше, чем кажется, а в любой его точке работает правило «пяти рукопожатий»: у свата брата друга на германщине или оклахомщине обязательно найдется родственник, который ничего не имеет против лишней копейки. Да и делать-то особо ничего не надо: найди да отправь. Стежка превращается в тропинку, а та — в дорогу. Вполне возможно, что даже в асфальтовую на несколько полос. Вершина айсберга — скромное объявление на доске объявлений, в котором черным по белому указано: привезем нужные запчасти из выбранной страны.