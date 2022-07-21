7 крайне вредных автоаксессуаров, которые покупают практически все водители

Склонность к украшательству и пренебрежение безопасностью некоторых автовладельцев объяснить так же сложно, как поведение автохама на дороге. Впрочем, не нам судить, кому и как преображать свой автомобиль. Но оценить полезность тех или иных аксессуаров, которые можно купить в любом магазине автозапчастей, мы вполне себе можем.
Например, полная бессмысленность проглядывается в самостоятельной установке спойлера на багажную крышку и фальшивых воздухозаборников на капот. В первом случае установка проходит без предварительного анализа и технических характеристик автомобиля, а также его аэродинамики. А ведь назначение спойлера — усиление прижимной силы. Таким образом, все, что ставиться на машины без научной базы — излишество и во вред — увеличивается расход, ухудшается шумоизоляция и прочее.
На фальшивые воздухозаборники и вовсе лень нам тратить буквы. И, тем не менее, кроме шума в салоне они ничего не улучшают. Впрочем, если хозяин автомобиля готов потерять в шумоизоляции, но приобрести во внешности, то не будем ему мешать.
Еще один тренд — использование заглушек в замках для ремней безопасности. В ответ на весомый аргумент, что подушка безопасности, вылетающая со скоростью порядка 300 км/ч при аварии, может сломать шею водителю, они отвечают: а вот у меня случай, был, когда человек пристегнулся, и тоже погиб. Или не пристегнулся и вылете через лобовое стекло, оставшись при жизни. Ну, что ж, слабоумие и отвага — всегда идут в разрез с наукой и логикой.
Некоторые автомобилисты не столь радикальны в украшательстве и пренебрежении безопасностью. И ограничиваются установкой на колеса декоративных алюминиевых колпачков. Правда, они не догадываются, что и такой аксессуар несет в себе скрытую угрозу. Такие колпачки могут прикипать к латунному ниппелю. И когда спускает одно из колес, то отвернуть их становится непосильной задачей. В итоге ломается ниппель. А ремонт колеса удорожает. Лучше пластика, пожалуй, ничего не придумали.
Наклейки на стекла — еще одна статья расходов горе-украшателей. Некоторые надписи безобидны и даже смешны, другие — вызывают негатив и агрессию со стороны других участников движения. Третьи — могут стать поводом для остановки сотрудниками ГИБДД, и даже штрафных санкций. И, тем не менее, этот бесполезный аксессуар по-прежнему в ходу.
Декоративные накладки на руль также обожаемы в среде автомобилистов определенных взглядов на дизайн. Одни ставят меховые — это красиво и руки не мерзнут. Другие — накладки в стразах — нравится все блестящее. Третьи — накладки, придающие более спортивный вид рулевому колесу. Однако никто не задумывается о том, что при определенных условиях, когда рулем придется работать крайне активно, такие накладки могут попросту остаться у них в руках. А машина потеряет управление. Впрочем, когда люди руководствуются тем, что с ними такого никогда не произойдет, говорить что-либо бесполезно.
Дорогие автомобилисты, не теряйте голову, и не борщите с «улучшайзингом» и аксессуарами, идущими в разрез с безопасностью. Хороший тюнинг не бывает дешевым. А дешевый смотрится, увы, отвратительно.