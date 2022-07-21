7 крайне вредных автоаксессуаров, которые покупают практически все водители

Склонность к украшательству и пренебрежение безопасностью некоторых автовладельцев объяснить так же сложно, как поведение автохама на дороге. Впрочем, не нам судить, кому и как преображать свой автомобиль. Но оценить полезность тех или иных аксессуаров, которые можно купить в любом магазине автозапчастей, мы вполне себе можем.

Например, полная бессмысленность проглядывается в самостоятельной установке спойлера на багажную крышку и фальшивых воздухозаборников на капот. В первом случае установка проходит без предварительного анализа и технических характеристик автомобиля, а также его аэродинамики. А ведь назначение спойлера — усиление прижимной силы. Таким образом, все, что ставиться на машины без научной базы — излишество и во вред — увеличивается расход, ухудшается шумоизоляция и прочее.

На фальшивые воздухозаборники и вовсе лень нам тратить буквы. И, тем не менее, кроме шума в салоне они ничего не улучшают. Впрочем, если хозяин автомобиля готов потерять в шумоизоляции, но приобрести во внешности, то не будем ему мешать.

Еще один тренд — использование заглушек в замках для ремней безопасности. В ответ на весомый аргумент, что подушка безопасности, вылетающая со скоростью порядка 300 км/ч при аварии, может сломать шею водителю, они отвечают: а вот у меня случай, был, когда человек пристегнулся, и тоже погиб. Или не пристегнулся и вылете через лобовое стекло, оставшись при жизни. Ну, что ж, слабоумие и отвага — всегда идут в разрез с наукой и логикой.

Некоторые автомобилисты не столь радикальны в украшательстве и пренебрежении безопасностью. И ограничиваются установкой на колеса декоративных алюминиевых колпачков. Правда, они не догадываются, что и такой аксессуар несет в себе скрытую угрозу. Такие колпачки могут прикипать к латунному ниппелю. И когда спускает одно из колес, то отвернуть их становится непосильной задачей. В итоге ломается ниппель. А ремонт колеса удорожает. Лучше пластика, пожалуй, ничего не придумали.