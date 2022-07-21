Переобулись: почему власти решили резко пересадить россиян на «неактуальные» электромобили

— Европейский, китайский и американский опыт популяризации электрокаров изменил автомобильный мир до неузнаваемости, а Россия не может оставаться в стороне от мировых трендов и глобализации. И чтобы там ни говорили, электромобили у нас все равно будут. В Правительстве это понимают, а потому и разрабатывают всевозможные меры поддержки и все остальное, — объяснил в ходе своего выступления на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» эксперт по электромобилям Алексей Швайков.

С ним в целом согласился и обозреватель портала Drom Сергей Цыганов. По его словам, Россия подтягивается к общемировому прогрессу, но вектор был задан довольно давно — еще до того, как г-н Мантуров якобы поставил крест на «зеленом» транспорте.

— Думаю, что наш министр немного лукавил, говоря про то, что электромобили неактуальны. Уже тогда вовсю шла разработка программы электромобилизации, тогда готовились меры поддержки конкретных производителей — в частности, электромобиля Zetta, некоторых других несостоявшихся проектов. А поскольку тогда все это вылилось в некоторую панику о том, что проекты анонсированы, а результата нет, сейчас власти в лице Минпромторга вынуждены поддерживать то, что есть, — отметил Сергей Цыганов.

А более подробно об этом и многом другом — в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.