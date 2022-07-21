Переобулись: почему власти решили резко пересадить россиян на «неактуальные» электромобили

Три года назад, отвечая на вопрос об электромобилях, г-н Мантуров подчеркнул, что производство и утилизация машин на электротяге — слишком «грязные» процессы, и это сводит на нет все их «экологические» достоинства. Кроме того, к «зеленому» транспорту наша страна не готова ни по климатическим условиям, ни по развитию инфраструктуры, ни по менталитету граждан, категорически нежелающих пересаживаться на электрокары.
Тогда же глава Минпромторга признался, что куда более перспективным для России считает развитие газомоторных технологий. Однако вместо того, чтобы способствовать широкому внедрению и распространению «природного» топлива — реальной альтернативы бензину и дизелю — власти взяли курс на электрификацию. Ту самую, которую всего пару лет назад называли неактуальной. Почему же так произошло?
— Европейский, китайский и американский опыт популяризации электрокаров изменил автомобильный мир до неузнаваемости, а Россия не может оставаться в стороне от мировых трендов и глобализации. И чтобы там ни говорили, электромобили у нас все равно будут. В Правительстве это понимают, а потому и разрабатывают всевозможные меры поддержки и все остальное, — объяснил в ходе своего выступления на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» эксперт по электромобилям Алексей Швайков.
С ним в целом согласился и обозреватель портала Drom Сергей Цыганов. По его словам, Россия подтягивается к общемировому прогрессу, но вектор был задан довольно давно — еще до того, как г-н Мантуров якобы поставил крест на «зеленом» транспорте.
— Думаю, что наш министр немного лукавил, говоря про то, что электромобили неактуальны. Уже тогда вовсю шла разработка программы электромобилизации, тогда готовились меры поддержки конкретных производителей — в частности, электромобиля Zetta, некоторых других несостоявшихся проектов. А поскольку тогда все это вылилось в некоторую панику о том, что проекты анонсированы, а результата нет, сейчас власти в лице Минпромторга вынуждены поддерживать то, что есть, — отметил Сергей Цыганов.
А более подробно об этом и многом другом — в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.