Зачем опытные водители возят с собой знаменитый бальзам «Звездочка»

Если и есть народное лекарство от всех болезней — так это, повторимся, «Звездочка». С тех пор, как в 1975 году попала в СССР, так и прижилась, как родная. Пахучей мазью из Вьетнама пользовались и продолжают пользоваться все от мала до велика: нет еще такой хвори, что азиатской вонючке бы не поддалась. От простуды до синяка! Covid−19? Ну и где ваш ковид? Одним государственным решением лечится, а тут — серьезное, десятилетиями проверенное средство! Сравнили мягкое с теплым…
Есть у «Звездочки» и дополнительные навыки, найденные, безусловно, путем сложных изысканий, именуемых в народе «методом тыка». И лечит, и в уборке помогает, и даже кота дисциплинирует. Здорово поможет вьетнамский бальзам и в машине, не даром многие опытные водители хранят заветную красную баночку в бардачке. Всегда под рукой.
Например, мало кто знает, что изначально смесь изготовил, как средство от комариных укусов. Но в процессе эксплуатации оказалось, что запах «Красной звезды» настолько неприятен насекомым, что они мгновенно стараются покинуть «ароматную жилплощадь». Так что достаточно поставить открытую баночку в салон на несколько минут, как жужжащие мгновенно уберутся восвояси. Другой метод применения — головные боли.
Постоишь целый день в пробках — и не то прихватит, но уж со «звенящей пустотой» мазь точно справится: достаточно просто остановиться в разрешенном месте, намазать виски и лоб, и постоять несколько минут. Боль отступит. Тоже самое — с растяжением. Дернул резко шеей? Неудачно потянулся? Звездочка! И пахнет приятно, и одежду не пачкает, и дело делает.
«Звездочка» — мощный ароматизатор, который легко справляется и с табачной вонью, и с запахом мокрой обуви. Именно поэтому многие водители ставят баночку в подстаканник навсегда: спокойный природный аромат куда лучше, чем технические и прочие запахи. Есть и другая причина: «звезда» имеет ярко выраженный расслабляющий эффект. Напряжение снимет, а вот в сон, как таблетки, клонить не будет. Получил синяк или поцарапался? С кем не бывает, просто намажь «звездочкой» — мгновенно рассосется.
Так копеечное средство, которое можно купить в любой аптеке, стала обязательным для дома, для сада и для автомобиля. Цена, широкая доступность, масса направлений для применения. И, конечно, удобный компактный формат тары, которая не займет много места. Триста тридцать три в одном, как мы любим!