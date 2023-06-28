Зачем опытные водители возят с собой знаменитый бальзам «Звездочка»

Если и есть народное лекарство от всех болезней — так это, повторимся, «Звездочка». С тех пор, как в 1975 году попала в СССР, так и прижилась, как родная. Пахучей мазью из Вьетнама пользовались и продолжают пользоваться все от мала до велика: нет еще такой хвори, что азиатской вонючке бы не поддалась. От простуды до синяка! Covid−19? Ну и где ваш ковид? Одним государственным решением лечится, а тут — серьезное, десятилетиями проверенное средство! Сравнили мягкое с теплым…

Есть у «Звездочки» и дополнительные навыки, найденные, безусловно, путем сложных изысканий, именуемых в народе «методом тыка». И лечит, и в уборке помогает, и даже кота дисциплинирует. Здорово поможет вьетнамский бальзам и в машине, не даром многие опытные водители хранят заветную красную баночку в бардачке. Всегда под рукой.

Например, мало кто знает, что изначально смесь изготовил, как средство от комариных укусов. Но в процессе эксплуатации оказалось, что запах «Красной звезды» настолько неприятен насекомым, что они мгновенно стараются покинуть «ароматную жилплощадь». Так что достаточно поставить открытую баночку в салон на несколько минут, как жужжащие мгновенно уберутся восвояси. Другой метод применения — головные боли.