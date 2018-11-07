Почему нельзя заправлять автомобиль с заведенным двигателем

Заправлять автомобиль с заведенным мотором нельзя — об этом нас информирует знак на любой заправочной станции. Но водители, особенно опытные, «давят ухмылку»: мол, пережиток прошлого, вы еще пассажиров высаживать начните. Так где же правда?

Народная молва мгновенно приведет десяток доводов, исходя из которых двигатель на заправке можно и не гасить: зачем давать лишнюю нагрузку на аккумулятор, особенно в мороз; у кого-то проблемы со стартером, потом не заведется; салон остынет зимой или раскалится летом; турбина требует бережного отношения.

Деды, сносившие на своем веку не одну сотню покрышек, хором скажут: грязь в бензобаке, что осела на дне, при таком подходе мгновенно забьет фильтры, а случайно пролитый на кузов автомобиля бензин может воспламениться — глушитель-то горячий! И тут же получат ответ: а как же на северах, где машины не глушат неделями? Приведут в пример и армейские деньки, когда технику заправляют «на живую». Диалог длится десятилетия, а конца ему все не видно.