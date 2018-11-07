Почему нельзя заправлять автомобиль с заведенным двигателем

Фото Наталия Губернаторова
Охлаждение турбины, разница температуры в салоне и на улице, а также все остальные доводы и приметы неуместны. Двигатель на АЗС, как выяснил портал «АвтоВзгляд» нужно заглушить! И вот, почему.
Эдуард Раскин

Заправлять автомобиль с заведенным мотором нельзя — об этом нас информирует знак на любой заправочной станции. Но водители, особенно опытные, «давят ухмылку»: мол, пережиток прошлого, вы еще пассажиров высаживать начните. Так где же правда?

Народная молва мгновенно приведет десяток доводов, исходя из которых двигатель на заправке можно и не гасить: зачем давать лишнюю нагрузку на аккумулятор, особенно в мороз; у кого-то проблемы со стартером, потом не заведется; салон остынет зимой или раскалится летом; турбина требует бережного отношения.

Деды, сносившие на своем веку не одну сотню покрышек, хором скажут: грязь в бензобаке, что осела на дне, при таком подходе мгновенно забьет фильтры, а случайно пролитый на кузов автомобиля бензин может воспламениться — глушитель-то горячий! И тут же получат ответ: а как же на северах, где машины не глушат неделями? Приведут в пример и армейские деньки, когда технику заправляют «на живую». Диалог длится десятилетия, а конца ему все не видно.

Фото today.com

Каждый из вышеперечисленных доводов имеет множество оговорок: турбина успеет остыть, пока водитель ждет своей очереди, а потом ковыряется в поисках рычага открытия бензобака или ключа; автомобиль с проблемным стартером должен ехать на СТО, а не на заправку, а взвесь в топливном баке давным-давно отправилась в «котлы» — дороги в России не отличаются гладким полотном. Даже раскаленная выхлопная труба уже много лет как не выступает из-под бампера: чтобы бензин добрался до глушителя, надо крепко постараться. Единственный фактор, который имеет место быть — это противопожарная безопасность. Чтобы не обжечься на молоке, у нас испокон веков принято дуть на воду.

А на деле есть ст. 34 «Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности» федерального закона «О пожарной безопасности», которая гласит: каждый гражданин обязан соблюдать правила противопожарной безопасности. А есть еще пункт 451 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», который гласит, что «на автозаправочной станции запрещается заправка транспортных средств с работающими двигателями». Если вы еще не забыли, АЗС, даже самая современная, новая и обслуженная — это место повышенной опасности. Следовательно, имеют место особые нормы поведения и особые же правила. Одна ошибка или случайность грозит катастрофой, человеческими жертвами и многомиллионными убытками. Притом не только для компании-владельца заправочного комплекса, но и у десятка законопослушных граждан, чей транспорт в данную секунду находится на станции.

Законотворцы, что внесли эту главу в общий кодекс, могли руководствоваться древними мифами или статистикой, собранной в прошлом веке, экологическими нормами или желанием выделиться. Это уже не важно. Закон есть закон: двигатель автомобиля при заправке на АЗС нужно заглушить.

АЗС, бензин, безопасность дорожного движения, дизельное топливо
7 ноября 2018
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