Можно ли сегодня найти на нашем рынке настоящие синтетические моторные масла

Не вдаваясь в технические дебри отметим, что «синтетикой», в общем-то, можно назвать любую смазку, полученную путем синтеза ее масляной основы из тех компонентов, что извлекают при добыче и переработке нефти. А вот в технологиях синтеза могут быть варианты.

Относительно дешевая технология изготовления масел — гидрокрекинговая. Полученных таким образом лубрикантов сегодня больше всего на рынке. Есть и более дорогая — полиальфаолефиновая (ПАО). Смазку, полученную по этому методу чаще всего и называют полностью синтетической. Такие продукты получают путем полимеризации α-олефинов. От обычных моторных масел, добываемых из нефти, их отличает ряд важных особенностей.

Прежде всего, это химическая структура. У ПАО-масел она оказывается более чистая и однородная, что делает их более стабильными и устойчивыми к окислению и разложению. Другой важный аспект: ПАО обладают высокой термической стабильностью и способностью сохранять свои свойства в широком диапазоне температур. При этом они демонстрируют отличные смазывающие свойства, что позволяет им уменьшить трение и износ деталей мотора.