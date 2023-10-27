Можно ли сегодня найти на нашем рынке настоящие синтетические моторные масла

Не вдаваясь в технические дебри отметим, что «синтетикой», в общем-то, можно назвать любую смазку, полученную путем синтеза ее масляной основы из тех компонентов, что извлекают при добыче и переработке нефти. А вот в технологиях синтеза могут быть варианты.
Относительно дешевая технология изготовления масел — гидрокрекинговая. Полученных таким образом лубрикантов сегодня больше всего на рынке. Есть и более дорогая — полиальфаолефиновая (ПАО). Смазку, полученную по этому методу чаще всего и называют полностью синтетической. Такие продукты получают путем полимеризации α-олефинов. От обычных моторных масел, добываемых из нефти, их отличает ряд важных особенностей.
Прежде всего, это химическая структура. У ПАО-масел она оказывается более чистая и однородная, что делает их более стабильными и устойчивыми к окислению и разложению. Другой важный аспект: ПАО обладают высокой термической стабильностью и способностью сохранять свои свойства в широком диапазоне температур. При этом они демонстрируют отличные смазывающие свойства, что позволяет им уменьшить трение и износ деталей мотора.
К тому же ПАО-смазки характеризуются улучшенной стойкостью к окислению на протяжении более длительного периода времени, чем обычные масла. Не зря ведь лубриканты с допуском LongLife, разработанным в свое время компанией BMW, чаще всего производят на основе полиальфаолефинов.
Они также имеют более низкую вязкость при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя в холодные периоды. Наконец, у такой «синтетики» фиксируется меньшая склонность к образованию отложений и нагара на деталях двигателя, что помогает поддерживать его чистоту и эффективность работы.
Как видим, достоинств у полностью синтетических моторных масел немало. Именно поэтому, в общем и целом, автомобильные ПАО-лубриканты обладают заметно лучшими свойствами по сравнению с другими синтетическими маслами, получаемыми из нефти. Как свидетельствует опыт их применения на транспорте, они обеспечивают более высокую производительность двигателя, улучшают его защиту от износа и дают ощутимую экономию топлива.
А возвращаясь к вопросу о том, есть ли сегодня на нашем рынке полностью синтетические масла, отвечаем: конечно, есть! Даже невзирая на то, что из страны ушли многие западные масляные бренды. Но, как говорится, нет худа без добра! Их быстро «заместили» известные производители из ОАЭ, Турции или, скажем, Южной Кореи. Причем корейские производители заметно активизировались в нашей стране, подтверждением чему служит появление новых брендов.
Так, скажем, у нас массово продается продукция марки The Beast, под логотипом которой выпускаются различные моторные масла. Их производит фирма SHL, один из ключевых поставщиков смазочных материалов для южнокорейской автоиндустрии. В Россию компания поставляет большинство необходимых спецификаций автомобильных лубрикантов The Beast.
В их числе, например, есть такой востребованный у нас продукт, как полностью синтетическое моторное масло серии PAO 5W−30. Оно разработано для современных высокофорсированных дизельных и бензиновых двигателей. Лубрикант характеризуется высокой устойчивостью к окислению и отменными вязкостными характеристиками при низких температурах. Это качество весьма актуально для большинства российских регионов при эксплуатации машин зимой. К тому же данное ПАО-масло отличается пониженным содержанием сульфатной золы, что позволяет использовать его в моторах, оснащенных сажевыми фильтрами