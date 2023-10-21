Можно ли реже менять масло в моторе, используя смазку LongLife

Моторные масла с присутствующим в названии словосочетанием LongLife имеются в ассортименте практически каждого уважающего себя «масляного» бренда. Ведь уже давно во всем автомобильно мире идет нешуточная борьба за экологию и, параллельно, за снижение затрат автомобилистов на содержание личных машин. Поэтому практически у всех автоконцернов в фирменных арсеналах силовых агрегатов существуют линейки моторов, для которых предусмотрен увеличенный интервал замены масла.
Продукты, в названии которых присутствует LongLife (в переводе — «долгая жизнь», если кто не знает), относятся к маслам, способным обеспечить интервал между сменами в 15 000—30 000 километров пробега. Как правило, дело сводится к применению «химиками» полностью синтетических базовых масел. Их доля в готовом продукте достигает 30% и более. Кроме того, используются пакеты присадок с повышенным количеством ингредиентов — чтобы их хватало на увеличенный интервал работы между сменами лубриканта.
Что же касается самих интервалов замены, то их в любом случае устанавливает автопроизводитель. И они в подавляющем большинстве случаев жестко «привязаны» к конкретному рынку, где транспортное средство эксплуатируется. Большинство автостроителей, «играющих в игры» с увеличенными межсервисными интервалами, распространяют их лишь на страны Европы и США, поскольку уверены в качестве местного горючего. А для рынков России и государств бывшего СНГ «longlife-режим», как правило, официально недоступен.
Поэтому эксперименты в этом направлении — удел исключительно самих автовладельцев. Для понимания в чем тут подвох, следует знать следующее: значок «длинной жизни» на канистре с моторным маслом не означает, что оно по умолчанию способно проработать на протяжении 30 000 км. Отнюдь.
Просто борткомпьютер авто, в котором заводом-производителем активирована функция работы с маслом типа LongLife, непрерывно собирает статистику о преимущественный режимах работы мотора, режимах движения автомобиля, климатических условиях и прочих параметрах. Суммируя эти сведения, программа определяет степень старения масла в движке и решает: сможет ли оно поработать дольше стандартного срока замены или нет. Когда «мозги» двигателя не способны на подобные подсчеты, сам автомобилист, основываясь на своем опыте и ощущениях, вполне может взять на себя функции продвинутого борткомпьютера.
Допустим, машина «живет» преимущественно на скоростных шоссе, двигаясь в спокойном и равномерном режиме по равнинной местности, где мало пыли в воздухе, а также относительно редки морозы. В этом случае «лонглайф-масло» вполне может поработать не стандартные 10 000 км, а все 25 000—30 000 км. Ну а когда ТС эксплуатируется преимущественно в городских пробках, ни о каких продленных сроках смены и речи быть не может! Наоборот, периоды замены смазки в моторе следует сократить — километров до 7500, например.