Можно ли реже менять масло в моторе, используя смазку LongLife

Моторные масла с присутствующим в названии словосочетанием LongLife имеются в ассортименте практически каждого уважающего себя «масляного» бренда. Ведь уже давно во всем автомобильно мире идет нешуточная борьба за экологию и, параллельно, за снижение затрат автомобилистов на содержание личных машин. Поэтому практически у всех автоконцернов в фирменных арсеналах силовых агрегатов существуют линейки моторов, для которых предусмотрен увеличенный интервал замены масла.

Продукты, в названии которых присутствует LongLife (в переводе — «долгая жизнь», если кто не знает), относятся к маслам, способным обеспечить интервал между сменами в 15 000—30 000 километров пробега. Как правило, дело сводится к применению «химиками» полностью синтетических базовых масел. Их доля в готовом продукте достигает 30% и более. Кроме того, используются пакеты присадок с повышенным количеством ингредиентов — чтобы их хватало на увеличенный интервал работы между сменами лубриканта.

Что же касается самих интервалов замены, то их в любом случае устанавливает автопроизводитель. И они в подавляющем большинстве случаев жестко «привязаны» к конкретному рынку, где транспортное средство эксплуатируется. Большинство автостроителей, «играющих в игры» с увеличенными межсервисными интервалами, распространяют их лишь на страны Европы и США, поскольку уверены в качестве местного горючего. А для рынков России и государств бывшего СНГ «longlife-режим», как правило, официально недоступен.