Для кого и почему крайне опасно менять моторное масло через щуп

Многие автомобилисты, регулярно меняющие моторное масло, смекнули, что каждый раз загонять машину на яму или арендовать подъемник, снимать защиту картера, откручивать сливную пробку, которую можно слизать, а, закручивая, и вовсе сломать хрупкий поддон, совсем не обязательно.

На всеми любимой китайской барахолке, на рынках и в магазинах есть специальный насос с тонкой трубкой, позволяющий откачать отработку прямиком из хранилища через масляный щуп. Более того: насос можно сделать и самому, перебрав старый топливный. Дел — на полчаса. А на СТО в крупных городах подобный сервис и вовсе предлагают бесплатно, если приобрести лубрикант у исполнителя.

У данного метода есть немало вполне осязаемых плюсов: он проще, чище, легче и дешевле, чем традиционный. Комментариев в интернете тоже хватает: народ активно пользуется — народ в большинстве своем доволен. Однако есть один весьма важный негативный аспект, который как правило остается в тени. И перед тем, как начать менять масло по упрощенной процедуре, о нем стоит узнать.