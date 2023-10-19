Для кого и почему крайне опасно менять моторное масло через щуп

Многие автомобилисты, регулярно меняющие моторное масло, смекнули, что каждый раз загонять машину на яму или арендовать подъемник, снимать защиту картера, откручивать сливную пробку, которую можно слизать, а, закручивая, и вовсе сломать хрупкий поддон, совсем не обязательно.
На всеми любимой китайской барахолке, на рынках и в магазинах есть специальный насос с тонкой трубкой, позволяющий откачать отработку прямиком из хранилища через масляный щуп. Более того: насос можно сделать и самому, перебрав старый топливный. Дел — на полчаса. А на СТО в крупных городах подобный сервис и вовсе предлагают бесплатно, если приобрести лубрикант у исполнителя.
У данного метода есть немало вполне осязаемых плюсов: он проще, чище, легче и дешевле, чем традиционный. Комментариев в интернете тоже хватает: народ активно пользуется — народ в большинстве своем доволен. Однако есть один весьма важный негативный аспект, который как правило остается в тени. И перед тем, как начать менять масло по упрощенной процедуре, о нем стоит узнать.
У моторного масла очень широкий функционал. Он не только смазывает движущиеся детали, но и отвечает за охлаждение, защиту от коррозии (как и у любого «закрытого контура», у двигателя есть конденсат), а также за очистку мотора от нагара. А он там обязательно появляется, особенно если в цилиндры поступает не газ, а привычное топливо. Часть грязи оседает в масляном фильтре, но многое остается в картере, откуда его можно изъять только при классическом методе замены.
Насос со шлангом, запущенным в горловину щупа, забирает «вершки», а вот корешки, самую грязь, ради вывода которой, собственно, и надо менять масло, не трогает. Таким образом водитель оказывает своему автомобилю медвежью услугу: обслуживание де-юре проведено, а де-факто в картере скапливается целое болото из отработки, соизмеримое по плотности осадка с солидолом.
Причина непонимания и, как следствие, некорректного использования метода замены масла с насосом кроется в поверхностном отношении. Если «обновлять» смазку часто, что очень полезно и хорошо для двигателя, то можно и насосом. Если реже — раз в 10—15 тысяч км — то нужно обязательно сливать через пробку. А иногда и картер снимать ради чистки. Так что плох не сам метод, а его неверное прочтение.