Давануло: что делать, если моторное масло полилось из-под капота на ходу

Если из «УАЗика» масло не течет, значит, его там нет. Не в претензию легендарному вездеходу будет сказано, но это справедливо по отношению к любой подержанной машине. И чем беспечнее ее владелец, тем раньше он увидит под моторным отсеком характерную лужицу. Прокладки, сальники, датчики и прочие «друзья автомобилиста» имеют свойство со временем пропускать живительную жижу, без которой мотору нельзя совсем. Не сразу, и далеко не в полном объеме, но любой подтек — это симптом. Симптом старости. Все эти «беды» чинятся, резиновые уплотнители меняются, масло выбирается погуще, и машина продолжает ездить. Если, конечно, водитель успевает сделать все процедуры вовремя.

Если же не уследить, перелить масло или накормить мотор неведомой жижей, неприспособленной ни к работе в наших условиях, ни вообще к работе, то может произойти самое печальное из всех смазочных излияний — «даванет». То есть под давлением, которое в движке всегда превышает одну атмосферу, а порой достигает и 4—5 атмосфер, прорвет в самом тонком месте. Дрянной фильтр или давно отходивший свое сальник не выдержит напора и вылетит, а следом за ним — и все содержимое картера. В этот момент на приборной панели загорится масленка. Заметил — повезло. Ну а на «нет» и суда нет.