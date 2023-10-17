Давануло: что делать, если моторное масло полилось из-под капота на ходу

Если из «УАЗика» масло не течет, значит, его там нет. Не в претензию легендарному вездеходу будет сказано, но это справедливо по отношению к любой подержанной машине. И чем беспечнее ее владелец, тем раньше он увидит под моторным отсеком характерную лужицу. Прокладки, сальники, датчики и прочие «друзья автомобилиста» имеют свойство со временем пропускать живительную жижу, без которой мотору нельзя совсем. Не сразу, и далеко не в полном объеме, но любой подтек — это симптом. Симптом старости. Все эти «беды» чинятся, резиновые уплотнители меняются, масло выбирается погуще, и машина продолжает ездить. Если, конечно, водитель успевает сделать все процедуры вовремя.
Если же не уследить, перелить масло или накормить мотор неведомой жижей, неприспособленной ни к работе в наших условиях, ни вообще к работе, то может произойти самое печальное из всех смазочных излияний — «даванет». То есть под давлением, которое в движке всегда превышает одну атмосферу, а порой достигает и 4—5 атмосфер, прорвет в самом тонком месте. Дрянной фильтр или давно отходивший свое сальник не выдержит напора и вылетит, а следом за ним — и все содержимое картера. В этот момент на приборной панели загорится масленка. Заметил — повезло. Ну а на «нет» и суда нет.
Если проехать несколько километров без масла, то мотор просто заклинит. Загнет шатуны, провернет вкладыши, деформирует, а может и вовсе порвет распредвалы. Сущая «Хиросима», еще поди восстанови. Случается, что и восстанавливать нечего — возможна только цельноузловая замена. Проблематично, долго и дорого. Как этого избежать?
Двигатель клинит далеко не сразу. На остатках масла, которые есть и в «потрохах» мотора, и на стенках цилиндров, можно проехать несколько сотен метров без каких-либо последствий. А вот дальше следует остановиться и мотор заглушить. Оценить нанесенный экологии и собственному самомнению ущерб и вызвать эвакуатор. Своим ходом нельзя! Даже километр до дома, даже «вот на заправочку, где кофе и тепло». Только эвакуатор, только в сервис!
Если среагировать быстро и правильно, то все обойдется нивелированием проблемы и заливкой нового масла. Если же пойти на сделку с совестью, то цена ошибки больно ударит по кошельку: переборка мотора сегодня начинается со 120 000 рублей и растет по экспоненте в зависимости от марки и модели.