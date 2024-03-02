Почему для корейских дизельных двигателей желательно выбирать масла из Кореи

Сегодня по дорогам нашей страны колесят миллионы легковушек, собранных южнокорейскими автоконцернами. Солидная доля из них приходится на машины, укомплектованные дизельными моторами, с особенностями обслуживания которых разобрался портал «АвтоВзгляд».Сегодня по дорогам нашей страны колесят миллионы легковушек, собранных южнокорейскими автоконцернами. Солидная доля из них приходится на машины, укомплектованные дизельными моторами, с особенностями обслуживания которых разобрался портал «АвтоВзгляд».

Корейские дизельные двигатели за последние два десятилетия сделали настоящий прорыв в национальном и мировом автопроме, став своего рода символом надежности, экономичности и технологического прогресса. Собственно, иного и не следовало ожидать, учитывая те огромные ресурсы, которые были вложены, например, компаниями Hyundai и Kia, в разработку современных дизельных моторов.

Одна из ключевых технических особенностей корейских дизелей - система Common Rail. Ее конструкция обеспечивает прямой впрыска топлива под высоким давлением, что дает более тонкий и равномерный распыл. В итоге значительно улучшается сгорание топлива, повышается мощность двигателя и снижается расход горючего. Одним словом, корейцам удалось сделать свои дизеля более экономичными и экологичными.

Еще одна важная инновация, которую освоили и успешно внедрили корейцы –системы турбонаддува. Они, напомним, позволяют увеличить мощность силового агрегата без увеличения его объема. Воздух под высоким давлением подается в цилиндры, что улучшает процесс сгорания топлива и повышает общую эффективность мотора. Что делает корейские авто с дизелями не только экономичными, но и достаточно мощными.

Фото wardsauto.com

Другой важной конструктивной особенностью современных дизелей является узел рециркуляции отработанных газов (EGR), помогающий снизить количество оксидов азота в выхлопных газах. Последнее вывело корейские моторы на уровень лучших международных экологических стандартов «Euro 5» и «Euro 6».

Что касается эксплуатации и обслуживания, то корейские «солярочники» требуют к себе чуткого отношения. Во-первых, водителю важно использовать качественное дизтопливо с низким содержанием серы, чтобы минимизировать риск засорения форсунок и клапана EGR. Во-вторых, не стоит забывать о плановых проверках узлов систем турбонаддува и Common Rail. Прежде всего - на предмет износа деталей, а также потенциальных протечек в топливо- или маслопроводах.

И, конечно же, для долгой и беспроблемной работы любого дизельного силового агрегата необходима регулярная замена фильтров и лубриканта. Очевидно, что корейские современные моторы в этом смысле не являются исключением, хотя и здесь есть некоторые нюансы, связанные с выбором смазки.

Фото производителя.

Суть в том, что корейские моторостроители создавали свои дизели в тесном сотрудничестве со своими же нефтеперерабатывающими компаниями. Такое партнерство позволило производителям смазочных материалов максимально полно «подогнать» рабочие показатели масел под требования национальных автоконцернов. Что, безусловно, сыграло свою положительную роль в повышении надежности «корейцев».

Конечно, в их двигатели можно лить и европейские, и турецкие, и японские лубриканты рекомендованных спецификаций, однако, по мнению специалистов, предпочтительнее все же будут «родные» смазки. Тем более, что на нашем рынке с ними проблем нет. Так, например, в практическом применении весьма неплохо зарекомендовало себя малозольное моторное масло последнего поколения Turbo D C5 5W-20 марки The Beast.

Его корейцы производят на 100-процентной синтетической основе, благодаря чему он обладает отменной термостабильностью и отличными вязкостными характеристиками в широком диапазоне рабочих температур. В числе прочих достоинств этой дизельной «синтетики» эксперты отмечают ее хорошую адаптированность к современным системам доочистки отработанных газов, в том числе сажевым фильтрам (DPF). А такими узлами укомплектованы практически все дизельные корейские машины последних поколений.