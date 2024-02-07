Подходят ли моторные масла евростандарта C3 к японским и корейским авто

В сегменте смазочных материалов, представленных на нашем рынке, солидную нишу занимают автомобильные моторные масла стандарта ACEA C3. В особенностях этих продуктов и причинах их популярности разбирался портал «Автовзгляд».

Напомним, что данный стандарт был разработан Европейской ассоциацией производителей автомобилей (ACEA) при участии ряда крупных азиатских автоконцернов, например, Toyota и Hyundai. Заинтересованность последних вполне объяснима, ведь машины японских и корейских брендов давно и весьма успешно конкурируют с местными производителями в странах Западной Европы.

Что же касается стандарта, то он описывает нормы и параметры лубрикантов, используемых в легковых и некоторых типах коммерческих транспортных средств, оснащенных современными системами нейтрализации выхлопных газов.

Необходимость в разработке норм ACEA C3 была вызвана рядом факторов, одним из которых стала направленность на уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Современные силовые агрегаты оснащают системами доочистки отработанных газов, включая сажевые фильтры (DPF) и катализаторы. А для их корректной работы требуются лубриканты с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Масла стандарта ACEA C3 именно такие: они обеспечивают защиту и долговечность нейтрализаторов, помогая тем самым снизить вредные выбросы.

Во-вторых, смазки ACEA C3 разработаны для обеспечения высокой защиты двигателя от износа даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. Это достигается за счет использования уникальных присадок и базовых масел высокого качества. Кроме того, продукты с индексом C3 обладают повышенной термической стабильностью и способностью противостоять окислению, что особенно важно для современных высокофорсированных двигателей с турбонаддувом.

Третья важная особенность масел ACEA C3 – их способность экономить топливо. Благодаря отменным вязкостным характеристикам, они уменьшают трение в двигателе. А это приводит к более эффективному использованию топлива и, как следствие, к уменьшению выбросов CO2.

Если оценивать моторные смазки этого стандарта применительно к российскому рынку, то можно сказать, что они сегодня являются оптимальным выбором для многих владельцев иномарок. В первую очередь, речь идет о бензиновых и дизельных машинах европейских и ряда азиатских брендов, собранных на наших заводах или ввезенных в Россию за последние 10—12 лет. Для многих из них были рекомендованы лубриканты конкретных западных брендов, поставки которых после начала известных событий были полностью прекращены.

Фото производителя.

Впрочем, проблем с приобретением нужных спецификаций масла ACEA C3 у нас давно уже не существует. Так, из одной только Турции в Россию поступает масса востребованных смазочных материалов, например, бренда Opet. Спектр его продукции включает и моторные смазки, среди которых присутствует и такая позиция, как автомобильный лубрикант С3 5W-40 семейства FullMax. Он представляет собой полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, ориентированное на бензиновые двигатели и дизели, включая моторы с турбонаддувом.

Одна из важных особенностей «синтетики» FullMax С3 5W-40 еще и в том, что она относится к категории Low SAPS. Такое масло имеет низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора, что крайне важно для использования в машинах, оснащенных системами ЕGR, катализаторами и сажевыми фильтрами. В числе достоинств лубриканта стоит выделить повышенную защиту двигателя от износа при его работе в экстремальных условиях эксплуатации, например, в сильную жару или холода.