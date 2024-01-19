Европейские ценности: какое из масел Старого Света — бальзам для движка

Когда дело доходит до покупки смазки, водитель выбирает продукцию бренда, реклама которого оказалась для него более убедительной. И никому в голову не приходит взять несколько канистр от различных производителей и сравнить заявленные характеристики, ведь яркие образы и многообещающие слоганы — это одно, а язык цифр, полученных на основе протоколов испытаний — совершенно другое.

И в этом мы убедились, отобрав для нашего обзора четыре канистры с маслом от концернов Castrol, LIQUI MOLY, Motul и ADDINOL. Все они произведены в разных странах Евросоюза, отвечают спецификации ACEA C3 и в изобилии присутствуют на витринах российских магазинов. Но сперва немножко сухой теории.

Современные движки европейских автомобилей оснащаются нейтрализаторами отработанных газов и, чтобы катализаторы верой и правдой служили долгие годы, был создан отдельный тип масел — С3. Это стойкие к механической деструкции масла специально разработанные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легковушек, а так же небольших грузовичков, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Как правило, самая распространенная вязкость подобных масел это SAE 5W30, именно их мы и будем рассматривать в нашем обзоре.

Классовое неравенство

Кстати, помимо европейской классификации по ACEA, на этикетках исследуемых образцов присутствует информация класса качества по API (это классификация Американского института нефти). И вот что интересно: масла Motul, Castrol имеют значение API SN, в то время как продукт от LIQUI MOLY — API SP. А у масла ADDINOL ситуация еще интереснее — в его паспорте указано значение API SN, а на канистре API SP.