Европейские ценности: какое из масел Старого Света — бальзам для движка

Когда дело доходит до покупки смазки, водитель выбирает продукцию бренда, реклама которого оказалась для него более убедительной. И никому в голову не приходит взять несколько канистр от различных производителей и сравнить заявленные характеристики, ведь яркие образы и многообещающие слоганы — это одно, а язык цифр, полученных на основе протоколов испытаний — совершенно другое.
И в этом мы убедились, отобрав для нашего обзора четыре канистры с маслом от концернов Castrol, LIQUI MOLY, Motul и ADDINOL. Все они произведены в разных странах Евросоюза, отвечают спецификации ACEA C3 и в изобилии присутствуют на витринах российских магазинов. Но сперва немножко сухой теории.
Современные движки европейских автомобилей оснащаются нейтрализаторами отработанных газов и, чтобы катализаторы верой и правдой служили долгие годы, был создан отдельный тип масел — С3. Это стойкие к механической деструкции масла специально разработанные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легковушек, а так же небольших грузовичков, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Как правило, самая распространенная вязкость подобных масел это SAE 5W30, именно их мы и будем рассматривать в нашем обзоре.
Классовое неравенство
Кстати, помимо европейской классификации по ACEA, на этикетках исследуемых образцов присутствует информация класса качества по API (это классификация Американского института нефти). И вот что интересно: масла Motul, Castrol имеют значение API SN, в то время как продукт от LIQUI MOLY — API SP. А у масла ADDINOL ситуация еще интереснее — в его паспорте указано значение API SN, а на канистре API SP.
Дело в том, что масла, отвечающие классу API SP более устойчивы к окислению, нежели смазки API SN, и обеспечивают более высокую чистоту двигателя и, соответственно, защиту его от износа. Кроме того, масла API SP имеют формулу, предотвращающую эффект LSPI в двигателе (это жизненно важно для турбированных моторов), и обладают повышенной топливной экономичностью.
Также они предотвращают износ цепи ГРМ. По остальным показателям, таким как предотвращение износа двигателя, антикоррозионная устойчивость, стойкость к образованию эмульсии, совместимость с уплотнителями свойства аналогичны. Заметьте, только одно из четырех исследуемых масел получило от Американского института нефти наивысший показатель API SP. И это продукт от немецкого производителя LIQUI MOLY, а также противоречивый ADDINOL.
Производители рекомендуют…
Теперь давайте сравним допуски автопроизводителей к маслам из нашего обзора. Самым, если можно так выразиться, специализированным продуктом из нашего набора оказался Motul SPECIFIC 504 00 507 00 5W−30. У этого масла есть допуск лишь одного концерна — Volkswagen 504/507. А вот про соответствие требованиям других автозаводов у него на этикетке не сказано ничего.
И в этом смысле куда лучше обстоят дела у масел ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL и Castrol EDGE 5W−30 LL. Кроме автомобилей группы VAG они рекомендованы к применению в двигателях Mercedes-Benz с допуском MB 229.51, Porsche с допуском C30. При этом ADDINOL получил омологацию в двигатели баварского BMW — Longlife−04.
Наиболее широкая применимость у моторного масла LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W−30 New Generation. У него, дополнительно к описанным выше, присутствует допуск BMW LL−04 для дизельных автомобилей, а также выдан концерном Mercedes-Benz более современный допуск MB 229.52. Кстати, масла с данной омологацией могут применяться на моторах последнего поколения, оснащенных современными устройствами для дополнительной очистки отработавших газов, которые соответствуют требованиям Евро 6.
Эти устройства были специально изготовлены для использования в автомобилях Mercedes Benz, оснащенных технологией BlueTEC для дизельных двигателей. Для соответствия данным требованиям масло должно иметь формулу с пониженным содержанием серы и фосфора, а также элементов металла, которые при сжигании образуют сульфатную золу.
А еще масла, соответствующие спецификации MB229.52 должны обеспечивать экономию топлива не менее чем на 0,7% в сравнении с эквивалентным моторным маслом по спецификации MB229.51. Таким образом, из проведенной сравнительной оценки мы выяснили, что наилучшая рецептура у масла LIQUI MOLY.
Завязли в вязкости
Перейдем к оценке физико-химических свойств отобранных на тест масел. Начнем с индекса вязкости. Как и полагается синтетическим маслам III группы он у всех высокий и по завяленным параметрам колеблется в районе от 171 до 175 единиц. Однако после пересчета этого параметра через данные о кинематической вязкости выяснилось, что у масел Castrol и Motul он оказался на единицу завышен. Не критично, но все же. А вот проверить на честность заявленных параметров масло ADDINOL и вовсе не получилось, поскольку данные по кинематической вязкости при 40 С в паспорте не приведены.
Зато у всех образцов дана кинематическая вязкость при 100 градусах по Цельсию. И тут мы видим, что она находится в пределах от 11,6 сСт (сантистокс) у масла Castrol до 12,2 сСт у LIQUI MOLY. В российских условиях холодных пусков более предпочтительной является более высокая начальная вязкость так как масло склонно к разжижению топливом. И тут лучшим в группе опять-таки оказался продукт от LIQUI MOLY.
Градус имеет значение
Для смазки, используемой в турбированных моторах, очень важный параметр — это температура вспышки, которая должна быть не менее 230 C, чтобы избежать эффекта LSPI. И в этом контексте разочаровал Castrol с температурой вспышки всего 196 градусов. Motul, кстати говоря, тоже не добрал до стандарта 4 градуса.
А вот ADDINOL и LIQUI MOLY в своих паспортах указали, что полностью соответствуют необходимому параметру. Кроме того, LIQUI MOLY единственный, кто привел на этикетке данные об испаряемости масла при температуре 250 С, и она — испаряемость — меньше 9,5% в то время как стандарт требует чтобы этот параметр не превышал 13%.
Но при выборе масла российские автомобилисты обращают самое пристальное внимание не на температуру испаряемости, а на градус застывания моторной смазки. В идеале, маслице не должно загустевать при температуре −40 С. Однако у Castrol и Motul, если ориентироваться на данные, заявленные в паспортах, она −39 С. А вот у ADDINOL и LIQUI MOLY заявленная температура потери текучести −42 С.
Чтобы не было кисло
Еще один показатель, на который надо обращать внимание при выборе масла — щелочное число. Именно этот параметр определяет, как долго лубрикант будет сохранять свои моющие свойства. По требованию ACEA C3 оно должно быть больше 6 мг КОН/г (это количество миллиграмм гидроксида калия (KOH), необходимое для нейтрализации всех кислых компонентов, содержащихся в 1 г исследуемого вещества). Почти все выбранные нами образцы соответствуют стандарту. Почему почти все?
Дело в том, что в паспорте к маслу Castrol мы не нашли данного параметра. У ADDINOL, несмотря на то, что масло по щелочному числу соответствует требованиям ACEA C3, показатель этот довольно низкий — 6,5 мг КОН/г. Да и Motul не сильно вырвался вперед со своими 6,8 мг КОН/г. И это, мягко говоря, странно, что в свежем масле столь низкий показатель щелочности. Ведь по мере работы смазки в движке этот показатель будет только падать…
Самый же высокий показатель в 8,5 мг КОН/г. заявлен у масла LIQUI MOLY. Получается, что оно будет лучше сопротивляться окислению во время работы в двигателе. Что ж, практически по всем параметрам, которые важны при выборе моторного масла, среди отобранных нами «европейцев» лучше выглядит масло LIQUI MOLY. У него наиболее высокие допуски как по спецификации самих автопроизводителей, так и по API. Кроме того, у немецкого продукта оказались лучшими и большинство физико-химических характеристик.
А наш сравнительный анализ, основанный исключительно на данных, которые сами же производители моторных масел указали в своих описаниях к ним, наглядно показывает, что ориентироваться стоит не только на рекламу, но и на то, что написано на этикетке или в паспорте продукта.