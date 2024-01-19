Европейские ценности: какое из масел Старого Света — бальзам для движка

Фото globallookpress.com
Невзирая на то, что на прилавках сейчас полным-полно альтернатив европейским смазочным материалам, очень многие автомобилисты по-прежнему голосуют рублем за продукцию давно любимых брендов, которая даже сейчас ввозится в нашу страну всевозможными обходными путями. Мы решили сравнить заявленные характеристики самых популярных низкозольных европейских моторных масел по классификации ACEA C3 вязкостью 5W30, чтобы понять, какой производитель выпускает для движков настоящий эликсир молодости.
Дмитрий Зленко

Когда дело доходит до покупки смазки, водитель выбирает продукцию бренда, реклама которого оказалась для него более убедительной. И никому в голову не приходит взять несколько канистр от различных производителей и сравнить заявленные характеристики, ведь яркие образы и многообещающие слоганы — это одно, а язык цифр, полученных на основе протоколов испытаний — совершенно другое.

И в этом мы убедились, отобрав для нашего обзора четыре канистры с маслом от концернов Castrol, LIQUI MOLY, Motul и ADDINOL. Все они произведены в разных странах Евросоюза, отвечают спецификации ACEA C3 и в изобилии присутствуют на витринах российских магазинов. Но сперва немножко сухой теории.

Современные движки европейских автомобилей оснащаются нейтрализаторами отработанных газов и, чтобы катализаторы верой и правдой служили долгие годы, был создан отдельный тип масел — С3. Это стойкие к механической деструкции масла специально разработанные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легковушек, а так же небольших грузовичков, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Как правило, самая распространенная вязкость подобных масел это SAE 5W30, именно их мы и будем рассматривать в нашем обзоре.

Классовое неравенство

Кстати, помимо европейской классификации по ACEA, на этикетках исследуемых образцов присутствует информация класса качества по API (это классификация Американского института нефти). И вот что интересно: масла Motul, Castrol имеют значение API SN, в то время как продукт от LIQUI MOLY — API SP. А у масла ADDINOL ситуация еще интереснее — в его паспорте указано значение API SN, а на канистре API SP.

Фото производителя.

Дело в том, что масла, отвечающие классу API SP более устойчивы к окислению, нежели смазки API SN, и обеспечивают более высокую чистоту двигателя и, соответственно, защиту его от износа. Кроме того, масла API SP имеют формулу, предотвращающую эффект LSPI в двигателе (это жизненно важно для турбированных моторов), и обладают повышенной топливной экономичностью.

Также они предотвращают износ цепи ГРМ. По остальным показателям, таким как предотвращение износа двигателя, антикоррозионная устойчивость, стойкость к образованию эмульсии, совместимость с уплотнителями свойства аналогичны. Заметьте, только одно из четырех исследуемых масел получило от Американского института нефти наивысший показатель API SP. И это продукт от немецкого производителя LIQUI MOLY, а также противоречивый ADDINOL.

Производители рекомендуют…

Теперь давайте сравним допуски автопроизводителей к маслам из нашего обзора. Самым, если можно так выразиться, специализированным продуктом из нашего набора оказался Motul SPECIFIC 504 00 507 00 5W−30. У этого масла есть допуск лишь одного концерна — Volkswagen 504/507. А вот про соответствие требованиям других автозаводов у него на этикетке не сказано ничего.

И в этом смысле куда лучше обстоят дела у масел ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL и Castrol EDGE 5W−30 LL. Кроме автомобилей группы VAG они рекомендованы к применению в двигателях Mercedes-Benz с допуском MB 229.51, Porsche с допуском C30. При этом ADDINOL получил омологацию в двигатели баварского BMW — Longlife−04.

Фото производителя.

Наиболее широкая применимость у моторного масла LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W−30 New Generation. У него, дополнительно к описанным выше, присутствует допуск BMW LL−04 для дизельных автомобилей, а также выдан концерном Mercedes-Benz более современный допуск MB 229.52. Кстати, масла с данной омологацией могут применяться на моторах последнего поколения, оснащенных современными устройствами для дополнительной очистки отработавших газов, которые соответствуют требованиям Евро 6.

Эти устройства были специально изготовлены для использования в автомобилях Mercedes Benz, оснащенных технологией BlueTEC для дизельных двигателей. Для соответствия данным требованиям масло должно иметь формулу с пониженным содержанием серы и фосфора, а также элементов металла, которые при сжигании образуют сульфатную золу.

А еще масла, соответствующие спецификации MB229.52 должны обеспечивать экономию топлива не менее чем на 0,7% в сравнении с эквивалентным моторным маслом по спецификации MB229.51. Таким образом, из проведенной сравнительной оценки мы выяснили, что наилучшая рецептура у масла LIQUI MOLY.

Завязли в вязкости

Перейдем к оценке физико-химических свойств отобранных на тест масел. Начнем с индекса вязкости. Как и полагается синтетическим маслам III группы он у всех высокий и по завяленным параметрам колеблется в районе от 171 до 175 единиц. Однако после пересчета этого параметра через данные о кинематической вязкости выяснилось, что у масел Castrol и Motul он оказался на единицу завышен. Не критично, но все же. А вот проверить на честность заявленных параметров масло ADDINOL и вовсе не получилось, поскольку данные по кинематической вязкости при 40 С в паспорте не приведены.

Фото производителя.

Зато у всех образцов дана кинематическая вязкость при 100 градусах по Цельсию. И тут мы видим, что она находится в пределах от 11,6 сСт (сантистокс) у масла Castrol до 12,2 сСт у LIQUI MOLY. В российских условиях холодных пусков более предпочтительной является более высокая начальная вязкость так как масло склонно к разжижению топливом. И тут лучшим в группе опять-таки оказался продукт от LIQUI MOLY.

Градус имеет значение

Для смазки, используемой в турбированных моторах, очень важный параметр — это температура вспышки, которая должна быть не менее 230 C, чтобы избежать эффекта LSPI. И в этом контексте разочаровал Castrol с температурой вспышки всего 196 градусов. Motul, кстати говоря, тоже не добрал до стандарта 4 градуса.

А вот ADDINOL и LIQUI MOLY в своих паспортах указали, что полностью соответствуют необходимому параметру. Кроме того, LIQUI MOLY единственный, кто привел на этикетке данные об испаряемости масла при температуре 250 С, и она — испаряемость — меньше 9,5% в то время как стандарт требует чтобы этот параметр не превышал 13%.

Но при выборе масла российские автомобилисты обращают самое пристальное внимание не на температуру испаряемости, а на градус застывания моторной смазки. В идеале, маслице не должно загустевать при температуре −40 С. Однако у Castrol и Motul, если ориентироваться на данные, заявленные в паспортах, она −39 С. А вот у ADDINOL и LIQUI MOLY заявленная температура потери текучести −42 С.

Фото производителя.

Чтобы не было кисло

Еще один показатель, на который надо обращать внимание при выборе масла — щелочное число. Именно этот параметр определяет, как долго лубрикант будет сохранять свои моющие свойства. По требованию ACEA C3 оно должно быть больше 6 мг КОН/г (это количество миллиграмм гидроксида калия (KOH), необходимое для нейтрализации всех кислых компонентов, содержащихся в 1 г исследуемого вещества). Почти все выбранные нами образцы соответствуют стандарту. Почему почти все?

Дело в том, что в паспорте к маслу Castrol мы не нашли данного параметра. У ADDINOL, несмотря на то, что масло по щелочному числу соответствует требованиям ACEA C3, показатель этот довольно низкий — 6,5 мг КОН/г. Да и Motul не сильно вырвался вперед со своими 6,8 мг КОН/г. И это, мягко говоря, странно, что в свежем масле столь низкий показатель щелочности. Ведь по мере работы смазки в движке этот показатель будет только падать…

Самый же высокий показатель в 8,5 мг КОН/г. заявлен у масла LIQUI MOLY. Получается, что оно будет лучше сопротивляться окислению во время работы в двигателе. Что ж, практически по всем параметрам, которые важны при выборе моторного масла, среди отобранных нами «европейцев» лучше выглядит масло LIQUI MOLY. У него наиболее высокие допуски как по спецификации самих автопроизводителей, так и по API. Кроме того, у немецкого продукта оказались лучшими и большинство физико-химических характеристик.

А наш сравнительный анализ, основанный исключительно на данных, которые сами же производители моторных масел указали в своих описаниях к ним, наглядно показывает, что ориентироваться стоит не только на рекламу, но и на то, что написано на этикетке или в паспорте продукта.

автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло, автохимия, лайфхак
19 января 2024
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