Как автовладельцу проверить качество присадок моторного масла

Пожалуй, во все времена поводом для беспокойства автовладельца было качество смазочных материалов для двигателя. Сейчас же у российского автомобилиста по этому поводу голова болит вдвойне сильнее. Подробнее о симптомах и методах лечения «главной мигрени автолюбителя» — в материале портала «Автовзгляд».

Сбежав с российского рынка, крупнейшие мировые бренды масел вынудили многих отечественных автовладельцев заняться мучительным выбором новых марок смазочных материалов. Продающиеся сейчас (как по бросовым, так и заоблачным ценам) масла в канистрах с привычными логотипами откровенно настораживают вероятностью подделки. Как же быть в такой ситуации? Долгие годы ты отдавал предпочтение известному и заслуженному во всем мире производителю, а теперь, получается, можешь делать это только на свой страх и риск! 2428 Почему весной моторное масло неожиданно теряет вязкость и чем это грозит Разбираемся в причинах деградации смазки

Вполне рабочий вариант — обратить внимание на менее раскрученные бренды. Большинство из нас четко понимают, что рабочие характеристики любого лубриканта для двигателя покоятся на двух «китах»: качестве базового масла и грамотно подобранном наборе присадок. Продвинутый автомобилист обычно осведомлен, что большинство мировых компаний-поставщиков смазочных материалов предпочитают не заниматься самостоятельной разработкой пакетов присадок. Это экономически не оправдано. Ведь подбор оптимальной рецептуры пакета, предназначенного для работы в определенных условиях — дело не быстрое, имеющее множество тонкостей и требующее серьезных финансовых вложений. Делать это «по полной программе» умеют лишь узкопрофильные компании. И производителям масел (включая крупнейших из них) выгодней закупать у таких поставщиков уже готовые пакеты присадок. На рынке работают четыре ведущих компании-поставщика присадок, которые обеспечивают почти всех мировых производителей смазочных материалов: Lubrizol, Infineum, Chevron Oronite и Afton Chemical. Поэтому использование пакетов от одного из этих брендов любым производителем моторного масла говорит, что конечный продукт с большой долей вероятности обладает достойным качеством. Фото портала АвтоВзгляд

Сегодня практически все компании, выпускающие масла в России, официально лишены доступа к продуктам вышеописанной четвёрки. Одни переходят на присадки из Азии, другие выпускают свои, третьи не согласны на компромиссы и перестраивают логистику так, чтобы сохранить доступ к химическим компонентам лидеров отрасли.

Что за масла в итоге попадают к нам на рынок — интересно и автолюбителям, и организациям, регулярно устраивающим проверки моторных масел, представленных в отечественной рознице. Например, относительно недавно АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ (SOEX) протестировала популярные в России марки моторного масла классов вязкости 5W-30 и 5W-40. Под микроскоп к экспертам попали масла Toyota, Hyundai, Mirax, ZIC, Kixx и другие. В торговых точках закупались канистры, а их содержимое потом «сдавало экзамен» в профессиональной лаборатории по ряду ключевых параметров, за которые отвечают те или иные присадки в масле. По итогам того теста оказалось, что в классе вязкости SAE 5W-40 самую высокую стойкость к замерзанию продемонстрировало масло Mirax (-45ºС). По щелочному числу (показатель моющей способности) преимущество получили продукт от ZIC (в среднем 12,6 единиц) и все то же Mirax с показателем 12,4 единицы. Эти же продукты продемонстрировали лучший средний показатель испаряемости (от него зависит стойкость масла к угару) — 7,9 и 8,3 соответственно. С точки зрения «температуры вспышки» (при которой пары масла загораются) в лидерах оказались масла ZIC (232ºС), Toyota (232ºС) и Mirax, у которого этот параметр оказался лучшим — 240ºС.

О чем говорят эти цифры? О том, что во всех упомянутых моторных маслах применены высококачественные присадки. Ведь и за текучесть на морозе, и за моющую способность, и за температуру вспышки отвечают именно они. Фото портала АвтоВзгляд

В редакции портала «АвтоВзгляд» работают дотошные люди. Нас заинтересовали результаты моторного масла бренда Mirax, производство которого локализовано в калужском технопарке UPEC. Мы решили копнуть чуть поглубже и постарались выяснить: какие пакеты присадок использует его производитель? Понятно, что со 100-процентной уверенностью утверждать мы ничего не сможем. Но «напасть на след» техническая возможность имеется. Для этого достаточно выяснить наличие и соотношение в масле элементов, характерных для тех или иных присадок. А потом сравнить данные с соответствующими рецептурами листа технической информации присадочных пакетов. Понятное дело, что «на кухне» такой анализ не провернешь. 1796 Где, когда и как подготовить автомобиль к лету-2024: неожиданные лайфхаки Эксперты выяснили, как сэкономить на сезонном обслуживании машины

Для своего расследования мы выбрали масло Mirax MX9 5W-30 C3. Спецификация C3 — это одна из самых «свежих» спецификаций, то есть такое масло должно хорошо отрабатывать с форсированными бензиновыми и дизельными моторами, а также заботливо относиться к современным системам снижения токсичности выхлопа. Иными словами — из чего попало такое масло не сваришь.

Напасть на след поставщика и пакета присадок оказалось делом несложным — в описании товара на сайте одного из интернет-магазинов заявлено: «Рецептура из комбинации базовых масел, усиленных полиальфаолефинами (PAO), производства национальной нефтяной компании ADNOC (ОАЭ), и пакета присадок Infineum P6080А (Великобритания)».

Но верить на слово не будем, а лучше спросим у эксперта — как можно убедиться в том, что в локализованных в России маслах сегодня действительно есть оригинальные пакеты присадок? Нам ответил Вячеслав Ерёменко, начальник лаборатории автономной некоммерческой организации «Химическая экспертиза»:

«С точностью определить пакет присадок, на котором было произведено масло, не присутствуя при блендинге — невозможно. Но есть косвенные способы проверки, которые помогут распознать используемый пакет — например, сравнение микроэлементного состава. Зная его, можно с большой долей вероятности определить происхождение пакета для данного продукта. Скомбинировать аналогичные пропорции на пакетах другого производителя будет крайне сложно, поскольку, для точного дозирования продуктов необходима огромная экспертиза, которой обладают лишь немногие компании в отрасли».

Что ж, посмотрим на элементный анализ, сделанный в независимой лаборатории МИЦ ГСМ и сравним химсостав масла и того самого пакета. Фото портала АвтоВзгляд

Для читателя заранее расшифруем приведенные ниже цифры на примере содержания в пакете присадок фосфора. По описанию заявленного пакета присадок, фосфора в нем содержится 0,49%. Процент ввода пакета в конечный продукт составляет 16,2%. Путем простого пересчета определяем, что готовом продукте с данным пакетом присадок фосфора будет 793,8 ppm (или 0,0794%). Аналогично переводим и остальные компоненты. При сравнении двух наборов данных получаем, что бора в продукте с этим пакетом должно быть 534,6 ppm, а в испытуемом масле его — 578 ppm, фосфора — 793,8 ppm и 861 ppm, соответственно, кальция — 1798,2 ppm и 1912 ppm, а цинка — 874,8 ppm и 1009 ppm. При этом щелочное число в масле с пакетом Infineum равно 8,7 мг КОН/г, а в исследуемом продукте — 8,55 мг КОН/г. 2428 Почему весной моторное масло неожиданно теряет вязкость и чем это грозит Разбираемся в причинах деградации смазки

— Соотношение и содержание показателей по бору, кальцию, фосфору, цинку и щелочному числу масла пропорционально вполне соответствует паспорту на указанный пакет присадок. Мы, разумеется, не можем утверждать со стопроцентной уверенностью, что исследуемое масло использует именно пакет P6080A. Однако цифры тут очень похожи на паспортные данные рецептуры Infineum. В любом случае, изученное масло полностью соответствует допуску ACEA класса C3, для чего, собственно, и создавался данный пакет, — пояснили нам в лаборатории АНО «Химическая экспертиза».

Лабораторный анализ и его расшифровка экспертом подтверждают, что в исследуемом продукте с довольно большой долей вероятности содержится заявленный пакет британских присадок.