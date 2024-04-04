Что важно знать, выбирая моторное масло для подержанной машины с турбонаддувом

Эксперты российского авторынка сегодня с прискорбием констатируют, что в нашем автопарке сегмент машин в возрасте от 10 лет и старше ежегодно увеличивается почти на миллион единиц. Солидная доля этого транспорта укомплектована турбированными моторами, ресурс которых уже заметно выработан. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, на что стоит обратить внимание при обслуживании этой категории подержанных автомобилей.

По оценкам ряда аналитических агентств, средний возраст легковушек, эксплуатируемых в нашей стране, который и так уже перевалил за 15 лет, в ближайшие годы будет неуклонно увеличиваться. И даже невзирая на то, что сейчас на рынке фиксируется некоторый рост продаж новых машин, указанная тенденция будет сохраняться довольно долго.

Обозначенные выше тренды по старению отечественного автопарка самым непосредственным образом сказываются и на обслуживании подержанных машин. В частности, аналитики рынка отмечают заметное увеличение стоимости услуг по ремонту «бэушных» авто. Что в значительной мере связано как с ростом цен на запчасти, так и усложнением проводимых технических операций, ведь основная масса 10-15 летних ТС имеет изношенные моторы, оборудованные системами турбонаддува и нейтрализации выхлопных газов. А все это требует особого контроля.

Фото speednik.com

Понятно, что в случае поломки такого мотора его ремонт всегда обходится крайне дорого. Поэтому в непростые нынешние времена автовладельцы стремятся по максимуму продлить жизнь «железных коней», вкладывая средства в поддержание их работоспособности.

Так, например, многие водители своими силами обслуживают свои машины, покупая расходники и меняя на них колодки, фильтры и смазочные материалы. Дело это и правда несложное, однако здесь следует учитывать ряд ключевых моментов.

Один из них касается правильного выбора моторной смазки. Этот аспект крайне важен для нормальной работы не только мотора, но и турбины, и ее подшипников, особенно когда машина накатала солидный километраж. И сегодня это как нельзя актуально для многих модификаций подержанных ТС от американских, европейских, японских и корейских автопроизводителей, сбежавших с нашего рынка.

Причем для моторов большинства этих иномарок, как мы помним, российские дилеры в свое время категорически рекомендовали лубриканты ряда именитых западных марок. А они, как известно, к нам официально уже не поставляются.

Фото производителя.

Однако и сейчас подыскать достойную замену продуктам от европейских «масленщиков» труда не составляет. Портал «АвтоВзгляд» не раз рассказывал в своих обзорах, что для турбомоторов на нашем рынке уже можно найти немало альтернативных синтетических масел, поставляемых, например, из ОАЭ или Турции. В частности, один из распространенных вариантов таких продуктов — высокотехнологичный лубрикант нового поколения FullLife DPF 5W-30, выпускаемый под турецкой маркой Opet.

Российские эксперты, тестировавшие эту «синтетику» в условиях нашей страны, особо отметили универсальность ее применения. Это моторное масло может с успехом использоваться как в бензиновых, так и дизельных движках, оснащенных турбонаддувом. Еще одна важная особенность FullLife DPF 5W-30 заключается в том, что лубрикант разработан с использованием малозольных присадок.

Иначе говоря, такое масло имеет низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора. А это критически важно для длительной эксплуатации автомобилей, в том числе оснащенных сажевыми фильтрами и многоступенчатыми нейтрализаторами выхлопных газов.