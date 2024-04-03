Почему при подборе моторного масла важно учитывать класс его качества

Нынешнее разнообразие смазочных материалов дает автомобилистам куда больше свободы в выборе подходящего лубриканта. Но, с другой стороны, иногда затрудняет поиск нужного продукта. Последнее особенно критично, когда вопрос касается смазок с четко обозначенными спецификациями и классами качества. Портал «АвтоВзгляда» разобрался в технических нюансах подбора моторного масла.

Буквально за пару лет на автомобильном рынке нашей страны появились десятки наименований новых «масляных» брендов, поставляемых из разных регионов мира. Подобную ситуацию, вне всякого сомнения, стоит расценивать как явный положительный фактор, учитывая беспрецедентно большой перечень антироссийских санкций.

Однако невзирая на них, нашему бизнесу удалось в короткие сроки ликвидировать дефицит смазочных материалов, возникший было полтора года назад после начала известных событий. Все это, конечно, хорошо, однако для автовладельцев, мало сведующих в технике и озабоченных поиском какого-то конкретного лубриканта, такое изобилие смазок и их спецификаций иногда вызывает определенные трудности.

В первую очередь это касается владельцев тех подержанных машин, что перепродавались не единожды. Как правило, у таких автомобилей часто отсутствует техническая документация, а ведь именно в ней указываются требуемые параметры моторных смазок, рекомендованных для двигателя.

Фото spn-sta.spinny.com

Здесь важно учитывать и тот факт, что для ряда автомобилей в зависимости от условий их эксплуатации могут быть рекомендованы сразу несколько версий лубрикантов, различающихся не только вязкостью, но и классом качества. Рассмотрим, к примеру, случай, когда машине прописано моторное масло спецификации 5W30 по стандарту АPI с классом SM и выше.

Если при подборе смазки вы проигнорируете требование по данному классу, то сразу возникает риск «попасть» на масло 5W30 с более низким качеством, например, с классом SJ или SL (по АPI). Между тем, каждый из них указывает на соответствие смазки вполне определенным характеристикам.

В частности, обозначение SL говорит о более старом поколении масел, выпускавшихся по предыдущим стандартам. Они предназначены для подержанных автомобилей, требующих своего уровня качества. А вот моторные масла класса SM отличаются куда более высокими показателями. Причем это относится к солидному перечню параметров, включая рабочие характеристики по износостойкости деталей и окисления моторной смазки.

Фото портала АвтоВзгляд.

Кроме того, моторные автомобильные масла с индексом SM отличают и более лучшие низкотемпературные свойства. Одним словом, различия между SL и SM более чем заметные, поэтому класс выбираемого лубриканта нужно всегда отслеживать. Однако же, как быть, если данные о классе качества смазки неизвестны? Ведь такое часто выявляется, повторим, при покупке подержанной машина.

Выход найдется и тут — в подобных случаях есть смысл прибегнуть к помощи специализированных цифровых ресурсов по подбору смазочных материалов и технических жидкостей. В качестве примера можно привести хорошо зарекомендовавший себя сервис подбора масла, внедренный на сайте бренда ReinWell (фото выше).

Как отмечают эксперты, здесь профессионально выстроен поиск каждого конкретного типа смазки. Он ведется по марке и модели автомобиля, году его выпуска, типу силового агрегата и ряду других ключевых параметров, что позволяет безошибочно подобрать лубрикант нужной спецификации и требуемого класса качества. Кроме того, помимо моторного масла данный сервис подбора предлагает автовладельцу и другие технические жидкости или смазки, рекомендованные для планового обслуживания машины.