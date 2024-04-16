Что категорически нельзя делать при замене антифриза в авто весной

Только неопытный автовладелец может думать, что цвет как таковой не играет никакой роли в процессе обслуживания автомобиля. В деле замены охлаждающей жидкости двигателя «колористика» очень даже к месту.

Все виды и сроки обслуживания автомобиля достаточно жестко прописаны в инструкции по его эксплуатации. Однако многие владельцы легковушек, уже лишившихся гарантии автопроизводителя, переходят на свой собственный график ТО и ремонтов личного ТС. Он строится на индивидуальных представлениях о правильном подходе к содержанию узлов и агрегатов автомобиля, а также таких факторов, как текущее финансовое положение автолюбителя, характер эксплуатации транспортного средства и даже времени года за окном.

Синергия подобного рода факторов приводит к тому, что многие регламентные работы выполняются весной и осенью. Не существует правил, требующих замены охлаждающей жидкости в моторе именно весной. Однако в случае, когда срок ее «жизни» уже близок к окончанию, замену антифриза имеет смысл провести именно в это время года. Чтобы в летнюю жару не тревожиться по поводу опасности «закипеть» где-нибудь вдали от цивилизации. В этой связи встает выбор антифриза для замены старого.

Фото: АвтоВзгляд

— Различаются антифризы по цвету: синий и зеленый G11, являющиеся более старыми версиями, и желтые, оранжевые, малиновые и красные G12, G12+, G12++: современная автохимия. Разница между ними не только в цвете, но и в их воздействии на алюминий — G11 может разъедать детали. Для современного авто рекомендуется использовать красный или розовый антифриз, предотвращающий разъедание алюминия, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор ООО КБ «Спектр» Владислав ДАВЫДЕНКО. — При смешивании антифризов желательно доливать жидкость того же цвета, что и была ранее использована, дабы избежать взаимодействия разных марок. Это может привести к вспениванию в системе охлаждения. Чем однороднее состав охлаждающей жидкости, тем надежнее ее работа, — уверен специалист.

Заметим, что сложившаяся исторически цветовая дифференциация ОЖ по типам появилась не с проста. Она вызвана стихийным стремлением ее производителей и работников СТО упростить рядовому автовладельцу процесс подбора подходящего для его машины продукта.

На самом деле цвет антифриза определяется не его химическим составом, а лишь тем или иным типом красителя, присутствующго в жидкости. Поэтому при выборе «охлаждайки» следует в первую очередь смотреть на ее маркировку (упомянутые выше значения G11, G12, G12+, G12++ на этикетке канистры). И только во вторую очередь — на цвет содержимого.