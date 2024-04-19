Важные нюансы при выборе моторного масла для двигателей авто с большим пробегом

По данным аналитических агентств, более 70% всего российского легкового автопарка ездит на моторах, пробег которых давно перевалил за 100 тыс. км. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, на какие моменты крайне необходимо обратить внимание при обслуживании таких машин, включая выбор для них моторной смазки.

Как известно, в ходе эксплуатации узлы любого автомобильного двигателя подвергаются естественному износу. Причем по мере увеличения пробега данный процесс идет все более интенсивнее. Что влечет за собой увеличение зазоров в механизмах, приводящих к изменению исходной конфигурации деталей и, как следствие, ухудшающих сопряжение трущихся поверхностей.

Специалисты по ремонту двигателей отмечают, что в подобных условиях эффективность их работы во многом зависит от характеристик моторного масла. Именно поэтому его грамотный выбор часто является тем ключевым фактором, что будет определять реальный срок службы силового агрегата.

Напомним, что моторное масло выполняет несколько ответственных функций. Оно смазывает движущиеся поверхности деталей, предотвращает их коррозию, заодно охлаждает двигатель и попутно выводит из зон контакта деталей отложения и частицы износа. Очевидно, что для двигателей с солидным пробегом эти задачи становятся еще более актуальными.

Ведь правильно подобранное масло как раз и нацелено на то, чтобы компенсировать увеличенные зазоры между деталями и обеспечить тем самым надежную смазку, включая места с наиболее уязвимыми зонами.

Слайд производителя.

Как отмечают эксперты, при выборе моторного масла для изношенного движка нужно учитывать несколько ключевых аспектов. Во-первых, вязкость масла. Помните, что двигателям с частично выработанным ресурсом требуются смазки с более высокой вязкостью. Например, вместо 5W30 часто рекомендуют спецификацию 5W40. Такой подход обеспечит им нормальную смазку в зонах с увеличенными зазорами.

Во-вторых, не забываем про качественный состав лубриканта. Антиоксиданты, антифрикционные добавки и диспергаторы помогут лучше защитить мотор подержанной машины и продлить его ресурс. Поэтому перед покупкой конкретного продукта внимательно ознакомьтесь с его характеристиками, благо их сегодня можно сразу найти в Сети.

Наконец, выбирать лубрикант следует в соответствии с условиями эксплуатации автомобиля. Согласитесь: одно дело — личная машина, используемая по мере необходимости, другое дело — таксомотор, колесящий практически безостановочно. Поэтому использование смазки, не отвечающей этим требованиям, быстро приведет к снижению эффективности работы двигателя.

Фото производителя.

Что касается масла для конкретной «бэушной» машины, для его поиска можно воспользоваться онлайн-сервисами подбора, которые есть у многих производителей смазочных материалов. Как правило, такие ресурсы могут выдавать сразу несколько разных спецификаций, рекомендуемых для автомобиля. В таких случаях есть смысл внимательно изучить каждую из них и уже после этого выбрать наиболее подходящий вариант.

В этом плане, например, интересен сервис подбора от известного турецкого бренда Lubex, поставляющего к нам широкий спектр автохимии. По запросу пользователя он нередко предлагает как специализированные моторные масла, ориентированные на конкретную марку машины, так и универсальные лубриканты, которые можно заливать в двигатели разных автопроизводителей.

Так, хорошим спросом у водителей, в том числе у таксистов, пользуется полностью синтетическое моторное масло Primus EC 5W-40. Продукт отличается высоким индексом вязкости, благодаря чему создает на деталях прочную масляную пленку, причем в любых условиях эксплуатации. Это минимизирует их износ, что критически важно как при работе в жару, так и на морозе, особенно для моторов с частично истраченным ресурсом.