Масло на выброс: с какой бедой сталкиваются автомобилисты по окончании зимы

Тонкости процесса замены масла в двигателе — вечная тема, интересующая автомобилистов на протяжении, пожалуй, всей истории «самобеглых повозок». Не исключение в этом смысле и вопрос сезонности этого вида ТО.

Все автопроизводители устанавливают для каждого из моторов, присутствующих в фирменной линейке, свои требования к замене масла. В «мануале» к автомобилю в первую очередь указываются характеристики самой смазки. Обычно они «зашифрованы» в допусках по стандартам SAE и API.

В соответствии с заложенными техническими характеристиками конкретной модели движка, для него рекомендуется лубрикант, подразумевающий ту или иную периодичность замены. Однако все машины эксплуатируются в разных условиях и режимах. Некоторые ежедневно «укатывают в хвост и в гриву» в такси, кто-то из автовладельцев устраивает чуть ли не драг-рейсинг на каждом светофоре, а у кого-то автомобиль по полгода стоит во дворе без движения. Здравый смысл подсказывает, что один и тот же алгоритм смены масла не может быть применим даже для трех перечисленных выше случаев. Не говоря уже о множестве иных возможных режимов эксплуатации ТС.

Видимо, по этой логической причине в среде автомобилистов накрепко прижились и существуют на протяжении десятилетий два подхода к заменам моторной смазки, сильно отличающиеся от фирменных рекомендаций.

Один из них предполагает смену масла на несколько тысяч километров пробега раньше рекомендованного.

Фото: globallookpress.com

Другой более радикален. Согласно ему, лубрикант следует менять на новый ежегодно, каждую весну, — не обращая внимания на цифры, которые демонстрирует одометр машины.

Надо сказать, что у последнего метода хватает приверженцев. Мы решили выяснить, что думают по этому поводу профессионалы автомобильной отрасли.

— Замена моторного масла весной — это еще одно наследие технологий середины прошлого века. Лубриканты, производившиеся 50-70 лет тому назад, не обладали хорошей химической стабильностью. Перепады температуры приводили к тому, что смазка поглощала влагу из окружающей среды. Из-за этого эффективность присадок в смазке падала. С тех пор химическая промышленность сделала огромный шаг вперед и подобные проблемы сейчас уже далеко не так критичны.

Однако если автомобиль долго стоял в зимний период, все же могут возникнуть проблемы с химическим составом масла. В таком случае рекомендуется его поменять. А когда автомобиль используется регулярно, достаточно просто следить за состоянием масла и менять его немного раньше, чем требует инструкция по эксплуатации. Например, если она устанавливает период его замены раз в 10 000 км, рекомендуется делать это раз в 7000-8 000 километров, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор ООО КБ «Спектр» Владислав Давыденко.

Таким образом, весенняя замена масла в моторе показана сейчас лишь для автомобилей, простоявших на улице без движения практически весь холодный сезон.