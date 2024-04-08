Масло на выброс: с какой бедой сталкиваются автомобилисты по окончании зимы

Все автопроизводители устанавливают для каждого из моторов, присутствующих в фирменной линейке, свои требования к замене масла. В «мануале» к автомобилю в первую очередь указываются характеристики самой смазки. Обычно они «зашифрованы» в допусках по стандартам SAE и API.
В соответствии с заложенными техническими характеристиками конкретной модели движка, для него рекомендуется лубрикант, подразумевающий ту или иную периодичность замены. Однако все машины эксплуатируются в разных условиях и режимах. Некоторые ежедневно «укатывают в хвост и в гриву» в такси, кто-то из автовладельцев устраивает чуть ли не драг-рейсинг на каждом светофоре, а у кого-то автомобиль по полгода стоит во дворе без движения. Здравый смысл подсказывает, что один и тот же алгоритм смены масла не может быть применим даже для трех перечисленных выше случаев. Не говоря уже о множестве иных возможных режимов эксплуатации ТС.
Видимо, по этой логической причине в среде автомобилистов накрепко прижились и существуют на протяжении десятилетий два подхода к заменам моторной смазки, сильно отличающиеся от фирменных рекомендаций.
Один из них предполагает смену масла на несколько тысяч километров пробега раньше рекомендованного.
Другой более радикален. Согласно ему, лубрикант следует менять на новый ежегодно, каждую весну, — не обращая внимания на цифры, которые демонстрирует одометр машины.
Надо сказать, что у последнего метода хватает приверженцев. Мы решили выяснить, что думают по этому поводу профессионалы автомобильной отрасли.
— Замена моторного масла весной — это еще одно наследие технологий середины прошлого века. Лубриканты, производившиеся 50-70 лет тому назад, не обладали хорошей химической стабильностью. Перепады температуры приводили к тому, что смазка поглощала влагу из окружающей среды. Из-за этого эффективность присадок в смазке падала. С тех пор химическая промышленность сделала огромный шаг вперед и подобные проблемы сейчас уже далеко не так критичны.
Однако если автомобиль долго стоял в зимний период, все же могут возникнуть проблемы с химическим составом масла. В таком случае рекомендуется его поменять. А когда автомобиль используется регулярно, достаточно просто следить за состоянием масла и менять его немного раньше, чем требует инструкция по эксплуатации. Например, если она устанавливает период его замены раз в 10 000 км, рекомендуется делать это раз в 7000-8 000 километров, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор ООО КБ «Спектр» Владислав Давыденко.
Таким образом, весенняя замена масла в моторе показана сейчас лишь для автомобилей, простоявших на улице без движения практически весь холодный сезон.