О каких серьезных проблемах мотора расскажет живущий своей жизнью масляный щуп

Неискушенному автовладельцу, скорее всего, вообще не понятно: как такая абсолютно инертная часть двигателя, как масляный щуп, в состоянии сигнализировать о чем-либо кроме уровня смазки в моторе. Тем не менее, факт налицо: по щупу можно диагностировать наличие серьезных «траблов». Для этого надо «проверить масло» на работающем двигателе. Заметим также, что аналогичным индикатором состояния мотора может служить и пробка маслозаливной горловины на крышке головки блока цилиндров — если ее откручивать, опять же, при работающем движке.

Как? Рассказываем! Допустим, силовой агрегат трудится, капот открыт, и мы пытаемся вытащить масляный щуп из его колодца (либо открутить маслозаливную крышку). При нормально функционирующем двигателе сделать это можно лишь, приложив небольшое усилие. Дело в том, что система вентиляции картерных газов создает небольшое разрежение в (простите за повтор!) картере двигателя и под крышкой головки блока.

Это сделано для того, чтобы прорывающиеся (в минимальных объемах это нормально) из камер сгорания газы не скапливались в полостях мотора, а отправлялись прямиком в его впускной коллектор. Чтобы опять попасть в цилиндры и в конечном счете вылететь в выхлопную трубу. За создание этого «подсоса» отвечает специальный клапан.