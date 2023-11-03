О каких серьезных проблемах мотора расскажет живущий своей жизнью масляный щуп

Неискушенному автовладельцу, скорее всего, вообще не понятно: как такая абсолютно инертная часть двигателя, как масляный щуп, в состоянии сигнализировать о чем-либо кроме уровня смазки в моторе. Тем не менее, факт налицо: по щупу можно диагностировать наличие серьезных «траблов». Для этого надо «проверить масло» на работающем двигателе. Заметим также, что аналогичным индикатором состояния мотора может служить и пробка маслозаливной горловины на крышке головки блока цилиндров — если ее откручивать, опять же, при работающем движке.
Как? Рассказываем! Допустим, силовой агрегат трудится, капот открыт, и мы пытаемся вытащить масляный щуп из его колодца (либо открутить маслозаливную крышку). При нормально функционирующем двигателе сделать это можно лишь, приложив небольшое усилие. Дело в том, что система вентиляции картерных газов создает небольшое разрежение в (простите за повтор!) картере двигателя и под крышкой головки блока.
Это сделано для того, чтобы прорывающиеся (в минимальных объемах это нормально) из камер сгорания газы не скапливались в полостях мотора, а отправлялись прямиком в его впускной коллектор. Чтобы опять попасть в цилиндры и в конечном счете вылететь в выхлопную трубу. За создание этого «подсоса» отвечает специальный клапан.
Его главная часть — мембрана, регулирующая уровень разрежения в картере. Со временем она может выйти из строя, и клапан фактически заклинит в открытом состоянии, что приведет к неконтролируемому высасыванию смазки из двигателя в камеры сгорания. Сизый дым резко начнет валить из выхлопной трубы, масло появится в воздушном фильтре, мотор станет его «жрать» словно цилиндро-поршневой группе настал полный конец.
Но! Если при всем при этом на работающем силовом агрегате будет очень сложно вытащить масляный щуп, будто его кто-то держит за другой конец, хозяин машины может облегченно выдохнуть: «капиталка» двигателя отменяется, ремонту или замене подлежит лишь недорогой клапан вентиляции картерных газов.
Гораздо хуже, если масляный щуп, наоборот, норовит самостоятельно вылезти из своего колодца. Да, возможно дело все в том же клапане: он засорился, и газы стали рваться на свободу там, где только могут. И повышенное давление в картере выталкивает щуп наружу.
Но значительно чаще подобные симптомы сигнализируют о том, что кольца поршней мотора уже сильно изношены. Настолько, что сквозь них в картер прорывается огромное количество выхлопных газов, и клапан рециркуляции с их количеством просто не справляется. Что означает уже неизбежный капитальный ремонт двигателя.