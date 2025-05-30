Какие моторные масла останутся после введения обязательной маркировки

Один мой коллега как-то в ходе обсуждения темы обязательности прохождения ТО на новом автомобиле заявил, что с момента покупки новой машины 10 лет не был у дилера и вообще не ремонтировался. На вопрос, как он тогда обслуживал свой автомобиль? ответ был простой — он регулярно и вовремя менял моторное масло и другие технические жидкости. То есть именно это и стало залогом беспроблемной эксплуатации машины в течение 10 лет езды по московским пробкам. С тех пор тезис «качественное масло — залог долгой службы двигателя» лично для меня не вызывает никаких сомнений. Но как найти подходящее среди десятков, а сейчас уже и сотен, брендов? И притом, что многие из производителей не имеют той известности и наработанного опыта эксплуатации, что были у масел, присутствовавших на нашем рынке до 2022 года. Постараемся с этой задачей разобраться.

По разным данным, более половины моторных масел в розничных сетях и на маркетплейсах могут быть контрафактом, то есть не соответствующим заявленному качеству продуктом. Об этом твердят все: и эксперты рынка, и руководители интернет-площадок. Отечественная система сертификации еще пока не заработала, поэтому для защиты потребителей и контроля рынка государство с 2025 года запускает маркировку моторных масел и технических жидкостей в системе «Честный знак». С 1 сентября любая канистра или бочка масла, поступившая в официальную продажу, должна быть промаркирована и занесена в общий реестр с историей ее происхождения. Производители в России маркируют продукцию на производстве, а импортеры обязаны это сделать до момента таможенного оформления. Розничные продавцы обязаны уже с октября все продажи масла вносить в «Честный знак». То есть, по всей вероятности, к осени многие марки масел, появившиеся на рынке в последнее время, мы просто уже не увидим. Учитывая это, к выбору масла нужно подойти еще более осознанно.

Какую смазку нужно заливать в двигатель, если ты делаешь это весной или в начале лета, чтобы и в летнюю жару мотор работал «как часы», и еще и на зиму его ресурса хватило? Ведь многие автовладельцы меняют масло не чаще одного раза в год, поэтому заинтересованы в его, так сказать, универсальности.

«Открывать Америку» не будем, есть довольно четкий план действий на этот случай. Во-первых, смотрим руководство, там прописаны либо требуемые характеристики масла, либо конкретные продукты. Тут возникает и первый «нюанс»: по известным причинам большинство автопроизводителей и крупнейших мировых производителей автокомпонентов, на которых ориентировали нас эти автопроизводители, официально из нашей страны ушли. Вместе с гарантией, поэтому рекомендовать их использовать можно с натяжкой. Прямую ответственность за «свою» продукцию, которая продается сегодня в России, они не несут. Фото автора

Поэтому стоит научиться выбирать масло по требуемым характеристикам, и мы переходим к «во-вторых», то есть к определению типа масла. Чем новее автомобиль, тем больше он «хочет» синтетическое моторное масло, поскольку оно более текуче, дольше работает, оставляет меньше следов в двигателе и позволяет эффективнее использовать потенциал присадок. Но справедливости ради, и полусинтетика подходит для большинства условий эксплуатации и дает хорошую защиту для двигателей среднего возраста. В-третьих, выбираем вязкость масла, от которой зависит его способность защищать двигатель в различных температурных режимах. Если мы говорим об универсальных всесезонных маслах, которые будут качественно отрабатывать в летнее время, то наиболее распространенными сегодня являются стандарты 0W-30, 5W-30, 5W-40 и 10W-40.

Далее смотрим на имеющиеся допуски и соответствия международным стандартам, заявляемые производителем моторного масла. Например, по американской классификации API качественные и современные масла имеют индексы SP и SN, а по европейскому стандарту ACEA — выше A3/B4 и С2 (для двигателей с доочисткой выхлопных газов). Если допуск от конкретного автопроизводителя есть, он указывается на этикетке. Ну и наконец, смотрим на индивидуальные особенности того или иного масла, то есть его состав. Какая группа базовых масел используется, какие в нем присадки, позволяет ли состав масла увеличивать интервалы между заменой? Например, моющие присадки удаляют отложения и предотвращают их образование. А противоизносные присадки помогают защитить двигатель от внутренних повреждений. Есть еще и другие «добавки», которые имеют свою «направленность» и выделяют его на общем фоне. Например, эстеры, молибден, медь. При этом каких-то компонентов в масле, наоборот, должно быть по-минимуму, как, например, серы и золы, которые способствуют образованию отложений и нагара. Фото автора

Надо отметить, что даже при всем обилии мелькающих перед глазами в интернете и на больших выставках новых марок моторных масел, определенная часть из них успела получить признание наших автовладельцев, поскольку и с дилерами активно работают, и в автомобильной жизни участвуют. Активно осваивают наш рынок производители масел из Турции, ОАЭ, Китая. И к маркировке большинство готовы, а некоторые уже даже заводят свою продукцию в общий реестр. То есть вопрос, где и кем произведено масло, уже не возникнет. Напомним, что и в России нужных компонентов для производства качественных современных масел хватает, и лояльная заграница, имеющая доступ к новейшим технологиям, готова предоставить нам как сами продукты, так и производственные площадки. Вопрос в прозрачности и открытости информации о том, что ты покупаешь. Вот именно из таких компаний, на мой взгляд, стоит выбирать себе масло, поскольку есть уверенность, что его и будешь дальше использовать.

С учетом проведенного анализа представляю свою подборку возможных вариантов моторных масел. Повторюсь, что речь идет об универсальных всесезонных маслах, поскольку таковые сегодня могут использоваться круглогодично.

Начинаем обзор с синтетического масла MX9 5W-40 от постепенно набирающего известность бренда Mirax. Масло производится по лицензии известной корейской компании на отечественной блендинговой площадке в Калужской области. Описывая рецептуру своего продукта, производитель заявляет о наличии в составе «синтетики» PAO (полиальфаолефины) и пакета присадок от известного европейского производителя Infineum.

Моторное масло имеет подтвержденные официальные допуски от таких европейских производителей, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, а также соответствует общей для автопроизводителей Евросоюза спецификации ACEA A3/B4. Это делает продукт оптимальным для использования в широком многообразии моделей: от продукции отечественного АВТОВАЗА до свежих моделей немецких производителей. Наличие в составе масла уже упомянутых PAO позволяет быть уверенным в надежной работе двигателя в течение всего межсервисного интервала. Кроме того, стоит отметить и вполне демократическую стоимость продукта.

Я упомянул об отдельных добавках и влияющих на определенные свойства масла, что выделяет продукт среди остальных. Это как раз касается следующего участника обзора. Моторное масло CUPPER NS Line 5W40 — всесезонное, синтетическое, беззольное моторное масло отечественного производства. Относится к категории топливосберегающих и предназначено для высоконагруженных бензиновых и дизельных турбированных двигателей с высокими оборотами. Так вот, в основе базового масла специально подобранная синтетическая смесь с эстерами. А благодаря присутствию органическим солей меди в составе масло не только отличается характерным зеленым цветом, но и позволяет снижать трение внутри двигателя. Это, в свою очередь, уменьшает рабочую температуру самого масла, что особенно важно в жару. То есть даже в тяжелых условиях двигатель становится менее склонным к перегреву. Одновременно ионы меди могут замещать частицы железа в местах износа поверхностей и частично восстанавливать эти повреждения.

Масла обладают устойчивостью к механическим воздействиям. Имеют хорошую термостабильность и способны сохранять работоспособность до 15 000 км между заменами масла в режиме смешанного цикла и 8000-12 000 км в городском режиме. Соответствуют спецификациям API SN/CJ-4 и ACEA C3, A3/B4, а также требованиям таких производителей, как BMW, GM, PORCHE, MB, VW, RENAULT и FORD.

Большинство производимых сегодня машин имеют высокооборотистые движки, для которых одним из лучших вариантов для лета и вообще для круглогодичной эксплуатации будет масло стандарта 0W-30. Собственно, и сами автопроизводители часто рекомендуют именно такую вязкость масел для своих новых авто, поскольку они способны обеспечить надежную работу двигателей в сложных условиях эксплуатации (движение по городу с частыми пусками и остановками, езда по автомагистралям на повышенных скоростях, запуск при низких температурах окружающей среды в зимний период, спортивная манера вождения и т.д.). К таким смазочным материалам относится среднезольное синтетическое моторное масло EUROREPAR Protect C2 0W-30. Изначально разрабатывалось для последних моделей концерна PSA, о чем говорит допуск PSA B71 2312 и PSA B71 2302. Кроме того, имеет еще такие спецификации: API SP, ACEA C2, Ford WSS-M2C-950A, Jaguar Land Rover ST JLR. 03.5007, Fiat 9.55535-GS1/DS1, а также китайских марок Haval и Tank.

Благодаря наличию в составе полиальфаолефинов на деталях образуется прочная масляная пленка, которая препятствует раннему износу трущихся деталей двигателя. Подходит для дизельных и бензиновых двигателей с системами последующей доочистки выхлопных газов, для моделей с системой «старт-стоп» и гибридных моторов, требующих применения моторных масел последнего поколения.

Среди смазочных материалов, состав которых позволяет увеличить межсервисные интервалы между заменами, мне кажется, стоит упомянуть и отечественный синтетический продукт FELIX 5W-40 ACEA A3/B4 API SN/CF. Прозводитель данного масла также из категории всесезонных уже давно присутствует на автомобильном рынке и более известен нашим автолюбителям благодаря своим антифризам и тормозным жидкостям. Соответствие международным спецификациям ACEA A3/B4 и API SN/CF и требованиям таких автопроизводителей, как Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, General Motors, позволяет использовать масло в самых различных типах автомобилей. Из основных положительных качеств можно отметить стабильность при высоких температурах, хорошие моющие свойства и стойкость к образованию отложений.

Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Из приятных дополнений можно также упомянуть удобную евро-крышку канистры, благодаря которой масло точно дозируется и не проливается при заливке.

Про положительный эффект для снижения трения благодаря присутствию в смазочных материалах эстеров уже описано давно и много. И сразу несколько мировых производителей масел, официально ушедших от нас в 2022 году, получили свою известность именно благодаря им. Но и у нас такие продукты также есть. Владельцам машин, которые среди прочих предпочитают эстеровые моторные масла, думаю, стоит обратить внимание на отечественное синтетическое масло AKross Astra 5W-30 SP C2/C3. В силу своих свойств, эстеры не дают маслу стекать в картер при остановке, покрывая трущиеся детали двигателя прочной пленкой, защищая их тем самым двигатель с первой секунды пуска. Это особенно актуально для автомобилей, использующих систему «СТАРТ-СТОП». Кроме того, масло защищает от низкоскоростного предварительного зажигания (эффекта LSPI), которое может возникать в современных малообъемных турбированных двигателях и с непосредственным впрыском топлива. Благодаря пониженному содержанию золы, серы и фосфора подходит для двигателей с любыми системами доочистки выхлопных газов (DPF/FAP/RPF).

Как уже было сказано, масло разработано для эксплуатации в новых моделях авто с высокофорсированными двигателями, может быть рекомендовано для новых японских, европейских машин, а также китайских моделей автомобилей, оснащаемых, как правило, в последнее время именно малокубатурными высоконагруженными моторами. Помимо спецификаций API SP и ACEA C2, C3, соответствует требованиям стандартов MB 229.31, 229.51, VolksWagen 504.00, 507.00 и Porsche C30.

Если говорить о серьезных турецких производителях масел с прицелом для летней эксплуатации, на мой взгляд, стоит упомянуть полностью синтетическое моторное масло Petrol Ofisi Maxima 5W-40, которое уже несколько лет официально поставляется на наш рынок. Относится к классическим всесезонным маслам, но, согласно маркировке, будет стабильно отрабатывать и в 35-градусную жару. Может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкой коммерческой технике, где требуется уровень свойств, соответствующих стандарту ACEA A3/B4. О применимости продукта и в бензиновых, и в дизельных моторах говорит классификация API SP/CF.

Высокое щелочное число и соответствующий пакет антиокислительных присадок данного продукта способны обеспечить сохранение свойств масла на длительный период, что позволяет увеличить интервалы замены. Имеет хорошие моющие и нейтрализующие свойства для обеспечения чистоты деталей двигателя. Кроме того, масло может способствовать уменьшению расхода топлива. Отметим, что продукт имеет подтверженное официальное одобрение MB-Approval 229.5 и полностью соответствует требованиям спецификаций Fiat 9.55535-N2, PSA B71 2296, Renault RN 0700/RN 0710 и VW 501 01/ 505 00.

Еще один продукт среди полностью синтетических моторных масел, который подходит для новых высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с сажевыми фильтрами, это моторное масло EUROREPAR Premium C2 5W-30. Помимо присутствующего в названии стандарта ACEA C2, также имеет подтвержденный сертификат соответствия API SP. Разработка данного продукта велась с участием инженеров концерна PSA и FIAT, благодаря чему, в частности, как заверяет производитель, удалось подобрать специальное сочетание компонентов, которое позволяет продлить срок службы сажевого фильтра. Кроме того, для среднезольного масла оно имеет достойные щелочные показатели, что говорит о хороших моющих и диспергирующих свойствах. Помимо возможности продления срока службы агрегатов это дает возможность увеличивать межсервисные интервалы между заменами смазочного материала.

Что касается спецификаций и одобрений, то здесь имеются следующие: PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, MB 229.52/229.51/229.31, GM dexos2, TOYOTA, KIA, HONDA. Также подходит для автомобилей Chery и Omoda.

Для владельцев автомобилей предыдущих поколений и автолюбителей, предпочитающих всесезонные масла, в подборке есть еще один продукт. Речь идет о моторном масле Akross Astra 5W-40 SP A3/B4 на основе синтетических базовых масел с добавлением ПАО и эстеров. Эстеры не разрушаются и не окисляются длительное время, сохраняя свои свойства во время долгой работы двигателя при высоких температурах, что важно при активной летней эксплуатации. Кроме того, моторные масла на базовой основе с эстерами имеют широкий диапазон температур окружающей среды, что дает возможность использовать их в большинстве наших климатических зон.

Производитель изготавливает свои продукты по технологии молекулярного смешивания, при использовании которой базовые масла и пакет присадок смешиваются в реакторе при помощи кавитации, благодаря чему готовое моторное масло обладает гомогенностью до 100%, что увеличивает эффективность работы присадок. Может быть рекомендовано к использованию в автомобилях производства Renault, PSA, Fiat, BMW, MB, Porsche, отечественных LADA и УАЗ, а также китайских марок Chery, Omoda, Hongqi.