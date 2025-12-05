Моторы гибридных автомобилей: какие масла им требуются сегодня

Количество гибридных автомобилей, пополняющих российский парк легковых иномарок, медленно, но уверенно растет из года в год. Причем значительную их часть составляют подержанные машины. Портал «АвтоВзгляд» разбирался в особенностях выбора моторных смазок для авто данной категории.

Главная особенность двигателя внутреннего сгорания (ДВС) любого гибрида — частые остановки и запуски. На городском маршруте он может включаться и выключаться десятки раз. А для масла это представляет экстремальный режим работы.

Во-первых, число одних только холодных пусков в гибриде кратно выше, чем у обычного авто. В эти моменты масло еще не прогрето и не достигает оптимальной текучести, что ведет к повышенному износу трущихся пар. Поэтому гибридный лубрикант должен обладать не просто хорошими, а отменными низкотемпературными свойствами для его мгновенной подачи к ключевым узлам.

Во-вторых, двигатель гибридного ТС часто работает короткими циклами, не успевая выйти на стабильную рабочую температуру. Что провоцирует накопление влаги и несгоревшего топлива (так называемое разжижение) в картере. Поэтому моторная смазка должно эффективно нейтрализовывать кислоты и испарять влагу.

В третьих, это высокие нагрузки при включении. После тихого движения на электротяге ДВС запускается, чтобы моментально выдать мощность, при этом часто совмещая данный процесс с зарядкой батареи. А это резкая нагрузка на детали мотора, для которой требуется стабильная высокотемпературная смазочная пленка, устойчивая к сдвигу.

Фото carbreakersnorthwest.co.uk

Как же подобрать моторное масло, которое не просто «имеет допуск», а будет оптимальным для такого режима? Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие аспекты. Первое — это допуски автоконцерна. Они должны стать для вас не просто рекомендацией, а законом.

Так, например, для гибридов японских брендов (Toyota, Lexus) часто указывается допуск Toyota 0W-16 или спецификация GF-6B. Она разработана именно для маловязких масел с улучшенной защитой от низкотемпературного износа. Европейские же гибриды (Volkswagen, BMW) могут потреблять масла с низкой сульфатной золой (Low SAPS), чтобы не загрязнять сажевый фильтр и сложную систему рециркуляции выхлопных газов.

Другой критический аспект для гибридов — маловязкие масла (0W-16, 0W-20, 5W-20). Они снижают трение, экономя те проценты топлива, ради которых и куплен автомобиль. Но здесь таится иная ловушка: слишком жидкое масло в изношенном двигателе или при агрессивной езде не обеспечит защитную пленку.

Поэтому очень важно следовать цифрам, указанным в мануале. Самостоятельный переход, скажем, со спецификации 0W-20 на 0W-30 якобы «для пущей надежности» может нарушить работу гидрокомпенсаторов, системы VVT-i и увеличить нагрузку на масляный насос.

Фото производителя

Наконец, для моторов гибридных авто крайне актуальна исходная смазочная основа лубриканта. Здесь эксперты однозначно рекомендуют полностью синтетические ПАО-масла (Full Synthetic). Только они способны обеспечить необходимую стабильность своих параметров при частых сменах термоциклов.

При этом не будет лишним просмотреть описание продукта и состав присадок, обеспечивающих ему важные противоизносные и моюще-диспергирующие свойства. О них зависит эффективность продиводействия износу при холодных стартах, а также низкотемпературными отложениями (шламу) во время частых «непрогретых» циклов.

Например, подобными свойствами в полной мере обладает ПАО-«синтетика» последнего поколения Primus Hybrid 0W-16, разработанная турецкой Lubex. Как указано в техническом описании данного лубриканта, его рецептура специально создавалась под требования производителей гибридных автомобилей.

Благодаря этому масло можно заливать в бензиновые моторы большинства гибридов, для которых рекомендована температурно-вязкостная спецификация 0W-16 с классом качества не выше SQ-RC или GF-7 (ILSAC). К тому же, данное масло, благодаря своей текучести, при пуске в условиях крайне низких температур обеспечивает быстрое формирование смазочной пленки на деталях мотора.