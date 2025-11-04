Гибридный обман: эксперты признали производителей гибридных авто лжецами

Высоко взлетевшая ракета электромобильности продолжает падать, причем оперативно догорая прямо не лету: намедни специалисты разбили в пух и прах еще один великий миф об «электричках». В частности — о гибридах, которые изначально преподносились как многократно менее вредные для экологии, особенно в сравнении с обычными бензиновыми и дизельными ТС, а потом совершенно внезапно оказались очередным обманом. О том, как вся теория электромобильности шаг за шагом превращается в сплошную «белую нитку», рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Никогда такого не было и вот опять: рассказы о низких выбросах углекислого газа в атмосферу у гибридных ТС крепко разошлись с реальностью. Ведущая европейская организация по вопросам транспорта Transport&Environment, изучив данные 800 000 автомобилей, зарегистрированных в Европе с 2021 по 2023 год, выявила чудовищное расхождение между заявленными и реальными выбросами CO2 в атмосферу. И если в 2021-м году разница между расчетными и заявленными производителями была 3,5 раза (28 и 139 г/км), то в 2023-м она выросла до 4,9 раза.

Невероятным откровением и причиной столь вопиющих отклонений стала, не поверите, манера езды: мол, создавали-то гибриды чтобы ездить на чистейшей электроэнергии, подключая богомерзкий ДВС только в случае крайней необходимости. Но реальная эксплуатация такой машины происходила, да и происходит совсем иначе: крошечный мотор, который обычно оборудуют гибриды, молотит постоянно и на пределе своих возможностей.

В итоге, согласно подсчетам ученых, реальный коэффициент полезности батарейки и электромотора составил лишь 27% вместо 85 заявленных процентов. А в качестве вишенки на этом «зеленом торте» — еще два аргумента, больше похожих на ультиматумы: во-первых, расходы на топливо у владельцев гибридов из Европы примерно на 500 евро в год выше, чем заявлялось, о чем стыдливо умалчивают производители.

А во-вторых, исследователи заявили, что сами зарядные станции — опасны и для человека, и для природы: концентрация твердых частиц в воздухе на них выше, чем на обычных АЗС.

Комментировать тут, конечно, только портить, но некоторая недосказанность все же присутствует: во-первых, очень было бы любопытно понять, почему же подобные рассуждения и расчеты появились только сейчас.

А во-вторых, крайне желательно было бы узнать спонсора этого озарения. Уж не сами ли европейские автозаводы, с великим трудом дышащие от электроудавки, своими же чиновниками накинутой на их шею, не состряпали это душераздирающее исследование? В чудные времена живем! Интересно, как там отечественный электрокар «Атом» поживает? Еще или уже?