188

Личный опыт: тестируем альтернативное моторное масло на дизельныом BMW 5 Gran Turismo:

О специфике подбора лубриканта для популярного баварского лифтбэка

На российском рынке сегодня представлены миллионы автомобилей BMW, среди которых солидную долю составляют популярные у наших автомобилистов бизнес-лифтбэки BMW 5 серии Gran Turismo. Эти машины комплектуются в том числе дизельными силовыми агрегатами серии N57D30, обслуживание которых требует применения моторных масел вполне конкретных спецификаций. Эксперты «АвтоВзгляда» решили протестировать один из таких продуктов.

Иван Флягин

В свое время рекомендации официальных дилеров предусматривали для двигателей с турбонаддувом BMW семейства N57D30 использование «долгоиграющей» моторной смазки со спецификацией BMW Longlife-04 (или LL-04). Эти смазочные материалы были разработаны специально для дизельных двигателей как с сажевым фильтром DPF, так или без него.

Лубриканты подходят для моторов, произведенных после 2004 года. Допуск BMW LL-04 также охватывает требования предыдущих допусков Longlife-98 и Longlife-01, но при условии, что в бак машины заливается исключительно высококачественное горючее.

Отметим, что основой допуска BMW Longlife-04 стали европейские стандарты ACEA C3. В дополнение к ним BMW проводит дополнительное тестирование этих смазок в различных вариантах их функционирования, учитывающих реальные условия эксплуатации.

Эти моторные масла являются синтетическими и отличаются улучшенной стабильностью вязкости, обозначенной по классификации SAE как 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Кроме того, их отличает уменьшенное содержания сульфатной золы в смазочных материалах, что позволяет им эффективно взаимодействовать с дизельными сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами.

И все это, конечно, хорошо, но лишь при том важном условии, когда обозначенные выше свойства и характеристики необходимых смазочных материалов в полной мере подтверждаются результатами их практической и, желательно, длительной эксплуатации.

Однако ситуация, складывающаяся на нашем рынке после начала известных событий в сегменте моторных масел, свидетельствует о массовом поступлении в продажу подделок. Это относится и к так называемым оригинальным лубрикантам, к числу которых относится и рекомендованный BMW Twinpower Turbo Oil LL-04 5W30.

Как отмечают эксперты потребительского рынка, сегодня приобрести у нас указанный выше «оригинал», конечно, можно. Однако не только с солидной ценовой надбавкой, но и с большим риском нарваться на некондицию. Что, в свою очередь, может серьезно отразиться на ресурсе силового агрегата и его узлов, причем явно не в лучшую сторону.

Возможно, именно поэтому в последнее время на рынке заметно вырос спрос на альтернативные моторные смазки от брендов так называемого второго эшелона, поставки которых в Россию сегодня активно осуществляются по каналам как официального, так и параллельного импорта.

Особый интерес при этом владельцы BMW проявляют к альтернативной продукции ряда известных немецких производителей, поскольку она нередко имеет требуемые допуски BMW. К тому же, и подделок на такую продукцию попросту не существует. Взять, к примеру, моторное масло Technology 5W-30 C3, поставляемое в Россию дистрибьюторами бренда Bizol.

Как отмечается в техническом описании продукта, он уже отвечает требованиям спецификации BMW Longlife-04, что, кстати, отображено и на упаковке, но и получил официальное одобрение баварского концерна. Более того, это моторное масло включено в список рекомендованных сервисных продуктов BMW. Отмеченные факты свидетельствует о том, что параметры данной моторной смазки были неоднократно протестированы на автозаводах в Германии и подтверждены практическими исследованиями.

К слову сказать, за последнее время масло Bizol Technology 5W-30 C3 не раз испытывалось и в российских исследовательских центрах. Причем целью испытаний ставилась как раз оценка свойств и показателей лубриканта на предмет соответствия параметрам оригинального моторной смазки (см. таблицу).

Результаты этих тестов наглядно показывают, что на нашем рынке можно найти неплохие альтернативные масла, в том числе и для BMW 5 серии Gran Turismo. Кстати, на одной из таких машин эксперты портала «АвтоВзгляда» сейчас сами проводят тестирование масла Technology 5W-30 C3, о результатах которого мы сообщим дополнительно.

