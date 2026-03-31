Федот, да не тот: нюансы обслуживания двигателя Volkswagen Tiguan L из Китая

Сегодня на российских дорогах довольно часто можно увидеть Volkswagen Tiguan с литерой L, собранный в Поднебесной. На первый взгляд, он похож на своего европейского собрата. Но стоит копнуть глубже и выясняется, что это разные версии, изначально ориентированные на разные рынки сбыта. И эти отличия видны не только в конструкции авто, но также в особенностях их эксплуатации, обслуживания и, что важно, в подборе расходных материалах для моторов.

Что и говорить, за последние годы параллельный импорт сделал многих «китайцев» привычными гостями на наших дорогах. Но вот готовы ли их потенциальные обладатели к тем техническим сюрпризам, что таят в себе отдельных модификации «чайнакаров»? Ведь, как отмечают эксперты, китайский Volkswagen Tiguan L представляет собой вполне самостоятельный инженерный продукт, созданный под конкретные запросы рынка КНР.

Это, в частности, касается и моторных смазок, которые для версии «L» локально производятся в Поднебесной. А это уже критически важный для российских автовладельцев технический нюанс, поскольку привычный нам европейский и китайский Tiguan — машины с разными «биохимическими» предпочтениями. А потому игнорирование отмеченных нюансов может привести к дорогостоящим последствиям.

Напомним, что концерн Volkswagen на протяжении последних лет ведет жесткую политику снижения выбросов CO2 и экономии топлива, внедряя технологию «B-Cycle» на двигателях EA888 Gen3B. Однако подход к этим двигателям на разных рынках отличается.

Фото Ole Spata/globallookpress.com

Взять, к примеру, двухлитровые агрегаты, устанавливаемые в китайский Tiguan L (актуальные версии 330TSI/380TSI). В них предписано заливать масла с допуском VW 508 00/509 00 с вязкостью SAE 0W-20. Это маловязкое масло разработано для узких масляных каналов и специфической работы гидрокомпенсаторов и фазорегуляторов в современных моторах.

Такой лубрикант обеспечивает снижение трения и экономию топлива, но требует идеальной чистоты системы и строгого соблюдения интервалов замены. А вот заливка более вязкого масла (5W-30 или 5W-40) в такой мотор может привести к масляному голоданию фазорегуляторов, ошибкам по давлению масла и затрудненному пуску в мороз. Подобного роды моторные смазки у нас предлагались для европейского «Тигуана» и его «российского» аналога.

Причем здесь ситуация неоднородна и зависит от года выпуска и конкретного мотора. Так, для многих моторов, особенно тех, что официально поставлялись в РФ, традиционно использовались допуски VW 502 00/505 00 (SAE 5W-40) или VW 504 00/507 00 (SAE 5W-30).

Фото производителя

Учитывая, что китайские версии Tiguan часто приходят к нам с уже залитым в моторы родным «конвейерным» маслом, закономерно возникает вопрос: где брать ему замену? Впрочем, сразу оговоримся, проблем тут не возникает. В настоящее время на нашем рынке представлено немало смазочных материалов, как отечественных, так и зарубежных, которые имеют отмеченные выше спецификации.

Например, из числа импортных продуктов, представленных в рознице, можно упомянуть синтетическое моторное масло Top Tec 6200 0W-20 от немецкой Liqui Moly. Как следует из технического описания, данный лубрикант в полной мере соответствует требованиям допуска VW 508 00/509 00 и отличается повышенной стойкостью к окислению.

Кроме того, рецептура масла включает набор специальных присадок с пониженным содержанием серы, фосфора и хлора. Это свойство обеспечивает лубриканту совместимость со всеми известными современными системами нейтрализации отработанных газов, что весьма актуально в плане сохранения их ресурса.