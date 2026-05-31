Эксперт объяснил, насколько неизбежно подорожание моторных масел в России

Цены на моторные масла в России оказались под давлением из-за кризиса в Ормузском проливе: иностранные бренды уже подняли ценники на 20-30%, рынок замер в ожидании. Так стоит ли в этой ситуации водителям бежать в магазины и делать запасы — выяснил портал «АвтоВзгляд».

Первое, что нужно знать: более 70% объема моторного масла действительно состоит из продуктов переработки нефти. Однако прямой зависимости «цена нефти = цена масла» — нет. Ключевую роль играет доступность базовых масел и присадок. И в этом смысле мировой рынок столкнулся не с аномальным ростом спроса, а с резким сокращением предложения.

— На самом деле спрос на базовые масла не вырос — просто уменьшилось предложение, вследствие чего и поднялись цены. Если говорить о базовых маслах PAO (четвертая группа), то здесь рост вызван снижением доступности первых трех групп, производимых из нефти, — объясняет ситуацию генеральный директор российского производителя моторных масел CUPPER Инесса Стеклова.

При этом, повторим, европейские бренды уже анонсировали рост цен на 20-30%. Российские производители пока не торопятся следовать их примеру. По данным участников рынка, большинство отечественных производителей сейчас держат цены, опираясь на ранее созданные запасы сырья.

— Повышение стоимости моторных масел в России сейчас не будет сильно ощутимо. Большинство производителей держат цены в ожидании стабилизации ситуации и возвращения к нормальным логистическим цепочкам, — утверждает г-жа Стеклова.

Но сколько продлится эта пауза? Прямого ответа нет. Внутренний фактор тоже работает: доступность минеральных и гидрокрекинговых масел внутри страны снижается, что уже сейчас поднимает цены на спотовые поставки на 10-15%. При этом доля иностранных брендов на российском рынке стремительно сократилась — до, по некоторым данным, до 19%. Эксперты связывают это в том числе с внедрением маркировки и уходом части контрафакта.

— При этом параллельный импорт сегодня оказывается в парадоксальной ситуации. Все, что поступает к нам по импорту, сейчас находится в несколько даже более выгодных позициях, чем-то, что продается на внутреннем рынке. Связано это прежде всего с крепким курсом рубля. Да, стоимость импортного сырья повышается, но это частично компенсировано крепкой валютой, — отмечает эксперт. — Тем не менее, даже те масла, которые пидут к нам по параллельному импорту, будут поступать в очень ограниченном количестве...

Если сейчас локальные производители не поднимут цены вслед за импортом, не возникнет ли ситуация, когда через полгода скачок окажется еще резче? По словам Инессы Стекловой, важно помнить, что сырьевой фактор — не единственный. Еще в конце прошлого года отрасль прогнозировала рост цен на смазочные материалы на уровне 5-7%, не закладывая в модель дефицит базовых масел. Основными драйверами тогда называли рост НДС, введение маркировки и инфляцию.

Таким образом, удорожание неизбежно, но его градус смягчается двумя факторами: наличием складских запасов у локальных игроков и крепким рублем, который удешевляет импортные закупки. А сокращение доли импортных брендов до 19% выглядит как исторический шанс для отечественных производителей. Но означает ли это, что началась эпоха локальных марок? И как долго продлится перестройка сознания водителей, привыкших к «иномаркам»?

— Как мне кажется, пик российских брендов начался еще в тот момент, когда наше государство провозгласило курс на импортозамещение. Однако перестройка от покупки масел привычных марок к чему-то новому — очень долгий и сложный процесс, особенно когда доверие к российскому в головах еще не ассоциируется с высоким качеством", — признает Инесса Стеклова.

При этом технологии у нас есть. Причем не только в «гражданском» сегменте моторных лубрикантов. Например, разработки на основе ионов меди позволили создать смазку без графита, которая работает в узлах дробилок и мельниц на промышленных предприятиях, позволяя проводить осмотр без разбора узла.

— На примере CUPPER мы уже почти 14 лет доказываем, что российские технологии и ноу-хау позволяют делать работу двигателя более эффективной и экологичной. В своих продуктах мы используем качественное сырье и собственную присадку на основе ионов меди, контролируя весь процесс производства от научной разработки до поставки на полку, — резюмирует эксперт.

Но что же делать простому водителю прямо сейчас? Совет остается прагматичным: если подходит плановое ТО — не откладывайте. Сделайте замену расходников сейчас, пока не началась новая волна удорожания. Если до визита в сервис далеко — не паникуйте. Запасы на складах еще есть, резкого обвала рынка никто не прогнозирует.

Да и тотального коллапса с ценами, скорее всего, не случится. Вместо этого мы увидим аккуратную битву за лояльность потребителя, где стратегически мыслящие российские бренды получат шанс укрепить позиции, удерживая цены и доказывая качество своей продукции технологиями.