Пора ли закупать моторное масло впрок: грозит ли России «смазочный дефицит»

Моторное масло — один из ключевых продуктов для автомобилиста. Оно снижает трение, отводит тепло, удерживает загрязнения и защищает детали от износа. Поэтому любые намеки на возможный дефицит лубриканта сразу вызывают желание купить несколько канистр в запас. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, грозит ли стране дефицит моторных масел после бандеровских атак на НПЗ.

Российский рынок смазочных материалов пережил уход европейских и американских марок, перестройку логистики и рост параллельного импорта. Моторное масло с известным логотипом все еще можно найти, однако проследить его путь от завода до продавца стало труднее.

Этим пользуются изготовители подделок: чем популярнее бренд и дороже оригинал, тем выгоднее наполнить узнаваемую канистру дешевым содержимым. А канистра при этом останется оригинальной, ведь чаще всего контрафакт разливают именно в оригинальную тару, но с вторичным использованием.

Новый повод для тревоги дали внеплановые остановки и повреждения российских НПЗ. По данным «Известий», в июле готовые моторные масла подорожали в среднем на 15-20%. Смешение и фасовка нередко ведутся на отдельных площадках, установки по выпуску базовых масел есть далеко не на каждом НПЗ. Сбои повышают стоимость сырья и доставки. Однако масел требуется значительно меньше, чем бензина и дизтоплива. Иными словами, сокращение выпуска моторного топлива не означает исчезновения смазочных материалов.

Фото Aleksandr Schemlyaev/globallookpress.com

Скупать масло ящиками едва ли разумно. Если срок ТО подходит, комплект на одну замену можно приобрести заранее. Запас на несколько лет требует уверенности в происхождении продукта и правильного хранения: герметичная канистра, отсутствие солнца и резких перепадов температуры, а кроме того, дата выпуска должна быть близка к дню закупки про запас, чтобы масло не успело просрочиться в ожидании заливки.

Российские масла тоже не должны исчезнуть с прилавков. По данным издания «Коммерсантъ», местные производители занимают 70-80% рынка смазочных материалов. В стране выпускают базовые масла разных классов: Компания «Танеко» производит основы II и III групп, а масла III группы выпускает ПАО «Янос».

У крупных компаний имеются заводы смешения и лаборатории, у некоторых — производство компонентов присадок. И тут мяч на стороне вертикально интегрированных компаний с собственной нефтедобычей. Объясняется это тем, что предприятие с производством полного цикла всегда найдет для себя необходимые компоненты. А вот контрактные заказы они могут и подвинуть, и лишить производства небольшие масляные бренды.

Смена базы или пакета сама по себе не означает ухудшения качества лубриканта: обновленную рецептуру можно вновь испытать, главное, чтобы испытания были проведены до выпуска масел в продажу. Покупателю стоит отнестись с настороженностью к формулировкам «соответствует требованиям» вместо официального допуска и отсутствие актуальных сертификаций по API, SAE, ILSAC, ACEA.

Компании, отвечающие за качество, должны иметь хотя бы одну сертификацию, а лучше несколько. Особенно важно качество масла для современных турбомоторов и машин с сажевыми фильтрами.

Фото Sergey Elagin/globallookpress.com

Руководитель технической поддержки компании «Аллея групп», крупного дистрибутора ГСМ и автохимии, Алексей Исаченков отметил: что «европейское масло по параллельному импорту имеет смысл брать только у продавца с прозрачной цепочкой поставок и большим опытом выбора, продажи и поставок ГСМ».

Современное масло состоит из базового масла и пакета присадок, который обеспечивает моющие, противоизносные и другие свойства. Часть сложных компонентов производители получают из Китая и других стран Азии, либо завозят по альтернативным каналам от глобальных производителей. Российские разработки расширяются, хотя реализовать с их помощью все сложные рецептуры пока трудно.

По словам нашего собеседника, «есть смысл обратить внимание на китайские и турецкие масла. КНР не попадала под санкции ни одной из стран и получает все необходимые компоненты. С Россией отлично налажена торговля». Остается перебороть стереотип о «поднебесном» качестве. Достаточно посмотреть на современные электромобили и динамично развивающийся автопром.

— Кроме того, нефтехимическая промышленность там работает при поддержке Китайской академии наук. Турция географически расположена так, что через нее идут поставки продукции компаний из так называемой большой четверки (все они — американские), выпускающей львиную долю пакетов присадок.

Поэтому местным производителям масел несложно получать необходимые компоненты по этим логистическим каналам. Базовые масла можно закупать в Эмиратах, — добавил руководитель технической поддержки компании «Аллея групп».

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

У крупных производителей есть современные рецептуры, международные спецификации и поставки в Россию. Наличие импортера или торгового представителя в России, техническая поддержка и список дистрибьюторов на сайте бренда — вот на что стоит обращать внимание при выборе масла, а не гнаться за абстрактной «европой».

С апреля 2026 года оборот масел прослеживается буквально поэкземплярно. Перед оплатой стоит отсканировать Data Matrix через приложение «Честный знак», сверить название, объем и производителя, затем проверить фирменную защиту канистры. Покупать лучше у официального дилера или крупной сети.