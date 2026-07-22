Пора ли закупать моторное масло впрок: грозит ли России «смазочный дефицит»

Российский рынок смазочных материалов пережил уход европейских и американских марок, перестройку логистики и рост параллельного импорта. Моторное масло с известным логотипом все еще можно найти, однако проследить его путь от завода до продавца стало труднее.
Этим пользуются изготовители подделок: чем популярнее бренд и дороже оригинал, тем выгоднее наполнить узнаваемую канистру дешевым содержимым. А канистра при этом останется оригинальной, ведь чаще всего контрафакт разливают именно в оригинальную тару, но с вторичным использованием.
Новый повод для тревоги дали внеплановые остановки и повреждения российских НПЗ. По данным «Известий», в июле готовые моторные масла подорожали в среднем на 15-20%. Смешение и фасовка нередко ведутся на отдельных площадках, установки по выпуску базовых масел есть далеко не на каждом НПЗ. Сбои повышают стоимость сырья и доставки. Однако масел требуется значительно меньше, чем бензина и дизтоплива. Иными словами, сокращение выпуска моторного топлива не означает исчезновения смазочных материалов.
Скупать масло ящиками едва ли разумно. Если срок ТО подходит, комплект на одну замену можно приобрести заранее. Запас на несколько лет требует уверенности в происхождении продукта и правильного хранения: герметичная канистра, отсутствие солнца и резких перепадов температуры, а кроме того, дата выпуска должна быть близка к дню закупки про запас, чтобы масло не успело просрочиться в ожидании заливки.
Российские масла тоже не должны исчезнуть с прилавков. По данным издания «Коммерсантъ», местные производители занимают 70-80% рынка смазочных материалов. В стране выпускают базовые масла разных классов: Компания «Танеко» производит основы II и III групп, а масла III группы выпускает ПАО «Янос».
У крупных компаний имеются заводы смешения и лаборатории, у некоторых — производство компонентов присадок. И тут мяч на стороне вертикально интегрированных компаний с собственной нефтедобычей. Объясняется это тем, что предприятие с производством полного цикла всегда найдет для себя необходимые компоненты. А вот контрактные заказы они могут и подвинуть, и лишить производства небольшие масляные бренды.
Смена базы или пакета сама по себе не означает ухудшения качества лубриканта: обновленную рецептуру можно вновь испытать, главное, чтобы испытания были проведены до выпуска масел в продажу. Покупателю стоит отнестись с настороженностью к формулировкам «соответствует требованиям» вместо официального допуска и отсутствие актуальных сертификаций по API, SAE, ILSAC, ACEA.
Компании, отвечающие за качество, должны иметь хотя бы одну сертификацию, а лучше несколько. Особенно важно качество масла для современных турбомоторов и машин с сажевыми фильтрами.
Руководитель технической поддержки компании «Аллея групп», крупного дистрибутора ГСМ и автохимии, Алексей Исаченков отметил: что «европейское масло по параллельному импорту имеет смысл брать только у продавца с прозрачной цепочкой поставок и большим опытом выбора, продажи и поставок ГСМ».
Современное масло состоит из базового масла и пакета присадок, который обеспечивает моющие, противоизносные и другие свойства. Часть сложных компонентов производители получают из Китая и других стран Азии, либо завозят по альтернативным каналам от глобальных производителей. Российские разработки расширяются, хотя реализовать с их помощью все сложные рецептуры пока трудно.
По словам нашего собеседника, «есть смысл обратить внимание на китайские и турецкие масла. КНР не попадала под санкции ни одной из стран и получает все необходимые компоненты. С Россией отлично налажена торговля». Остается перебороть стереотип о «поднебесном» качестве. Достаточно посмотреть на современные электромобили и динамично развивающийся автопром.
— Кроме того, нефтехимическая промышленность там работает при поддержке Китайской академии наук. Турция географически расположена так, что через нее идут поставки продукции компаний из так называемой большой четверки (все они — американские), выпускающей львиную долю пакетов присадок.
Поэтому местным производителям масел несложно получать необходимые компоненты по этим логистическим каналам. Базовые масла можно закупать в Эмиратах, — добавил руководитель технической поддержки компании «Аллея групп».
У крупных производителей есть современные рецептуры, международные спецификации и поставки в Россию. Наличие импортера или торгового представителя в России, техническая поддержка и список дистрибьюторов на сайте бренда — вот на что стоит обращать внимание при выборе масла, а не гнаться за абстрактной «европой».
С апреля 2026 года оборот масел прослеживается буквально поэкземплярно. Перед оплатой стоит отсканировать Data Matrix через приложение «Честный знак», сверить название, объем и производителя, затем проверить фирменную защиту канистры. Покупать лучше у официального дилера или крупной сети.