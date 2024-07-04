Жара: сколько стоит сегодня установка кондиционера в автомобиль

Египетские температуры захватили центральный регион, а столица откровенно плавится. В том числе и в пробках. Повезло же тем, у кого в машине есть исправный кондиционер: можно задраить окна и наслаждаться целительной прохладой. Но средний возраст автомобиля в России — 15 лет, и далеко не каждый уже на заводе был оснащен «холодильной установкой». Можно ли исправить эту «недоработку» самостоятельно, выяснил портале «АвтоВзгляд».

Сегодня «кондей» является неотъемлемой опцией любой машины: он есть даже у «Нивы» и «Гранты». Но так было не всегда: серийно устанавливать «холодок» на LADA начали со второго квартала 2008 года. Кстати, это были Kalina и Priora. Но «серийно» совсем не значит, что каждая машина, сходящая с тольяттинского конвейера кондиционером оснащена.

Да и ранних представителей АВТОВАЗА на наших дорогах с избытком. А ведь есть еще «Москвичи» и прочие «Уазики». А ведь еще бегают по дорогам «Дэу Нексии» и прочие «Равоны», а также Renault Logan и Nissan Almera, которые в базовых версиях кондиционером также не оснащались. А в такую погоду каждый ведь о нем мечтает!

Впрочем, Россия — страна возможностей и мастеров, для которых даже сложная задачка — вызов. И система кондиционирования исключением не стала: что родной «Жигуль», что иномарку у нас давным-давно уже дооснащают этим устройством. Чисто теоретически это несложно: на разборке, которые у нас есть по всем брендам и моделям, а уж по массовым — так и вовсе в достатке, приобретается комплект кондиционера, который зачастую и продается одним лотом, после чего узлы и агрегаты инсталлируются непосредственно под капот.

Фото globallookpress.com

Естественно, на каждую модель — свои запчасти, но общий принцип у всех одинаковый. Купить и установить потребуется: радиатор кондиционера, ресивер-осушитель, испаритель, компрессор, несколько трубок, по которым будет циркулировать фреон, блок печки с кондиционером, приводной ремень, кронштейны и проводка. Выглядит страшно, но руки-то делают: в интернете есть великое множество подробных инструкций по каждой марке и модели.

Острый угол — цена вопроса. Дело в том, что подобный набор вряд ли обойдется дешевле 30 000 рублей, а ведь еще придется заплатить за работу, если, конечно, нет желания и времени экспериментировать самостоятельно. После — заправка, которая тоже стоит денег.

На круг такая доработка автомобиля обойдется минимум в 50 000 рублей, что существенно дороже вентилятора от прикуривателя и спасительной мысли о только что сэкономленном «полтиннике». Интересно, через сколько дней испепеляющей летней жары мысль об установке кондиционера все же вернется в голову?