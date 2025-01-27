«Сервисный перебор»: ремонт авто с пробегом становится в России «золотым»

Стоимость ремонта и замены запчастей в 2024-ом выросла на 20%, но этой еще не предел, уверяют в автоэксперты. За текущий год цены могут повыситься еще в полтора раза. Портал «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что такое развитие событий вполне может оставить многие российские семьи без машины.

Цены на некоторые услуги автосервисов в 2025-ом могут вырасти на величину до 50%, сообщила на днях управляющая компания «К-Групп» (партнерская сеть СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна»). Специалисты отмечают, что стоимость обслуживания среднестатистического семейного авто в прошлом году выросла в среднем на 20%, а к концу года удорожание ускорилось.

Специалисты связывают это со стремлением многих участников рынка заранее заложить в свои прайсы увеличение издержек, неизбежное, по их мнению, из-за вступления в силу с 1 января изменений в налоговом законодательстве (ключевое из них — прогрессивная шкала НДФЛ). Однако процесс пересмотра прайсов в автосервисах, по прогнозу «К-Групп», продолжится и в нынешнем году, а некоторые услуги по итогам 2025-го могут, повторим, прибавить в цене до 50%.

Причина такого развития событий видится в развитии одной из важнейших тенденций рынка — росте спроса на услуги узлового ремонта. Спецы уточняют: автовладельцы стали гораздо активнее, чем пару лет назад, интересоваться ремонтом некоторых компонентов, которые прежде предпочитали полностью менять на новые (генераторы, рулевые рейки, компрессоры кондиционеров и пр.).

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В основном это связано с ростом стоимости качественных аналогов и отсутствием некоторых оригинальных запчастей. К примеру, ремонт раздаточной коробки Kia Sportage сегодня стоит 40 000 рублей, а цена на новую запчасть — 100 000 и выше. За неоригинальный генератор для Kia Sorento покупатель выложит 30 000 руб., а за ремонт этого компонента — около 10 000.

В свою очередь, основной проблемой в обслуживании китайских ТС остается дефицит кузовных деталей, который не удалось преодолеть в 2024-ом. Еще одна проблема, на которую обращают внимание представители «К-Групп», это значительное увеличение на рынке запчастей доли контрафакта и подделок. Сейчас, по мнению специалистов, подделываются практически все автокомпоненты — от простых расходников до двигателей.

Заметим: очевидное для участников отрасли укрепление спроса на ремонт запчастей будет сопровождаться увеличением потребности в самих компонентах. Это неминуемо, учитывая постепенное старение автопарка РФ: приобрести новое авто становится все сложнее, этому способствуют ставшие недоступными для очень многих домохозяйств кредиты и удорожание иномарок из-за резкого повышения ставок утильсбора.

В этих условиях в семьях все чаще откладывают приобретение новой машины, предпочитая подержанное авто, которое закономерно требует дополнительного обслуживания и запчастей, а зачастую вовсе отказываются от покупки, сделав ставку на бережное сохранение имеющегося ТС.

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Однако проблема в том, что в России, где больше 70% машин — подержанные, при текущих темпах инфляции, которая сопровождается удорожанием кредитов, повышение цен на запчасти и одновременное заметное удорожание услуг в автосервисах неминуемо сделают даже посещение СТО своего рода роскошью.

Все больше хозяев авто с пробегом в этих условиях будут экономить на уходе за своими «пожилыми питомцами». Чем, правда, сильно рискую вызвать их преждевременную гибель. Но, как говорится, куда деваться...