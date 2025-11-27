Европейские авто, собранные в КНР: что с ними не так при эксплуатации в России

Бум на авторынке страны последних месяцев, вызванный грядущим повышением ставок утильсбора, заметно пополнил российский автопарк. Причем немалую долю из «вновь прибывших» составляют машины европейских брендов, собранные в Китае. С техническими нюансами обслуживания таких авто разбирался «АвтоВзгляд».

Если ориентироваться на статистические данные, то с начала нынешнего сезона в нашу страну было ввезено более 600 000 новых машин иностранного производства. Что касается подержанных иномарок, то их продано гораздо больше. Везут машины из разных стран, но основными регионами поставок леворульных авто являются Арабские Эмираты, Южная Корея и, естественно, Китай.

При этом российские автомобилисты нередко заказывают там автомобили известных европейских брендов, например, Audi, Skoda, Volkswagen, Mercedes, BMW, которые после начала известных событий покинули наш рынок.

В общем-то, такие предпочтения российских водителей вполне объяснимы, ведь большинство брендов из стран Европы, когда-то успешно продвигавшихся в России, издавна имело у нас хорошую репутацию, подкрепленную качественным техническим обслуживанием, развитой сетью дилерских центров и отлаженной логистикой. Теперь всего этого нет, и желающим обзавестись «железным конем» типа made in Europе приходится неделями, а то месяцами ждать прибытия вожделенной иномарки.

Фото: ultimatespecs.com

Однако после приобретения европейской легковушки, в особенности подержанной, ее обладателя могут ждать определенные сложности технического характера. Речь, в частности, идет о моделях, ввезенных из Поднебесной частным порядком через территории соседних стран. Эксперты отмечают, что среди них часто попадаются машины, изначально не предназначенные для эксплуатации на российском рынке.

Взять, к примеру, полюбившийся нашим автомобилистам кроссовер Skoda Kodiaq. Среди его модификаций есть модель с индексом GT. А она, напомним, создавалась китайским концерном SAIC в партнерстве с Volkswagen Group специально для местного рынка. Несмотря на китайскую сборку, на заводе действуют строгие стандарты качества VAG. В то же время, отмечают эксперты, отдельные спецификации расходников и некоторые материалы там могут быть адаптированы под требования локализации.

Поэтому не исключено, что ряду агрегатов кроссовера Kodiaq GT, включая мотор, может понадобиться определенная техническая адаптация. В частности, специалисты рекомендуют после приобретения подержанного китайского «европейца» сразу же заменить в нем моторное масло и антифриз. Делать это нужно в соответствии с климатическими особенностями того региона, где будет эксплуатироваться конкретный автомобиль.

Фото производителя

Правда, здесь автовладельца может ожидать другая «засада», а именно отсутствие данных по спецификациям технических жидкостей и смазок, рекомендованных для китайской «Шкоды». Нередко оказывается, что довольно сложно найти нужные сведения и по другим «европейкам», собранным в КНР. В подобных случаях выручить могут лишь проверенные онлайн-сервисы подбора автомобильных расходных материалов.

Один из возможных вариантов — веб-ресурс бренда Lopal, крупного китайского производителя смазочных материалов. Напомним, что эта продукция с прошлого года стала официально поставляться в Россию, в связи с чем в Рунете заработал русскоязычный сайт компании.

В одном из его разделов функционирует сервис подбора технических жидкостей, а также моторных и трансмиссионных смазок. Как убедились эксперты портала «АвтоВзгляд», здесь можно найти подробные сведения и для большинства европейских машин, включая и те их модификации, которые производят исключительно для Китая.