Дешево и хорошо: стоит ли покупать китайские запчасти на некитайские авто

Китайские запчасти заполонили рынок и активно распространяются не только в бюджетном сегменте, но и на полках дорогих и качественных товаров. Могут китайцы, делают вещи? Делают, но за «три копейки» их продавать уже не готовы — там другой ассортимент. И относиться к этому аспекту обслуживания своей машины нужно соответственно. Каких бед может натворить дешевка, мелочь и вообще копеечная деталь, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Сколько копий уже сломано на теме китайских запчастей, а водительский воз и ныне на своем месте: все мы ждем чуда и надеемся проскочить на «мигающий желтый». Каждому кажется, что здесь-то точно не стоит переплачивать, так что выбираем самую дешевую деталь, а потом рвем на голове последние волосы, коря проклятого продавца за чудовищный обман.

Ну кто же мог предположить, что самый доступный компонент окажется и самым низкокачественным? Да где это вообще видано? Куда власти смотрят?!

Знакомо? Но ведь так происходит регулярно! Каждый раз, когда наступает пора инвестировать в машину, водители стараются сэкономить копейку, ради чего и рубля не жалко. Например, предохранители: ничего, фактически, не стоящий расходник, который иногда, крайне редко в случае исправности автомобиля, нуждается в замене, можно купить за 100 рублей набором или тем же комплектом за 500.

Какой выбираем? Правильный ответ — первый, ибо «зачем переплачивать» и «везде одно и то же». Самый же «прошаренный» покупатель и вовсе отправится на маркетплейс, куда прозорливые китайцы давным-давно и с достатком поставили большие и дешевые наборы самых распространенных «флажков». На всю жизнь теперь хватит!

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Теоретически, да — хватит. Поскольку те самые «поднебесные» предохранители имеют свойство вообще не сгорать. Называя вещи своими именами, они пропускают тот самый скачек напряжения в бортовой сети ТС, которые, по идее, должны принять на себя, и сберегаются, отправляя в нокдаун электронные блоки.

Копеечный китайский предохранитель запросто может стать причиной сгоревшего ЭБУ или самого блока предохранителей, который совсем весьма дорог в замене, даже если купить запчасть на разборке.

Разбираясь в причинах (читай — последствиях) мастера найдут и проблему в проводке, и блок заменят, но все это будет стоить денег, которых можно было и не тратить. Просто купив приличную запчасть и заменив после выяснения причины ее выхода из строя, а не принимая каждый «выбитый флажок», как знак судьбы и повод открыть капот.

Нарушенная причинно-следственная связь и чудовищная, заложенная глубоко в гены «нашего человека, который в булочную на такси не ездит», тяга сэкономить — всегда приносят исключительно расходы. На которые, заметим, сегодня и денег-то может не быть. Как и на то, чтобы плюнуть на эту «рухлядь», и пойти в салон, чтобы с гордостью и высоко поднятой головой подписать кредитный договор. Так может быть, стоит вспомнить старое и начать хранить то, что имеем?