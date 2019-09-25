Какие нюансы надо знать при выборе импортных АКБ

Как показывают аналитические обзоры, основную погоду на российском рынке автомобильных батарей делают продажи АКБ, которые приобретаются автовладельцами для личных машин. Объем этого рынка, по данным ряда независимых источников, на начало нынешнего года составлял 10,2 млн. единиц. И оказывается, что примерно треть этого количества приходится именно на импортные поставки батарей, что в натуральном исчислении составляет 3,4 млн. штук.

Отмеченная выше доля импорта, по оценкам экспертов, с большой долей вероятности будет сохраняться и в дальнейшем. Об этом косвенно говорит и тот факт, что, невзирая на санкции и глобальный экономический спад, количество поставляемых к нам аккумуляторов отдельных зарубежных брендов заметно выросло за последние годы. Причем отмеченная тенденция в значительной мере обусловлена увеличением спроса на высокотехнологичные батареи, среди которых особое место занимает продукция известной словенской компании Tovarna Akumulatorskih Baterij (TAB).