Какие нюансы надо знать при выборе импортных АКБ

Тема грамотного выбора стартерной батареи всегда была актуальной для любого автовладельца, покупающего аккумулятор (АКБ) зарубежного производства, поэтому портал «АвтоВзгляд» решил рассказать о нюансах выбора импортных батарей.
Как показывают аналитические обзоры, основную погоду на российском рынке автомобильных батарей делают продажи АКБ, которые приобретаются автовладельцами для личных машин. Объем этого рынка, по данным ряда независимых источников, на начало нынешнего года составлял 10,2 млн. единиц. И оказывается, что примерно треть этого количества приходится именно на импортные поставки батарей, что в натуральном исчислении составляет 3,4 млн. штук.
Отмеченная выше доля импорта, по оценкам экспертов, с большой долей вероятности будет сохраняться и в дальнейшем. Об этом косвенно говорит и тот факт, что, невзирая на санкции и глобальный экономический спад, количество поставляемых к нам аккумуляторов отдельных зарубежных брендов заметно выросло за последние годы. Причем отмеченная тенденция в значительной мере обусловлена увеличением спроса на высокотехнологичные батареи, среди которых особое место занимает продукция известной словенской компании Tovarna Akumulatorskih Baterij (TAB).
На сегодняшний день эта фирма занимает второе место среди поставщиков иностранных батарей, причем в последнее время словенцы стабильно улучшают свои позиции. Достаточно сказать, что на второе место они взошли буквально за пару лет, опередив многих именитых конкурентов. Стабильный рост поставок словенских АКБ во многом связан с увеличением объемов продаж батарей популярного бренда Topla. За прошедший сезон их было продано несколько сот тысяч штук. Аккумуляторы этой марки давно известны в нашей стране, а хороший спрос в значительной мере обусловлен их эксплуатационной надежностью, привлекательной ценой и высокими пусковыми токами.
Сегодня АКБ марки Topla продаются во многих регионах России, в том числе на «северах». По данным экспертов, за последние три года поставки батарей Topla в регионы Урала, Западной и Восточной Сибири выросли более чем в пять раз! Практика показала, что эти АКБ беспроблемно переносят суровые сибирские морозы. Цена батарей Topla, кстати, нередко оказывается ниже стоимости некоторых отечественных аккумуляторов, обладающих аналогичными параметрами.
Не меньшей популярностью в России пользуется еще один бренд компании — одноименный ТАВ. В ассортименте автомобильных батарей этой марки представлены аккумуляторы практически для всех категорий транспорта, начиная от малолитражек и заканчивая крупнотоннажными грузовиками. При этом предприятие активно развивает производство высокотехнологичных аккумуляторов для «старт-стопных» машин, доля которых на российском рынке растет из года в год. В сфере производства таких батарей фирма ТАВ является одной из лучших в мире.
Неудивительно, что в настоящее время словенский завод — один из официальных поставщиков «старт-стопных» источников питания для первичной комплектации автомобилей Volkswagen, собираемых на европейских заводах этого автоконцерна. Кстати, купить «старт-стопные» аккумуляторы ТАВ можно и в России — список авторизованных точек продаж этих батарей можно найти на официальном сайте ТАВ. По данным этого ресурса, цена у них в сравнении с аналогами более чем привлекательная.
Отметим, что привлекательную ценовую политику для фирменных батарей Topla и ТАВ формируют современные технологии их интернет-продаж и продвижения на российском рынке. Сегодня на ряде популярных интернет-ресурсов, том числе и на видеохостингах, можно увидеть немало специализированных материалов и роликов по подбору аккумуляторов, их обслуживанию, гарантийному сервису, а также по другим важным темам, рассказывающих об использовании фирменных АКБ компании ТАВ.
Что же касается эксплуатационной эффективности аккумуляторов Topla и ТАВ, то она стабильно подтверждается длительным ресурсом, надежной работой и стабильно высокими показателями, которые эти АКБ демонстрируют в различных сравнительных тестах. К слову, результаты отдельных испытаний стартерных батарей портал «АвтоВзгляд» опубликует в ближайшее время.