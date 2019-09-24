Новый русский родстер «Крым»: свежие агрегаты, три модификации, бюджетный ценник

Концепт, прототип, шоу-кар — называйте, как хотите, но чудо техники под не менее чудным названием «Крым» обновилось! Причем весьма кардинально. Чем похвастает модный российский автомобиль, и сколько он будет стоить, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Примерно так же можно охарактеризовать проект российского родствера «Крым», о котором из года в год говорят, но на улицах его пока так никто и не увидел. Скажем больше: не факт, что когда-нибудь увидит.
Хотя команда молодых инженеров из МГТУ им. Н. Э. Баумана регулярно подогревает интерес желающих пощупать уникальный русский родстер. Вот, собственно, и очередной «хайп» на эту тему.
По информации авторов проекта, автомобиль получил коробчатую несущую систему из листового металла, что позволило снизить массу, а вместе с тем сделать конструкцию жестче.
Помимо прочего, «Крыму» достались перенастроенные подвески и гидравлическое сцепление. А о подготовке концептуальной модели к производству говорит обилие серийных комплектующих. Вот только каких — не уточняется.
Кстати, по некоторым сведениям, обновленный «Крым» обзаведется 150-сильным движком с наддувом и будет представлен в трех различных комплектациях. А его цена составит не меньше 700 000 рублей. Правда, прайс может увеличиваться до бесконечности. Все зависит лишь от предпочтений заказчика.
Вот только строить машину, вероятнее всего, за деньги этих самых заказчиков и планируют. А пока они не нашлись, новомодный «Крым» так и будет мелькать на страницах соцсетей и плакатах в коридорах Бауманки.