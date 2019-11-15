Почему обогрев лобового стекла авто работает хуже заднего

С десяток лет назад зимнее морозное утро каждого водителя начиналось со шкрябанья по обледенелому стеклу кредитками, скидочными картами и специальными скребками. Один европейский бренд даже включил этот самый скребок для льда в базовую комплектацию своих автомобилей. Елозили все, да так, что имеющим желание выспаться с открытым окном, сделать этого было практически невозможно.
Какафония шумов лед скребущих и дворницких лопат, кажется, могла поднять даже мертвого из могилы. Сегодня же, благодаря появлению подогрева лобового стекла, в холодных регионах страны добрая часть населения попросту выбросила скребки на помойку. А во дворах воцарилась тишина и покой.
Кстати, а вы замечали, что включив одновременно обогрев лобового и заднего стёкол, заднее оттаивает в разы быстрее. Но почему?
Во-первых, причина в функциональности стёкол. Поскольку лобовое стекло используется водителем чаще других, то ничего не должно мешать его обзору. Если сделать нити в лобовом стекле такими же толстыми, как сзади, то, безусловно, это усилит интенсивность нагрева, но будет отвлекать водителя и препятствовать обзору. Да и эстетичности в таком решении — никакой. Хотя, конечно, в премиум-сегменте уже используют более дорогостоящие элементы, почти не заметные глазу.
Вторая причина, по которой на лобовом стекле нельзя сделать нити толще, кроется в технологии его производства.
Если заднее стекло — калёное, и производится с использованием температур свыше 600 °C, после чего стеклянные листы равномерно остужают воздухом с двух сторон, благодаря чему усиливаются его прочностные характеристики и способность выдерживать большие перепады температур. То так называемый триплекс, используемый в качестве лобового стекла, изготавливается методом склеивания двух листов стекла через полимерную пленку при температуре 150 °C, либо с помощью схожего по характеристикам состава, который полимеризуется под действием ультрафиолета.
Главный смысл «многослойности» — безопасность: стекло не разлетается на множество осколков при ударе. Такой многосоставной сендвич отрицательно относится к быстрому и сильному нагреву, потому как его полимерная прослойка может деформироваться, а стекло — лопнуть.
Третья причина, по которой не имеет смысла утолщать нити в ветровом стекле — наличие обдува лобового стекла у печки. Работы двух систем вполне достаточно, чтобы лёд, прилегающий к стеклу, относительно быстро подтаял, стал хрупким и податливым. Чтобы удалить его остатки, достаточно включить дворники.