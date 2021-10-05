Почему в России перестали точить тормозные диски

Характерное биение в руль на скорости свыше 100 км/ч толсто намекает, что тормозные диски повело. Добиться этого несложно: пара крепких торможений, и лужа мгновенно приведет к «нужному» результату. Ездить в таком режиме не только неудобно, но и чрезвычайно опасно: за счет некорректной работы системы, значительно увеличивается тормозной путь. То есть выход один: надо тормоза ремонтировать. Или менять.

Ранее дорога к магазину автозапчастей была значительно длиннее: деталь сначала промеряли, осматривали и только после принимали решение о ее судьбе. Ведь токарь с простым советским станком мог запросто выровнять диск, если было достаточно железа для выравнивания. Вся работа занимала час-полтора времени и стоила значительно дешевле, чем новый «расходник». Речь, безусловно, не про спортивные и сложно скроенные диски, а про самые обычные, гражданские. Ну повело их чуть, проточили, поставили на место, да можно ездить. Однако сегодня найти подобное предложение просто невозможно: то ли лыжи не едут, то ли снег не пошел. Неужто иссякли «левши» на земле русской, или мы настолько разбогатели, что готовы менять тормозные диски по поводу и без?

Как показывает практика, и мастера перевелись, и дорожка заросла. Богатые годы и китайские запчасти, а также лень и отсутствие нужных контактов да знакомств искоренили услугу. В соседней Белоруссии, где с кредитами и доходами намного туже, подержанные тормозные диски не только точат, но и продают. И, что не менее удивительно, спокойно покупают. А что: ведь если кривой — можно же проточить!