Вне кризиса: как купить спецтехнику или грузовик, заплатив на треть меньше

Не откроем большого секрета если скажем, что от уровня и класса любой техники, используемой при любом строительстве, зависит качество и долговечность готового объекта. И не важно, идет речь о прокладке новой скоростной трассы или о возведении жилого дома: чем старше и менее производительные механизмы используются при этом, тем медленнее идут работы и тем хуже их результат.

Вывод из этого прост: дорожно-строительные машины должны быть как можно более производительными и современными. И их в самом ближайшем будущем будет требоваться все больше и больше. Ведь в России сейчас наблюдается подъем дорожной отрасли.

Достаточно сказать, что до конца 2021 года в стране планируется построить и отремонтировать порядка 23 000 км дорог. А до конца 2024 года Минстрой пообещал привести в порядок еще 77 000 км и проложить, в общей сложности, 8500 километров не только федеральных, но и региональных магистралей.

Гигантские деньги вот-вот будут вложены в строительную индустрию в рамках ожидающегося бюджетного финансирования крупных инфраструктурных проектов, которые были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Их намечено семь с общей стоимостью реализации в пределах 4,9 трлн. рублей.

В случае утверждения эти проекты получат порядка 895 млрд. рублей из Фонда национального благосостояния. На эти деньги построят скоростное шоссе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, модернизируют БАМ и Транссиб и много чего еще организуют.

При этом уже сейчас, до того, как в дорожное строительство в России вольют эти гигантские суммы, продажи машин, применяемых в отрасли, переживают резкий подъем. Только за первую половину 2021-го продажи импортной дорожно-строительной и спецтехники, по данным АЕБ, выросли в нашей стране более чем в полтора раза — до 9600 единиц. Заметим, что доля «импорта» в этом сегменте составляет 80%. Причем самый активный рост этого сегмента — на 74,4% — пришелся на второй квартал текущего года.