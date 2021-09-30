Вне кризиса: как купить спецтехнику или грузовик, заплатив на треть меньше

Не откроем большого секрета если скажем, что от уровня и класса любой техники, используемой при любом строительстве, зависит качество и долговечность готового объекта. И не важно, идет речь о прокладке новой скоростной трассы или о возведении жилого дома: чем старше и менее производительные механизмы используются при этом, тем медленнее идут работы и тем хуже их результат.
Вывод из этого прост: дорожно-строительные машины должны быть как можно более производительными и современными. И их в самом ближайшем будущем будет требоваться все больше и больше. Ведь в России сейчас наблюдается подъем дорожной отрасли.
Достаточно сказать, что до конца 2021 года в стране планируется построить и отремонтировать порядка 23 000 км дорог. А до конца 2024 года Минстрой пообещал привести в порядок еще 77 000 км и проложить, в общей сложности, 8500 километров не только федеральных, но и региональных магистралей.
Гигантские деньги вот-вот будут вложены в строительную индустрию в рамках ожидающегося бюджетного финансирования крупных инфраструктурных проектов, которые были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Их намечено семь с общей стоимостью реализации в пределах 4,9 трлн. рублей.
В случае утверждения эти проекты получат порядка 895 млрд. рублей из Фонда национального благосостояния. На эти деньги построят скоростное шоссе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, модернизируют БАМ и Транссиб и много чего еще организуют.
При этом уже сейчас, до того, как в дорожное строительство в России вольют эти гигантские суммы, продажи машин, применяемых в отрасли, переживают резкий подъем. Только за первую половину 2021-го продажи импортной дорожно-строительной и спецтехники, по данным АЕБ, выросли в нашей стране более чем в полтора раза — до 9600 единиц. Заметим, что доля «импорта» в этом сегменте составляет 80%. Причем самый активный рост этого сегмента — на 74,4% — пришелся на второй квартал текущего года.
В частности, за первые полгода продано на 128% больше сочлененных самосвалов, самосвалов с жесткой рамой — на 104%, гусеничных тракторов — на 60% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Рынок экскаваторов вырос более чем на 58%, колесных погрузчиков — на 44%…
Отчасти этот бум можно списать на эффект «низкой базы» прошлого «коронавирусного» года. Тем не менее, тенденция прослеживается совершенно определенная: российская строительная отрасль стремительно восстанавливается, испытывая недостаток современной техники.
Эксперты АЕБ утверждают, что для удовлетворения всех потребностей отечественных строительной в разнообразных машинах, их продажи придется утроить. Обновление парка назрело и даже перезрело. Ведь по данным Минпромторга, например, почти две трети карьерных экскаваторов в стране эксплуатируются уже более 23 лет, при типовом сроке службы 21 год. Практически такой же возраст сейчас у среднестатистического российского грузовика — 21,6 года. Этот самоходный металлолом требует как можно более скорой замены. Однако обновление влечет за собой серьезную финансовую нагрузку на подрядные организации, занятые в строительстве. Особенно с учетом все дорожающей техники. Отложенное пока увеличение ставки утильсбора для спецтехники вмиг сделает ее дороже в среднем на 25%. А пока цены подстегивает вверх неустойчивый рубль.
Решение — лизинг.
Его преимущества: транслируемые лизинговыми компаниями скидки от производителей техники, налоговая оптимизация (возможность вернуть НДС и НСП с лизинговых платежей), гибкие графики платежей (например, с учетом сезонности бизнеса) и др.
Помимо общих преимуществ лизинга как инструмента, встречаются еще и фирменные «плюшки», ведь лизинговые компании все активнее вовлекаются в финансирование дорожно-строительной техники. Один из свежих примеров — ООО «Газпромбанк Автолизинг», который в конце прошлого года объявил о выходе в этот сегмент, а по итогам 1-го полугодия 2021 года уже сообщил о том, что на долю сделок с этим типом техники приходится 9% от всего предоставленного финансирования.
«Секрет прост: в 3-м квартале мы запустили акцию „Спецсезон“, в рамках которой субсидировали клиентам 5% от стоимости техники популярных марок Case, Hitachi, Komatsu, Caterpillar и SEM. А с октября добавили к ним еще и отечественную технику КАМАЗ. Нынешняя акция придется кстати в разгар строительного сезона и схожа с адресной господдержкой лизинга спецтехники», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг». — Кроме того, мы по-прежнему предоставляем дополнительную фирменную скидку в размере 2% за платежную дисциплину, что в сумме позволяет лизингополучателям экономить значительные средства'
Чтобы пояснить, как выгода работает на практике, приведем пример расчета. При договоре на 5 лет и авансе 30% за экскаватор среднего класса Hitachi ZX180, доступный по цене от 10 500 000 рублей, равные ежемесячные выплаты с учетом суммарной скидки от лизинговой компании (до 610 000 рублей) составят 151 746 рублей. Дополнительная экономия в размере 4,44 млн рублей достигается за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость произведенной продукции и возмещения НДС.
В качестве другого примера рассмотрим самосвальный полуприцеп Тонар-95892 с объемом кузова 33 кубометра, на который заключается лизинговый договор сроком на 5 лет. Его розничная цена стартует сейчас с 2 950 000 рублей. Равные ежемесячные выплаты с учетом суммарной скидки от лизинговой компании (147 500 рублей) составят 30 194 рублей.Дополнительная налоговая экономия в этом случае составит 1 193 412 рублей.
Таким образом, схема приобретения дорожно-строительной техники в лизинг для компании, участвующей в масштабном государственном инфраструктурном проекте, может стать эффективным способом экономии средств и получения высокой прибыли.