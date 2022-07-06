Губернатор Калининграда предложил построить «выделенку» через Литву

Глава 39-го региона предложил организовать транспортный коридор, по которому можно будет следовать без заезда на территорию Литвы. Вот только, как справедливо отметил калининградский губернатор, для реализации этого проекта потребуется провести переговоры (а главное — получить согласие) с властями Литвы и Евросоюза.

Напомним, что сама идея возникла на фоне литовских санкций, которые запрещают провоз некоторых видов продукции из Калининграда. В Кремле назвали такие ограничения незаконнымы, «нарушением всего и вся», а также заявили, что Москва готовит ответные меры.

Сам список санкционных ограничений представляет собой 49-страничный документ, в котором, среди прочего, указаны грузовики и спецтехника. В свою очередь, портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем запреты со стороны прибалтийского государства грозят российскому автопрому.