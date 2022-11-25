Почему через полгода автомобильные запчасти и расходники резко подешевеют

Торжественное открытие многострадального и долгожданного моста через Амур, соединяющего Россию и Китай железнодорожной веткой, состоялось 17 ноября. Идея его возвести возникла еще в 2007 году, первое соглашение подписали в 2008-м но дрязги, тяжбы и бюрократия, свойственные любой отечественной стройке, оттягивали сроки. Ровно до тех пор, пока однажды нашей Необъятной не потребовалось предельно быстро развернуться в сторону Азии. Как избушке: к лесу — вернее, заповеднику — задом.
В это мгновение многие проблемы быстро решились, а большинство из них и вовсе оказались несущественными. Спустя 15 лет тяжелых трудов и 15 минут внимания одного человека стройка века была завершена: село Нижнеленинское Ленинского района ЕАО получило прямое сообщение с городом Тунцзян провинции Хэйлунцзян. Железнодорожная ветка Сяньянчуань-Хаюйдао соединилась с Танссибом. Два километра двести метров инженерной мысли и железа, переоценить которые крайне сложно.
Торговля с Китаем всегда была важным элементом российской экономики — как в макро- так и в микроэкономическом «разрезе». Если полезные ископаемые и сырье — это уровень государственный, то вот всякие потребительские товары и приятные мелочи — вполне человеческий, земной. Грузы ехали к нам чаще всего морем, в контейнерах, но в «Датском королевстве» неспокойно с 2021 года: официально из-за того самого «ковида», а в реальности из-за осложнения отношений между Китаем и США возник знаменитый контейнерный кризис, фактически остановивший всю логистику в мире. Да что там логистика, производство по всей планете встало!
Текущий год только подлил масла в огонь: отныне весь «приличный люд» старается вставить палки в колеса любой транспортной компании, вознамерившейся привезти в Россию хоть что-то дороже воздуха. Ограничение на страхование кораблей, недопуск судов в порты и прочее. Море становится агрессивно к «триколору» — нужен более спокойный, но недорогой вид транспорта. Человечество за все время своего существования придумало только один подобный: железную дорогу.
Доставлять товары по «железке» дешево, относительно быстро, «пути сообщения» работают стабильно и без проволочек. И вот у нас наконец-то появился такой с Поднебесной: две колеи, рассчитанные на 7 составов по 70 вагонов каждый в день. Причем колея, хоть и одна, но универсальная: и под российскую колесную пару, и под китайскую.
Отечественные предприниматели соврать не дадут: контейнер из Китая в 2021 году подорожал втрое и стал чрезвычайно нерасторопным. Посылка идет чуть ли не три месяца! В результате у «купцов» остался единственный способ повышения дохода — поднимать цену. Увеличивать объем, зарабатывая больше, просто не получалось: контейнер идет долго, оборотные средства заморожены, вкладываться в рекламу ради повышения спроса смысла нет — товара на складах недостаточно.
Сейчас ситуация принципиально меняется: первый поезд прошел по новому мосту через Амур, логистические цепочки начнут выстраивать именно через железную дорогу. Как уже было сказано, это выгодно, а вагоны в России строить еще не разучились. Таким образом логистика, которая порой составляет половину цены на товар, резко подешевеет, а объем и разнообразие продукции увеличится.
Будущее «высших» сфер, вроде автомобилей, предсказывать рано, но различные товары массового потребления — те же расходники и запчасти — наверняка станут доступнее. Ждать осталось недолго — рынок отреагирует не позже весны.