Почему через полгода автомобильные запчасти и расходники резко подешевеют

Торговля с Китаем всегда была важным элементом российской экономики — как в макро- так и в микроэкономическом «разрезе». Если полезные ископаемые и сырье — это уровень государственный, то вот всякие потребительские товары и приятные мелочи — вполне человеческий, земной. Грузы ехали к нам чаще всего морем, в контейнерах, но в «Датском королевстве» неспокойно с 2021 года: официально из-за того самого «ковида», а в реальности из-за осложнения отношений между Китаем и США возник знаменитый контейнерный кризис, фактически остановивший всю логистику в мире. Да что там логистика, производство по всей планете встало!

Текущий год только подлил масла в огонь: отныне весь «приличный люд» старается вставить палки в колеса любой транспортной компании, вознамерившейся привезти в Россию хоть что-то дороже воздуха. Ограничение на страхование кораблей, недопуск судов в порты и прочее. Море становится агрессивно к «триколору» — нужен более спокойный, но недорогой вид транспорта. Человечество за все время своего существования придумало только один подобный: железную дорогу.

Доставлять товары по «железке» дешево, относительно быстро, «пути сообщения» работают стабильно и без проволочек. И вот у нас наконец-то появился такой с Поднебесной: две колеи, рассчитанные на 7 составов по 70 вагонов каждый в день. Причем колея, хоть и одна, но универсальная: и под российскую колесную пару, и под китайскую.