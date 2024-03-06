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Почему владельцам китайских автомобилей не помогут авторазборки

Не секрет, что многие автовладельцы в случае той или иной поломки машины не стесняются сразу обратить за услугами разборщиков: в трех случаях из трех оригинальные запчасти, пусть и с небольшим пробегом, лучше и качественнее, чем аналоги, а некоторые – так и лучше новых оригинальных! Однако многочисленным владельцам китайских автомобилей авторазборки помочь смогут не всегда. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Почему владельцам китайских автомобилей не помогут авторазборки

Многие автовладельцы с опытом замечали, что заводской узел, поставленный на конвейере, выходил свои 100-150-200 тысяч километров, а точно такой же – красивый, из оригинальной коробочки – отжил 50 000 км и попросился на покой. Подделка? Нет, она так долго не ходит. Это самый настоящий оригинал, не корите себя за переплату.

Просто комплектующие, устанавливаемые на конвейере, отличаются от так называемых ремонтных – они качественнее и долговечнее. Увы и ах. Кстати, это одна из причин, почему запчасти выгоднее покупать на разборках – там можно найти ту самую, конвейерную деталь, у которой еще остался ресурс. И проходит она больше, чем новая, и стоить будет дешевле. Двойная удача, что называется.

Естественно, что за годы эксплуатации европейских, американских, корейских и японских машин мы привыкли покупать некоторые вещи на разборках: кузовные элементы, за которые в оригинальном исполнении даже в лучшие годы просили слишком много, так уж точно. Почему? Да встают они лучше, геометрия точнее, в комплекте частенько идут всякие мелкие детальки и крепления, а уж при особом стечении обстоятельств – можно и «в цвет попасть». Логично, что свежеиспеченные владельцы китайских машин пошли по тому же пути: коль уж случилась беда – иди по адресу, там помогут. Однако не все так просто.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Разборщики, мгновенно переключившиеся по мановению спроса на «китай», быстро уперлись в стену зачастую совершенно необъяснимой «поднебесной» логики. Порой просто не получатся понять, как это собрано, все решения отличаются друг от друга, в следствие чего разборка всегда проходит с потерями: крепеж, мелкие детали, всякие дефицитные клипсы и прочее просто ломается при деинсталляции.

В результате найти нужные элементы – особенно если речь идет о мелочах – просто невозможно: ну купите вы основное полотно намедни разбитого и, кстати, весьма хрупкого бампера, а дальше-то что? Как его крепить и где взять многочисленные «такелажные» элементы? Портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал о бедах китайского каталога, в котором половины деталей просто нет!

В результате поездка на разборку нужного эффекта просто не дает: и время потеряно, и вопрос не закрыт. Как быть? Идти к дилеру и сдаваться на милость самой жадной в мире кассы? Поверьте, там тоже не все так гладко: запчастей не хватает, а умелых и знающих рук порой и вовсе нет. Возможно, правы были те, кто говорил о неподготовленности машин из Поднебесной к ремонту: разбили – меняйте на новую. На данный же момент можно констатировать, что чинить у нас научились не все и не везде. И этот аспект эксплуатации следует помнить, соглашаясь на дорогую покупку.

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