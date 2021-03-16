Как автовладельцев «разводят» на СТО при ремонте подвески

На первый взгляд, обмануть владельца машины при ремонте ее подвески довольно сложно. Действительно, авто висит на подъемнике и все прекрасно видно: новый рычаг установлен либо старый. Шаровая опора свеженькая, или уже вся пропыленная, с потрепанным и грязным пыльником. Да и «жизнеспособность» установленного амортизатора легко определить на глаз. И, тем не менее, обманывают.

ОПТОМ — НЕ ДЕШЕВЛЕ

Самый распространенный способ «развода» владельца авто на дополнительные рубли хорош еще и тем, что при его использовании хитрецов-ремонтников практически невозможно схватить за руку. Заключается он в том, что автомобилиста «разводят» на замену не только вышедших из строя, но и еще вполне работоспособных компонентов подвески. Например, человек прибыл на СТО для замены сайлентблока. А ему говорят, с уверенным видом тыча пальцем, например, в амортизатор, что тот, якобы, тоже «накрылся» и стучит не только «сайлент». И поскольку амортизаторы положено менять только парами — сами понимаете…

Или, если мастера видят, что клиент совсем ничего не понимает в ремонте, то «заряжают» ему вместо замены одного единственного сайлентблока переборку всей подвески. Мотивируя это тем, что раз уж менять, то все сразу — мол, так дешевле будет стоить работа. «Блодинки» обоих полов неплохо клюют на подобную «экономию» и платят за замену хороших деталей на новые.