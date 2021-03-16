Как автовладельцев «разводят» на СТО при ремонте подвески

На первый взгляд, обмануть владельца машины при ремонте ее подвески довольно сложно. Действительно, авто висит на подъемнике и все прекрасно видно: новый рычаг установлен либо старый. Шаровая опора свеженькая, или уже вся пропыленная, с потрепанным и грязным пыльником. Да и «жизнеспособность» установленного амортизатора легко определить на глаз. И, тем не менее, обманывают.
ОПТОМ — НЕ ДЕШЕВЛЕ
Самый распространенный способ «развода» владельца авто на дополнительные рубли хорош еще и тем, что при его использовании хитрецов-ремонтников практически невозможно схватить за руку. Заключается он в том, что автомобилиста «разводят» на замену не только вышедших из строя, но и еще вполне работоспособных компонентов подвески. Например, человек прибыл на СТО для замены сайлентблока. А ему говорят, с уверенным видом тыча пальцем, например, в амортизатор, что тот, якобы, тоже «накрылся» и стучит не только «сайлент». И поскольку амортизаторы положено менять только парами — сами понимаете…
Или, если мастера видят, что клиент совсем ничего не понимает в ремонте, то «заряжают» ему вместо замены одного единственного сайлентблока переборку всей подвески. Мотивируя это тем, что раз уж менять, то все сразу — мол, так дешевле будет стоить работа. «Блодинки» обоих полов неплохо клюют на подобную «экономию» и платят за замену хороших деталей на новые.
НАВЕДЕНИЕ ПОРЧИ
На грани фола проходит разновидность «развода», связанная с откровенной порчей машины клиента. Так, в ходе осмотра подвески жуликоватый мастер, воспользовавшись невнимательностью автовладельца, может, например, повредить пыльник ШРУСа. Диверсия подобного рода способна в разы увеличить размер конечных затрат на поездку в автосервис.
БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Очень любят хитроумные ремонтники, когда переборка подвески происходит без присутствия владельца машины. Это развязывает им руки полностью. Можно вместо новой детали установить бэушную с разборки, предварительно очистив ее от грязи. Или использовать контрафактные комплектующие вместо дорогого оригинала, оплаченного клиентом. В особо тяжелых случаях, когда автовладелец попадается уж совсем наивно-доверчивый, ремонтники умудряются разобрать подвеску, очистить ее детали до блеска — с помощью ядреной автохимии и пескоструйного аппарата, а потом поставить все на место и взять деньги с автомобилиста как за установку полностью новых деталей.
Чтобы избежать подобного сценария, следует придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, настаивать на личном наблюдении за процессом ремонта подвески. В случае замены чего-либо, проверять маркировку установленных новых деталей — совпадает ли она с той, которая значится в заказ-наряде. А также требовать выдачи на руки снятых с машины старых деталей.