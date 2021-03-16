Какие постгарантийные автомобили выгодно обслуживать у официальных дилеров

Кризис заставил представительства и официальных дилеров думать, как удержать клиентов, ведь понятно, что платить большие деньги за обслуживание подержанной машины никто в сегодняшних условиях не будет. Поэтому каждый производитель сейчас предлагает собственные программы по постгарантийному обслуживанию. Автовладельцам есть смысл ознакомиться с ними, ведь машина с прозрачной историей более ликвидна на вторичном рынке. Да и найти покупателя на такой автомобиль проще.

Если говорить о конкретных производителях, то начнем с народного бренда Renault. Французы предлагают программы Renault Extra и Renault Extra Light, которые застрахуют от дорогого агрегатного ремонта. Например, для «Дастера» дополнительный год обслуживания по второй программе обойдется в 12 900 рублей, а по первой — в 15 900 рублей. Стоимость различается из-за списка агрегатов, ремонт которых покрывает страховка.

У Nissan тоже есть ряд интересных предложений. Здесь самым полезным, на наш взгляд, является «Ниссан Сервис 3+». По сути — это продленная гарантия на автомобиль, но дает ее не представительство, а конкретный дилер. Такой сервисный пакет можно приобрести на срок от одного года до трех лет. Затем клиент в праве продлить услугу, к примеру, еще на год.